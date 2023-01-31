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«Манчестер Сити» не хочет отпускать Силву в «Барселону»

сегодня, 19:26

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, скорее всего, не перейдёт в «Барселону». Об этом сообщил AS.

По данным источника, английский клуб отказался отпускать игрока, несмотря на желание самого футболиста перейти в каталонскую команду.

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Все комментарии
Namuri
Namuri
сегодня в 20:26
Если у человека 45770 очков от администрации за его комментарии, выйти из слабой группы совсем не сложно. Можно даже придумать прозвище для таких, и более подходящее прозвище это - победа хозяев или ничья. Длинновато конечно, но в этом и суть...

Каждый раз когда он облажается в финале КП, всегда одно и тоже: "моего соперника", "он не смог выйти". Да он вообще не думает о соперничестве с тобой. И еще, я ставил на те матчи, где хотел, но рисковал проиграть по очкам в финале. Даже не использовал все очки, чтобы выиграть. Но все-таки "нелогичность" на моей стороне. 2 аккаунта в тройке, 11 призов из 18-и мои.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:07
Через несколько часов узнаем точно перейдёт или не перейдёт.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ протон (раскрыть)
сегодня в 20:03
Эвона как..
Теперь всё ясно-понятно.
Благодарю, что удостоили ответом.
протон
протон
сегодня в 19:59, ред.
Только в моей группе было 12 клонов моего соперника игрока, но, увы, не удалось меня обыграть. То чувство, когда Всевышний не обделил меня куполом защиты. Ну теперь можно под аренду взять контейнер на вещевом рынке и объявить распродажу футболок моему другу с учётом побед в остальных группах.
протон
протон ответ Sigurd Ring (раскрыть)
сегодня в 19:57
Я всего лишь процитировал вашего автора слов. Не порицал и не отрицал Ваш афоризм
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:57
Не все в наших руках
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ протон (раскрыть)
сегодня в 19:55
Увы, но я опять вас не понимаю. Нет, серьёзно.
Вы ведь не просто так процитировали сейчас Пратчета, мол типа посмотрите, я его тоже читал.
Вы ведь конкретно мне сие послание адресовали, с каким-то скрытым смыслом видимо.
Так не сочтите за труд, поясните, чего собственно вы от меня хотите? На какую мозольку я вам наступил? Чем не угодил?
Правда интересно.
Гость
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