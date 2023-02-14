Агент Захаряна оценил слухи о возможном переходе игрока в «Галатасарай»

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, оценил слухи касательно возможного перехода его клиента в «Галатасарай».
Мне ничего об этом неизвестно. На данный момент Арсен остается в «Динамо».
Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.
Проще говоря, это жирная утятина каких-то турецких икспердов, которым прям подумать сейчас не о чем больше, кроме как жирных уток разводить..
По околодинамовским делам, кстати, имеется новость гораздо интереснее, и она вполне реальна- Гришка Морозов, не успев перейти в Бейтар, мгновенно привлёк внимание руководства сборной Израиля и вот-вот окажется там..)
Проще говоря, это жирная утятина каких-то турецких икспердов, которым прям подумать сейчас не о чем больше, кроме как жирных уток разводить..
По околодинамовским делам, кстати, имеется новость гораздо интереснее, и она вполне реальна- Гришка Морозов, не успев перейти в Бейтар, мгновенно привлёк внимание руководства сборной Израиля и вот-вот окажется там..)