ЦСКА зимой хотел арендовать Сутормина

ЦСКА в зимнее трансферное окно планировал взять в аренду полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
По информации источника, в переходе игрока был заинтересован главный тренер москвичей Владимир Федотов, который работал с Суторминым в «Оренбурге». ЦСКА контактировал с «Зенитом» по поводу возможной аренды, но петербуржцы не отпустили футболиста.
— Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?
Корову свою не продам никому —
Такая скотина нужна самому!
— Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?
Корову свою не продам никому —
Такая скотина нужна самому!
Бывает, дело житейское. ))))).
Бывает, дело житейское. ))))).
50 тыс.руб. не нашлось...
50 тыс.руб. не нашлось...