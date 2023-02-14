«Урал» просматривает воспитанника «Аякса»

По информации источника, защитник Марвин Зегелар находится на просмотре в «Урале».
Ранее игрок выступал за «Эксельсиор», «Элазигспор», «Блэкпул», «Риу Аве», лиссабонский «Спортинг», «Уотфорд». Последним клубом 32-летнего футболиста был «Удинезе», который он покинул летом 2022 года.
Зегелар является воспитанником «Аякса».
По ошибке, приношу извинения.
По ошибке, приношу извинения.
Просто недавно начислили 350 очков, а потом сняли. Если это по ошибке, пойму.
А если козни несогласных - хотелось бы их знать в лицо...
Просто недавно начислили 350 очков, а потом сняли. Если это по ошибке, пойму.
А если козни несогласных - хотелось бы их знать в лицо...