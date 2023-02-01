«Челси» оформил рекордный трансфер в истории Английской Премьер-Лиги

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сегодня, 08:17

Пресс-служба «Бенфики» объявила о переходе полузащитника в «Челси».

Сумма трансфера составила 121 млн евро, что является рекордом для команд из Английской Премьер-Лиги. До этого рекордным переходом в английском футболе являлась покупка из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 113 млн евро.

На сайте «Бенфики» уточняется, что португальский клуб понесёт посреднические услуги в размере 6,56% от стоимости продажи игрока.

Энцо Фернандес является лучшим молодым игроком чемпионата мира 2022 года.