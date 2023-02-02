Поттер: «У нас много качественных исполнителей, нам необходима конкуренция»

Главный тренер «Челси» высказался об активности клуба на трансферном рынке.

Когда ты тратишь деньги, внешний шум становится громче. Обладать ресурсами – это одно дело, другое – умение их распределить, принять верные решения, создать среду. Это очень интересная ситуация, проверка для меня и моего штаба. У нас много качественных исполнителей, нам необходима здоровая конкуренция, но порой могут появляться разочарования – таков порядок вещей.

Будут неудобные вопросы и разговоры, ибо выйти на поле могут лишь 11 игроков, заявка тоже имеет ограничения. Нужно быть честным, открытым, уважать желание людей играть.