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Эфир BBC взломали перед игрой «Ливерпуля». В трансляцию попал порноконтент

вчера, 23:48
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Трансляция британской телекомпании BBC была взломана перед началом сегодняшнего матча Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».

Сообщается, что в течение примерно 5 минут в эфир выходила передаваемая хакерами аудиодорожка, которая в том числе содержала порнографический контент.

Эксперт BBC Гари Линекер охарактеризовал произошедшее как «саботаж». Телекомпания уже принесла извинения зрителям за этот инцидент.

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Все комментарии
kghbveer2u6v
kghbveer2u6v ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 10:15
А что там Кабаева была замечена?)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:14, ред.
Наверное, опять на проделки Путина всё спишут.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:53
Экономят на безопасности, потому и получают контент.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:01
Аудио не видео...ничего "саботажного"...
Они ещё наших комментаторов не слушали...
Вот где контент так контент....
s35zrtgutdqx
s35zrtgutdqx
сегодня в 02:52
Нынешняя игра Ливера тоже порноконтент полный
karnager
karnager
сегодня в 01:20
Где контент, соккер, ау?
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 00:03
Очень жаль, дети смотрели наверное. Плохо.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:02

А если смотрели дети...
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 23:58
Опять наверное на русских хакеров всё спишут.
Опять русские виноват!?!
Гость
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