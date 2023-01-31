«Манчестер Сити» не хочет отпускать Силву в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, скорее всего, не перейдёт в «Барселону». Об этом сообщил AS.
По данным источника, английский клуб отказался отпускать игрока, несмотря на желание самого футболиста перейти в каталонскую команду.
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, скорее всего, не перейдёт в «Барселону». Об этом сообщил AS.
По данным источника, английский клуб отказался отпускать игрока, несмотря на желание самого футболиста перейти в каталонскую команду.
Каждый раз когда он облажается в финале КП, всегда одно и тоже: "моего соперника", "он не смог выйти". Да он вообще не думает о соперничестве с тобой. И еще, я ставил на те матчи, где хотел, но рисковал проиграть по очкам в финале. Даже не использовал все очки, чтобы выиграть. Но все-таки "нелогичность" на моей стороне. 2 аккаунта в тройке, 11 призов из 18-и мои.
Каждый раз когда он облажается в финале КП, всегда одно и тоже: "моего соперника", "он не смог выйти". Да он вообще не думает о соперничестве с тобой. И еще, я ставил на те матчи, где хотел, но рисковал проиграть по очкам в финале. Даже не использовал все очки, чтобы выиграть. Но все-таки "нелогичность" на моей стороне. 2 аккаунта в тройке, 11 призов из 18-и мои.
Теперь всё ясно-понятно.
Благодарю, что удостоили ответом.
Теперь всё ясно-понятно.
Благодарю, что удостоили ответом.
Вы ведь не просто так процитировали сейчас Пратчета, мол типа посмотрите, я его тоже читал.
Вы ведь конкретно мне сие послание адресовали, с каким-то скрытым смыслом видимо.
Так не сочтите за труд, поясните, чего собственно вы от меня хотите? На какую мозольку я вам наступил? Чем не угодил?
Правда интересно.
Вы ведь не просто так процитировали сейчас Пратчета, мол типа посмотрите, я его тоже читал.
Вы ведь конкретно мне сие послание адресовали, с каким-то скрытым смыслом видимо.
Так не сочтите за труд, поясните, чего собственно вы от меня хотите? На какую мозольку я вам наступил? Чем не угодил?
Правда интересно.