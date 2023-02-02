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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Кака: «Роналду хочет уйти из футбола играя»

сегодня, 18:53

Экс-игрок сборной Бразилии Кака поделился мнением о переходе нападающего Криштиану Роналду в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Мне кажется, он хочет уйти из футбола играя. Это уникальный футболист, я понимаю его.

Подобные исполнители привносят в команду такую философию: победа и поражение – это абсолютно разные вещи. У меня такое чувство, что многие молодые футболисты этого не осознают. Они считают, что если они побеждают, то это здорово, а если нет, то это не играет особой роли.

Все иначе. Мальдини был замечательным примером этого. Он брал Лигу чемпионов 4 раза и хотел выиграть ее снова. Такие игроки, как он, решают судьбу матча, Златан все еще может быть полезен благодаря своему характеру.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 21:26
В том то и дело, что он не хочет уходить. Давно сдулся, но карьеру завершать не хочет. Только мешает командам. Развалил Юве, МЮ, сборную. Теперь за Аль-Наср принялся. Уже вылетели из Суперкубка
BarTelona
BarTelona
сегодня в 20:44
Мальдини : Победитель Лиги чемпионов (5): 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07

А не 4
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:21
Роналду хочет уйти из футбола миллиондером.
Гость
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