В «Баварии» отреагировали на новость о травме Мбаппе

Президент «Баварии» высказался о травме нападающего ПСЖ . Француз не сможет принять участия в поединке парижан с мюнхенцами в Лиге чемпионов.

Мне жаль футболиста, я не знаю, что именно с ним случилось. Но наблюдать за игрой Мбаппе очень приятно.

Если он не сможет сыграть, парижане, наверное, будут немного слабее, но нам необходимо быть готовыми ко всему. Если он сможет играть, мы все равно будем бороться за победу.