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МЮ отказался от перехода четырёх игроков, чтобы арендовать Забитцера

01 февраля 2023, 15:21

Стали известны детали перехода полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, после травмы Кристиана Эриксена «красным дьяволам» предложили услуги четырёх полузащитников — Иско (свободный агент), Янника Карраско, Сауля Ньигеса (оба — «Атлетико») и Уссема Ауара («Лион»).

«Манчестер Юнайтед» выбрал вариант с арендой Забитцера, отказавшись от всех остальных. Если бы МЮ не смог оформить переход австрийца, клуб рассмотрел бы подписание Дайчи Камады из «Айнтрахта».

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Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05
01 февраля в 19:33
Думаю правильно сделали. Сейчас Забитцер лучше всех остальных
Loko57
Loko57
01 февраля в 17:48
По заголовку, показалось, что вместо четырех взяли одного))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
01 февраля в 17:04
А я удивлен невостребоаанностью Иско
Василий 50
Василий 50
01 февраля в 16:21
МЮ сделал свой выбор сам...
ДАША Д
ДАША Д
01 февраля в 15:52
Лучше взять одного, но играющего, чем четырех, половина ихз которых будет на скамейке запасных.
DEIVID_355
DEIVID_355 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
01 февраля в 15:48
Как он может заменить Эриксона?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 февраля в 15:31
Лучшеб Караско взяли!
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