Кака: «Роналду хочет уйти из футбола играя»

Экс-игрок сборной Бразилии Кака поделился мнением о переходе нападающего Криштиану Роналду в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Мне кажется, он хочет уйти из футбола играя. Это уникальный футболист, я понимаю его.
Подобные исполнители привносят в команду такую философию: победа и поражение – это абсолютно разные вещи. У меня такое чувство, что многие молодые футболисты этого не осознают. Они считают, что если они побеждают, то это здорово, а если нет, то это не играет особой роли.
Все иначе. Мальдини был замечательным примером этого. Он брал Лигу чемпионов 4 раза и хотел выиграть ее снова. Такие игроки, как он, решают судьбу матча, Златан все еще может быть полезен благодаря своему характеру.
А не 4
А не 4