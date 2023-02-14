«Урал» просматривает воспитанника «Аякса»

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вчера, 13:22

По информации источника, защитник находится на просмотре в «Урале».

Ранее игрок выступал за «Эксельсиор», «Элазигспор», «Блэкпул», «Риу Аве», лиссабонский «Спортинг», «Уотфорд». Последним клубом 32-летнего футболиста был «Удинезе», который он покинул летом 2022 года.

Зегелар является воспитанником «Аякса».