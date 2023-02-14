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Агент Захаряна оценил слухи о возможном переходе игрока в «Галатасарай»

вчера, 19:28

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, оценил слухи касательно возможного перехода его клиента в «Галатасарай».

Мне ничего об этом неизвестно. На данный момент Арсен остается в «Динамо».

Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.

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баск
баск
вчера в 22:40
Об этом никому ничего не известно, и ФК Динамо в том числе, не говоря уже о самом Захаряне))

Проще говоря, это жирная утятина каких-то турецких икспердов, которым прям подумать сейчас не о чем больше, кроме как жирных уток разводить..

По околодинамовским делам, кстати, имеется новость гораздо интереснее, и она вполне реальна- Гришка Морозов, не успев перейти в Бейтар, мгновенно привлёк внимание руководства сборной Израиля и вот-вот окажется там..)
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:18
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:10
А у Реала ,что ,денег не хватило на вундеркинда ??? ))))))))))))))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:57
Стоп-стоп-стоп,мы так не договаривались! Из топа в опа???
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:51
Утятина смахивающая на похмельный синдром)
Гость
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