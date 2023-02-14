Павлюченко не будет заключать контракт с «Уфой»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сообщил, что не будет возобновлять профессиональную карьеру.
Мы долгое время общались с Шамилем Газизовым: в итоге приняли решение, что моё участие в матче Кубка России маловероятно. На этом тема закрывается. Хочу сказать спасибо Шамилю Камиловичу: он шёл на все условия, которые мы обговаривали. Он был рад и готов видеть меня в команде.
Официально объявляю, что переговоры с «Уфой» закончились (смеётся). Ставим точку. Сегодня мы решили, что надо всем сказать. Я знаю, что все ждут. Многие болельщики мне пишут даже из Уфы: «Мы вас ждём. Пожалуйста, приезжайте и наденьте футболку „Уфы“».
Посетить матч в качестве зрителя? Обязательно посмотрю матч по телевизору. На сегодня в планах поездки в Уфу нет. Искренне буду переживать за клуб.
Газизов поплыл после Спартака. Был неплохим региональным менеджером, но после того как ощутил на себе популярность КБ, с головой в хайп ушел. Команда тонет, а он то бесполезный суд ведет, то из ФНЛ медиалигу делает.
Ну а так что, понятно, что сложно после Москвы в Уфу возвращаться, но надеюсь, он придет в себя. Толковых менеджеров, пусть даже и на уровне небольшого города, у нас мало....
Газизов поплыл после Спартака. Был неплохим региональным менеджером, но после того как ощутил на себе популярность КБ, с головой в хайп ушел. Команда тонет, а он то бесполезный суд ведет, то из ФНЛ медиалигу делает.
Ну а так что, понятно, что сложно после Москвы в Уфу возвращаться, но надеюсь, он придет в себя. Толковых менеджеров, пусть даже и на уровне небольшого города, у нас мало....