Спутница Роналду анонсировала в образе судьи 2-й сезон своего реалити-шоу

Спутница Криштиану Роналду Джорджина Родригес анонсировала выход второго сезона своего шоу «Я — Джорджина» на платформе Netflix.
Испанская модель снялась в ярком промо к новым сериям, представ в образе судьи с красной карточкой и свистком.
«Я – Джорджина» («Soy Georgina») – реалити-сериал, в котором авторы показали, какие метаморфозы произошли с девушкой, которая «не имела ничего и потом получила всё».
Роналду тупо эксплуатируют.
Роналду тупо эксплуатируют.
Предоплата-действие?
Странное неоднозначное промо.
Предоплата-действие?
Странное неоднозначное промо.