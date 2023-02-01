Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Челси» оформил рекордный трансфер в истории Английской Премьер-Лиги

сегодня, 08:17

Пресс-служба «Бенфики» объявила о переходе полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси».

Сумма трансфера составила 121 млн евро, что является рекордом для команд из Английской Премьер-Лиги. До этого рекордным переходом в английском футболе являлась покупка Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 113 млн евро.

На сайте «Бенфики» уточняется, что португальский клуб понесёт посреднические услуги в размере 6,56% от стоимости продажи игрока.

Энцо Фернандес является лучшим молодым игроком чемпионата мира 2022 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Барселоне» не хватило минуты, чтобы подписать защитника из МЛС
Сегодня, 11:13
Официально«Атлетико» оформил трансфер защитника «Тоттенхэма»
Сегодня, 09:30 Фото
Слухи«Манчестер Сити» не хочет отпускать Силву в «Барселону»
Вчера, 19:26
Иско не перейдёт в берлинский «Унион»
Вчера, 18:30
Жоржиньо меняет клуб, но не город. Фанаты новой команды в ярости
Вчера, 17:40Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
СлухиЖоржиньо прошёл медосмотр в «Арсенале»
Вчера, 17:01
Сортировать
Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:43
Вот прикол будет, если не заиграет. Столько денег на ветер. Парень на слуху всего ничего, провел по сути только один сильный сезон.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 13:07
Порту бенфика и спортинг всегда зарабатывали на трансфер
LOpp
LOpp
сегодня в 12:39
он не стоит и половины этих денег.
galem72
galem72
сегодня в 11:40
Умеют португалы разводить апл'овских папиков. ))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:22
Вначале Челси купил антилопу с золотым копытцем...
Пепел....)
barcamilan
barcamilan
сегодня в 11:14
    Tex
    Tex ответ Cara Delevingne (раскрыть)
    сегодня в 11:10
    Бадьяшиль сходу хорош и очень перспективен, Мудрик определенно может быть важный частью на многие годы, молодые ребята тоже высокого уровня. При всем моем отрицательном отношении к руководству клуба после того как они выкинули Тухеля, но в целом они однозначно укрепили все линии очень качественными и перспективными новичкам - это определенно нужно было команде уже достаточно давно.
    Ali_Hazard
    Ali_Hazard ответ shlomo (раскрыть)
    сегодня в 10:35
    Они еще одного матча даже все вместе не сыграли, какой вы результат хотите? :D
    Результат будет как минимум в следующем сезоне АПЛ, а то и через сезон
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 10:28
    Деньги на ветер. Не стоит он таких денег.
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ A.S.A (раскрыть)
    сегодня в 10:24
    Челси действительно скупил игроков в каждую линию, тут ты прав. Однако, на мой взгляд, единственным толковым приобретением был именно Фернандес. С натяжкой можно занести сюда еще Гюсто, но его оставили в аренде. Все остальные трансферы выглядят так, как сорока, тащащая все, что блестит. Помнится мне, Челси уже как-то получал трансферный бан. Не ровен час, схлопочут и второй. Но Боэли хитрый лис, воспользовался лазейкой в законодательстве. Вот только лазейка то с душком. Представить, что прям все игроки заиграют очень сложно, а контракты там по 7-8 лет. Вот и может так получиться, что за игрока, который не играет, придется платить много и долго, как и самому игроку придется платить зарплату много и долго...
    Каждый решает для себя сам, что ему ближе. Риск, или стабильность.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 10:07
    Теперь челсакам осталось сделать Главную покупку - тренера.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 10:05
    Аргентинцы нынче в цене после ЧМ
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 09:57, ред.
    Челси знатно потратился в это трансферное окно, и вроде как усили и оборону, и центр поля, и фланги атаки, и атаку. Теперь осталось создать команду, и у Поттера головная боль не из-за того, что игроков мало, а наоборот, от их изобилия! Так же синим придется устроить распродажу, чтоб летом их не прихлопнули из-за проблем с ФФП.

    Ну а Бенфику действительно можно только поздравить, как всегда очень сильная работа скаутов и шикарная трансферная политика!
    fhf3g87wevqr
    fhf3g87wevqr
    сегодня в 09:55
    А говорят, что кризис...
    Не дороговато ли отдали?
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс
    сегодня в 09:47
    Аргентинец мог бы поиграть в Бенфике до конца сезона и выиграть чемпионат Португалии, тогда и возможных покупателей было бы больше
    azkan
    azkan
    сегодня в 09:35
    Наконец то! Хорошо, что успели. Удачи ему и Челси!
    Жоржа тоже успели продать, освободив место, а вот с Зиешем промах. Жаль.
    Думаю еще будут большие продажи. И надеюсь и покупки.
    Главное Поттер с этими новичками быстрее разобрался и создал команду, а не тот сброд который не знает что делать с мячем.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 09:35
    Даже после ухода Абрамовича Челси продолжает сорить деньгами.
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 09:31
    Американские вложения позволят надежно закрепиться в середине таблицы, а то снизу подпирают уже.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:25
    Челси тратится даже больше, чем при Абрамовиче. Посмотрим, будет ли от этого выхлоп...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 09:22
    Крутейший развод на бабки. Парень и полтинника не стоит
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 09:17, ред.
    Во-первых, хочется поздравить "Бенфику" с хорошей селекционной работой в клубе благодаря которой они двигаются в правильном финансовом направлении. Достаточно обратить внимание только на этот контракт, что связан с Энцо Фернандесом , "Бенфика" купила этого футболиста полгода назад в 14.07.2022 году у "Ривер Плейта" за 12 млн евро. За эти полгода цена футболиста поднялось в десять раз, и хотя transfermarkt оценивает Фернандеса в 55 млн евро, "Бенфики" удалось выжить максиму из того что было возможно 121 млн, плюс к этим деньгам соответствующие бонусные проценты. Так что такие цифры трансферных контрактов возможны только тогда, когда правильно построена работа всего клуба таким образом, для которых мелочей не бывает. И каждый на своём месте, старается работать так, чтобы это было в интересах и благополучия своего клуба. Удачи
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 08:56
    Пора кому то снова дать трансферный бан.
    adekvat
    adekvat ответ shlomo (раскрыть)
    сегодня в 08:55
    Скупать все что движется не значит результат. Горе от денег, а не от ума.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 08:20
    Да уж... Чесли набрал игроков на три команды... а результат где?
    rry5avuvrxn3
    rry5avuvrxn3
    сегодня в 08:20
    Ловко Бенфика на очередном южноамериканце наварилась
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     