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В «Баварии» отреагировали на новость о травме Мбаппе

сегодня, 20:55
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария14.02.2023 в 23:00 Не начался

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о травме нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Француз не сможет принять участия в поединке парижан с мюнхенцами в Лиге чемпионов.

Мне жаль футболиста, я не знаю, что именно с ним случилось. Но наблюдать за игрой Мбаппе очень приятно.

Если он не сможет сыграть, парижане, наверное, будут немного слабее, но нам необходимо быть готовыми ко всему. Если он сможет играть, мы все равно будем бороться за победу.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 22:00
Без Мбаппе без своего лидера они вылетят. В одиночку Неймар не сможет затащить Псж, а гном только тянет команду на дно. С ним играют как будто такое ощущенее что в меньшенстве. Он всегда теряет мяч и не отрабатывает в оборону. Потеряет мяч и стоит в центре поля как истукан. В лиге 1 такое прокатывает где сопернеки очень слабые но немцы его накажут за ошибки. Даже такая слабая Бавария какая сейчас их пройдет!!
shlomo
shlomo
сегодня в 21:33
Нууууууу.... Месси может упрочить свои шансы на 8й зм, затащи ПСЖ против Баварии, без Мбаппе, хотя бы в одном матче, 100% зм!...это только присказка, а сказка....будет впереди...:)))

Ну а так что, ....Да , да - именно "ко всему" , а его зовут Месси 😎... И у него особые счёты с командой из Мюнхена ....
Elliada
Elliada
сегодня в 21:31
В начале сезона ПСЖ без Мбаппе громил всех. Без Мбаппе ПСЖ играет креативнее. С ним всё сводится к тому, чтобы сделать на него пас, а он много моментов транжирит. Так что я бы не сказал, что без Мбаппе ПСЖ слабее. К тому же, Бавария сейчас не на ходу.
Гость
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