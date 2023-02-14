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Павлюченко не будет заключать контракт с «Уфой»

вчера, 15:58

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сообщил, что не будет возобновлять профессиональную карьеру.

Мы долгое время общались с Шамилем Газизовым: в итоге приняли решение, что моё участие в матче Кубка России маловероятно. На этом тема закрывается. Хочу сказать спасибо Шамилю Камиловичу: он шёл на все условия, которые мы обговаривали. Он был рад и готов видеть меня в команде.

Официально объявляю, что переговоры с «Уфой» закончились (смеётся). Ставим точку. Сегодня мы решили, что надо всем сказать. Я знаю, что все ждут. Многие болельщики мне пишут даже из Уфы: «Мы вас ждём. Пожалуйста, приезжайте и наденьте футболку „Уфы“».

Посетить матч в качестве зрителя? Обязательно посмотрю матч по телевизору. На сегодня в планах поездки в Уфу нет. Искренне буду переживать за клуб.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:18
Правильное решение. Не уверен - не обгоняй.
memphis
memphis
вчера в 18:14
Тогда в Локомотив к другим пешеходам
112910415
112910415
вчера в 17:07
в старости можно испытать неудачу , даже ни к чему не приступив ... )
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:56
Рома просто решил не позориться. Спортивной формы то уже нет.
shlomo
shlomo
вчера в 16:43, ред.
Спящий гигант встрепенулся и снова заснул.... протрезвели и расторгли контракт...... чего только по пьяни не натворишь....:))

Газизов поплыл после Спартака. Был неплохим региональным менеджером, но после того как ощутил на себе популярность КБ, с головой в хайп ушел. Команда тонет, а он то бесполезный суд ведет, то из ФНЛ медиалигу делает.

Ну а так что, понятно, что сложно после Москвы в Уфу возвращаться, но надеюсь, он придет в себя. Толковых менеджеров, пусть даже и на уровне небольшого города, у нас мало....
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 16:36
Нужно было сначала Романцева пригласить
Варвар7
Варвар7 ответ VALENCIA C.F. (раскрыть)
вчера в 16:21
Можно сказать и так - пробудился.🤗
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
вчера в 16:03
Ромка одумался.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:01
Играй уже лучше в настольный футбол ⚽️ !)
Гость
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