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Спутница Роналду анонсировала в образе судьи 2-й сезон своего реалити-шоу

вчера, 11:31

Спутница Криштиану Роналду Джорджина Родригес анонсировала выход второго сезона своего шоу «Я — Джорджина» на платформе Netflix.

Испанская модель снялась в ярком промо к новым сериям, представ в образе судьи с красной карточкой и свистком.

Спутница Роналду анонсировала в образе судьи 2-й сезон своего реалити-шоу

«Я – Джорджина» («Soy Georgina») – реалити-сериал, в котором авторы показали, какие метаморфозы произошли с девушкой, которая «не имела ничего и потом получила всё».

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29 декабря 2022
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Все комментарии
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 14:32
Родилась в Буэнос-Айресе... Какая она испанка... Аргентинка... Она сама в этом призналась...
Minamino
Minamino ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:31
Совершенно верно, это не спотивная новость.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:38
А нам-то что?
Роналду тупо эксплуатируют.
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:25
«Я — спутница Роналду»
ks5zce94msty
ks5zce94msty ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:18
Да
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 12:42
Мерзкая какая-то, Зарему напоминает
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:39
Прямо извращаются на изобретения статуса любовницы(сожительницы) .Зовите просто :ПОЛОВОЙ ПАРТНЁР.
Elliada
Elliada
вчера в 12:27
Это спортивная новость?? Нет. Зачем постить? Завтра сын Роналду новые кроссовки купит, тоже новость будет??
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:23
Первое фото - показывает банковскую карточку. Второе фото - берет в рот... свисток.
Предоплата-действие?
Странное неоднозначное промо.
adekvat
adekvat ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 12:19
Ах ты, сучк@ ты крашена!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:18
Дайвер без судьи и пенальти никто в футболе. Она и с ним ролевые игры в этом образе играет, наверное...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:17
А у нее белой карточки нету?
adekvat
adekvat
вчера в 12:16
Куда арабы смотрят?
протон
протон
вчера в 12:07, ред.
Красивая женщина у Рона. Конечно тут и без макияжа не обошлось.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:46
Ну уж очень неестественная у неё красота.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:43, ред.
Настоящая спортивная новинка !) Истинная новостная футбольная индустрия !)
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