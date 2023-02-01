МЮ отказался от перехода четырёх игроков, чтобы арендовать Забитцера

Стали известны детали перехода полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, после травмы Кристиана Эриксена «красным дьяволам» предложили услуги четырёх полузащитников — Иско (свободный агент), Янника Карраско, Сауля Ньигеса (оба — «Атлетико») и Уссема Ауара («Лион»).
«Манчестер Юнайтед» выбрал вариант с арендой Забитцера, отказавшись от всех остальных. Если бы МЮ не смог оформить переход австрийца, клуб рассмотрел бы подписание Дайчи Камады из «Айнтрахта».