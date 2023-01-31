«Манчестер Сити» не хочет отпускать Силву в «Барселону»

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сегодня, 19:26

Полузащитник «Манчестер Сити» , скорее всего, не перейдёт в «Барселону». Об этом сообщил AS.

По данным источника, английский клуб отказался отпускать игрока, несмотря на желание самого футболиста перейти в каталонскую команду.