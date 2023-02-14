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«Урал» просматривает воспитанника «Аякса»

вчера, 13:22

По информации источника, защитник Марвин Зегелар находится на просмотре в «Урале».

Ранее игрок выступал за «Эксельсиор», «Элазигспор», «Блэкпул», «Риу Аве», лиссабонский «Спортинг», «Уотфорд». Последним клубом 32-летнего футболиста был «Удинезе», который он покинул летом 2022 года.

Зегелар является воспитанником «Аякса».

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:01
Добрый день.
По ошибке, приношу извинения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:33, ред.
Прошу знающих людей, подскажите, можно ли где-нибудь узнать, кто из игроков подал жалобу или удалил комментарий из лучших?
Просто недавно начислили 350 очков, а потом сняли. Если это по ошибке, пойму.
А если козни несогласных - хотелось бы их знать в лицо...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:24
Как-то не так его в Аяксе воспитали, по задворкам каким-то шатается.
Гость
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