Генеральный продюсер «Матч ТВ» считает, что у зрителей будет интерес к АФК

Генеральный продюсер «Матч ТВ» прокомментировал возможность перехода РФС в АФК.

Лучше смотреть игру сборной и наших клубов на международной арене, чем не смотреть ничего. Будем смотреть, как аудитория среагирует. Думаю, у зрителей будет интерес к экзотическим матчам и командам. Также болельщикам предстоят интересные выезды. Но сейчас даже прогнозы давать сложно.