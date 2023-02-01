МЮ отказался от перехода четырёх игроков, чтобы арендовать Забитцера

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01 февраля 2023, 15:21

Стали известны детали перехода полузащитника «Баварии» в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, после травмы «красным дьяволам» предложили услуги четырёх полузащитников — (свободный агент), , (оба — «Атлетико») и («Лион»).