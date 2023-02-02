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Поттер: «У нас много качественных исполнителей, нам необходима конкуренция»

сегодня, 20:10

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался об активности клуба на трансферном рынке.

Когда ты тратишь деньги, внешний шум становится громче. Обладать ресурсами – это одно дело, другое – умение их распределить, принять верные решения, создать среду. Это очень интересная ситуация, проверка для меня и моего штаба. У нас много качественных исполнителей, нам необходима здоровая конкуренция, но порой могут появляться разочарования – таков порядок вещей.

Будут неудобные вопросы и разговоры, ибо выйти на поле могут лишь 11 игроков, заявка тоже имеет ограничения. Нужно быть честным, открытым, уважать желание людей играть.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 20:37, ред.
Ага набрать на каждую позицию по 20 конкурентов и попрет.. а Поттеру и делать ничего не надо. Нет той жилки у него что есть у Тухеля умения подобрать игрока на позицию.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:23
Надо обыграть Фулхем и двигаться дальше без поражений!
ДСА
ДСА
сегодня в 20:23
Ну да, а те что есть футболисты без конкуренции играть не умеют.
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