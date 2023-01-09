«Матч ТВ» покажет Клубный чемпионат мира. Турнир пройдёт в Марокко

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вчера, 16:51

Телеканал «Матч ТВ» приобрёл права на трансляции матчей Клубного чемпионата мира 2022.

Турнир, перенесённый в связи с ЧМ -2022, пройдёт в Марокко с 1 по 11 февраля 2023 года.

Участие примут семь клубов из шести мировых конфедераций. «Реал» (победитель Лиги чемпионов УЕФА ) и «Фламенго» (обладатель Кубка Либертадорес) начнут выступление с 1/2 финала. В четвертьфиналах сыграют «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Видад» (Марокко), «Сиэтл Саундерс» ( США ). Ещё одну путёвку в 1/4 разыграют между собой «Окленд Сити» (Новая Зеландия) и «Аль-Ахли» (Египет).

Действующим победителем Клубного ЧМ является лондонский «Челси». «Реал» — самый титулованный участник турнира.

Генеральный продюсер канала прокомментировал: