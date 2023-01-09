«Матч ТВ» покажет Клубный чемпионат мира. Турнир пройдёт в Марокко

Телеканал «Матч ТВ» приобрёл права на трансляции матчей Клубного чемпионата мира 2022.
Турнир, перенесённый в связи с ЧМ-2022, пройдёт в Марокко с 1 по 11 февраля 2023 года.
Участие примут семь клубов из шести мировых конфедераций. «Реал» (победитель Лиги чемпионов УЕФА) и «Фламенго» (обладатель Кубка Либертадорес) начнут выступление с 1/2 финала. В четвертьфиналах сыграют «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Видад» (Марокко), «Сиэтл Саундерс» (США). Ещё одну путёвку в 1/4 разыграют между собой «Окленд Сити» (Новая Зеландия) и «Аль-Ахли» (Египет).
Действующим победителем Клубного ЧМ является лондонский «Челси». «Реал» — самый титулованный участник турнира.
Генеральный продюсер канала Александр Тащин прокомментировал:
Клубный чемпионат мира ФИФА — возможность посмотреть на развитие всего мирового футбола. Как правило, мы внимательнее смотрим на турниры в Европе и Южной Америке, но в последние годы растёт уровень и в странах Азии и Ближнего Востока. Конечно, противостояния команд из Новой Зеландии и Египта довольно экзотическое зрелище, но, думаю, что футбольные ценители его тоже с интересом посмотрят. Финал же может стать ярким событием — думаю, все ждут вывески противостояния «Реала» и «Фламенго».