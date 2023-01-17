Эфир BBC взломали перед игрой «Ливерпуля». В трансляцию попал порноконтент

Трансляция британской телекомпании BBC была взломана перед началом сегодняшнего матча Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».
Сообщается, что в течение примерно 5 минут в эфир выходила передаваемая хакерами аудиодорожка, которая в том числе содержала порнографический контент.
Эксперт BBC Гари Линекер охарактеризовал произошедшее как «саботаж». Телекомпания уже принесла извинения зрителям за этот инцидент.
Они ещё наших комментаторов не слушали...
Вот где контент так контент....
Они ещё наших комментаторов не слушали...
Вот где контент так контент....
А если смотрели дети...
А если смотрели дети...
Опять русские виноват!?!
Опять русские виноват!?!