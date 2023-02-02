Кака: «Роналду хочет уйти из футбола играя»

Экс-игрок сборной Бразилии поделился мнением о переходе нападающего в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Мне кажется, он хочет уйти из футбола играя. Это уникальный футболист, я понимаю его.

Подобные исполнители привносят в команду такую философию: победа и поражение – это абсолютно разные вещи. У меня такое чувство, что многие молодые футболисты этого не осознают. Они считают, что если они побеждают, то это здорово, а если нет, то это не играет особой роли.

Все иначе. Мальдини был замечательным примером этого. Он брал Лигу чемпионов 4 раза и хотел выиграть ее снова. Такие игроки, как он, решают судьбу матча, Златан все еще может быть полезен благодаря своему характеру.