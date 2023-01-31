Жоржиньо меняет клуб, но не город. Фанаты новой команды в ярости

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вчера, 17:40

«Арсенал» не усилился в январе теми, кем планировал.

«Канониры» разделились, оценивая работу Эду

Фанаты «Арсенала» упрямые. Акция «Венгер аут» была масштабной. Привела к уходу ветерана. Не сразу нашли замену, но с Артетой угадали. Также к созданию «Арсенала», который лидирует в таблице, причастен Эду Гаспар. Бывший хавбек «канониров» и координатор сборной Бразилии летом 2019 года был назначен техническим директором лондонского клуба. В прошлом ноябре стал спортивным менеджером.

Хотя трансферы делал и раньше. Эду часто комментировал подписания. Например, с его подачи два года назад «канониры» взяли в аренду у «Реала» Эдегора. Теперь норвежец – полноправный игрок лондонцев, капитан и лидер команды. У «Арсенала» были знаменитые зимние сделки: Обамеянг, Мхитарян, Рейес, Аршавин, Уолкотт, Адебайор и сам Эду Гаспар. Кого же в этом списке занести в раздел «разочарования»?

В этом году приехали защитник Кивиор за 25 млн евро и атакующий хавбек Троссард за 24 млн евро. Но некоторым фанатам «Арсенала» этого мало. Запустили тег #EduOut, требуя отставки спортивного директора посреди самого успешного за много лет сезона. У тех, кто просит убрать бразильца, есть оппоненты. Многие болельщики осознают, что рынок сошел с ума, в бреду предлагают деньги за неокрепших игроков.

Потягаться в гонке вооружений с «Челси» у «Арсенала» нет шансов. Клубом по-прежнему владеет мистер Кронке, который разбогател, когда удачно женился на дочери миллиардера. Но место в таблице обязывало действовать. Не удивляет, что в финальный день зимнего трансферного окна «Арсенал» сделал ставку в центре.

Фелиш и Мудрик – молодые и нестабильные игроки

Кто сказал, что португалец и украинец закрепились бы в основе «Арсенала»? Понятно, что Артета искал подстраховку. Без Жезуса играет Нкетиа, а Эдвард скорее как Нванкво Кану, чем как Бергкамп, не говоря об Анри. Мудрик обошелся бы лондонцам примерно в те же деньги, что отстегнул Боэли. Аренда Фелиша стоила бы 11 млн евро плюс зарплата. Оба футболиста «канонирам» подходили даже лучше, чем «Челси».

Срыв рискованных сделок не мешает вспомнить, что Эду Гаспар имеет отношение не только к ставке на Эдегора. Рядом с трансфером Пепе были подписания Уайта, Партея, Жезуса, Габриэля, Зинченко, Салиба и Рамсдейла. За три года «Арсенал» полностью изменил основу, остался один человек. Точно нужны рекордные сделки? Вот есть у «канониров» ивуариец Пепе за 80 млн евро. Мог быть Мудрик рядом.

Вспомните историю «Манчестер Юнайтед» — упали в цене игроки, вроде Магуайра. Сейчас Пепе в аренде в «Ницце», рыночная стоимость докатилась до 22 млн евро. Вряд ли найдется безумец, который ближайшим летом заплатит хотя бы вдвое больше. А ведь речь о фланговом атакующем игроке, левше. Мог прикрывать позиции Мартинелли, если бразилец устанет. Не стоит огульно критиковать Эду за отказ от больших ставок.

Тем более «Челси» не всегда вел себя по-джентльменски. Как минимум перехват Мудрика был не самым этичным. «Арсенал» и «Шахтёр» почти договорились, а тогда вмешался Боэли. И вот сегодня Артете отдают Жоржиньо, словно моральную компенсацию за то поведение соседей, ведь были и другие покупатели.

Наказание «Ювентуса» повлияло на выбор Жоржиньо

Хавбек хотел вернуться в Италию, лондонский дождь наскучил. Также после сказочного 2021-го, когда Жоржиньо стал первым, кто выиграл в один год ЛЧ , Суперкубок и чемпионат Европы, сыграв во всех финалах, наступил сложный прошлый год. Зоммер помешал Жоржиньо вывести Италию на чемпионат мира. Турнир в Катаре потерял команду, которая ему подходила, могла сыграть в рациональном стиле Франции и Марокко.

Жоржиньо сбавил, Спаллетти не рискнул нарушать тонкие наладки в середине поля «Наполи». «Ювентус» приценивался, но штраф сломал команду Аллегри, которая набрала ход и ужасно сыграла лишь против неаполитанцев. Теперь Берлускони припомнят дикое обещание, данное футболистам «Монцы». В случае победы над «Ювентусом» или «Миланом» престарелый любитель молодых женщин обещал игрокам «автобус с проститутками».

Такие заявления заслуживают осуждения и не красят бывшего премьер-министра. А вот само поражение туринцев от скромного соперника хорошо объясняет, почему Жоржиньо остался в АПЛ . Артете нужна подстраховка в середине поля. Партей – невероятно важный игрок, но не железный. Также не молодеет Джака. Позиция Эдегора железная, но эффект Зинченко понравился «канонирам». Команде нужны умные игроки с пасом.

Также нужен чемпионский опыт. Жоржиньо с Тухелем выиграл Лигу чемпионов, а с Манчини чемпионат Европы. «Брайтон» требует за эквадорца Кайседо 90 млн фунтов, но кто помешает поторговаться за молодого хавбека летом? Понятно, что «Арсенал» может позволить пару сделок, но если с бонусами трансфер итальянца стоит всего 13,5 млн евро, то глупо от этого отказываться. Да и основная тройка есть, нужна глубина состава.