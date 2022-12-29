Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбол и ТВРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Генеральный продюсер «Матч ТВ» считает, что у зрителей будет интерес к АФК

сегодня, 08:59

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал возможность перехода РФС в АФК.

Лучше смотреть игру сборной и наших клубов на международной арене, чем не смотреть ничего. Будем смотреть, как аудитория среагирует. Думаю, у зрителей будет интерес к экзотическим матчам и командам. Также болельщикам предстоят интересные выезды. Но сейчас даже прогнозы давать сложно.

АФК — интересный проект. Когда нас вернёт УЕФА — вообще непонятно. Если есть возможность играть на международной арене, то надо этим пользоваться.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Генеральный продюсер «Матч ТВ» анонсировал запуск новых форматов
Вчера, 19:09
Финал ЧМ-2022 установил рекорд по телепросмотру во Франции
20 декабря
В КНДР впервые показали футбольный матч сборной Южной Кореи на ЧМ в Катаре
09 декабря
Генич больше не будет комментировать матчи чемпионата мира
08 декабря
Ренар стал экспертом телеканала Bein Sport на время чемпионата мира
02 декабря
«Матч ТВ»: «Мы не оставим любителей футбола без главных событий мундиаля»
09 ноября
Сортировать
Все комментарии
Насмешник
Насмешник
сегодня в 13:03
У нас уже есть экзотические матчи и команды. Медиалига называется.
НикСта63
НикСта63
сегодня в 11:41
Там все малахольные
adekvat
adekvat
сегодня в 11:39
Ни чего хорошего из этого не выйдет, пользы точно не будет ни кому.
galem72
galem72
сегодня в 11:36
Ген.продюсер муть'тв считает ровно так, как ему скажет партия, не более.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:29
По-любому будет, уже соскучились по международным играм
cvqwt844zc3c
cvqwt844zc3c
сегодня в 11:16
99% зрителей не назовут даже победителя прошлой ЛЧ в АФК, кому вообще интересно на это смотреть?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:02
Раз смотреть больше нечего, то и АФК сойдет.
Elliada
Elliada
сегодня в 10:55
Кто будет смотреть, если матчи будут утром или в обед? Из-за разницы во времени. Все либо пойдут на работу/институт/школу, либо своими делами заняты будут
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:43
Сказал, как в лужу пёр..ул.
x75qveuq4sq6
x75qveuq4sq6
сегодня в 10:38
Скажу за себя - мне будет всё равно. Смотреть это я не буду.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 10:20
"Думаю, у зрителей будет интерес к экзотическим матчам и командам."

Ахаахахахахахахаахахахаахахахаахахаахахахаахаахахахахаахахаа))))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:50
Как ЕР скажет, так и будет!
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 09:35
Интересно, этот генеральный продюсер сам понял, что сказал. Представляю себе матч, к примеру "Сайхун" (поселок Гафуров, Таджикистан) - ЦСКА. Начало матча в 12:00 по московскому времени несомненно соберет "огромную" аудитории у экранов телевизоров, ведь все болельщики "плюнут" на работу ради такого матча. Ну и бесспорно, что на трибунах стадиона "Центральный" в поселке Гафуров будет аншлаг - все 650 мест будут заняты. И вся поселковая инфраструктура будет способствовать качественному проведению матча и комфорту для прилетевших на матч болельщиков...
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 09:04
Лучше смотреть игру сборной и ваших клубов на международной арене, чем не смотреть ничего.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 