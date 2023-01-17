Эфир BBC взломали перед игрой «Ливерпуля». В трансляцию попал порноконтент

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вчера, 23:48

Трансляция британской телекомпании BBC была взломана перед началом сегодняшнего матча Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».

Сообщается, что в течение примерно 5 минут в эфир выходила передаваемая хакерами аудиодорожка, которая в том числе содержала порнографический контент.

Эксперт BBC Гари Линекер охарактеризовал произошедшее как «саботаж». Телекомпания уже принесла извинения зрителям за этот инцидент.