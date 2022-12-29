Генеральный продюсер «Матч ТВ» считает, что у зрителей будет интерес к АФК

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал возможность перехода РФС в АФК.
Лучше смотреть игру сборной и наших клубов на международной арене, чем не смотреть ничего. Будем смотреть, как аудитория среагирует. Думаю, у зрителей будет интерес к экзотическим матчам и командам. Также болельщикам предстоят интересные выезды. Но сейчас даже прогнозы давать сложно.
АФК — интересный проект. Когда нас вернёт УЕФА — вообще непонятно. Если есть возможность играть на международной арене, то надо этим пользоваться.
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