Спутница Роналду анонсировала в образе судьи 2-й сезон своего реалити-шоу

1674721876

вчера, 11:31

Спутница анонсировала выход второго сезона своего шоу «Я — Джорджина» на платформе Netflix.

Испанская модель снялась в ярком промо к новым сериям, представ в образе судьи с красной карточкой и свистком.

«Я – Джорджина» («Soy Georgina») – реалити-сериал, в котором авторы показали, какие метаморфозы произошли с девушкой, которая «не имела ничего и потом получила всё».