«Челси» оформил рекордный трансфер в истории Английской Премьер-Лиги

Пресс-служба «Бенфики» объявила о переходе полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси».
Сумма трансфера составила 121 млн евро, что является рекордом для команд из Английской Премьер-Лиги. До этого рекордным переходом в английском футболе являлась покупка Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 113 млн евро.
На сайте «Бенфики» уточняется, что португальский клуб понесёт посреднические услуги в размере 6,56% от стоимости продажи игрока.
Энцо Фернандес является лучшим молодым игроком чемпионата мира 2022 года.
Ну а Бенфику действительно можно только поздравить, как всегда очень сильная работа скаутов и шикарная трансферная политика!
Ну а Бенфику действительно можно только поздравить, как всегда очень сильная работа скаутов и шикарная трансферная политика!
Каждый решает для себя сам, что ему ближе. Риск, или стабильность.
Каждый решает для себя сам, что ему ближе. Риск, или стабильность.