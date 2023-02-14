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ЦСКА зимой хотел арендовать Сутормина

вчера, 12:16

ЦСКА в зимнее трансферное окно планировал взять в аренду полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

По информации источника, в переходе игрока был заинтересован главный тренер москвичей Владимир Федотов, который работал с Суторминым в «Оренбурге». ЦСКА контактировал с «Зенитом» по поводу возможной аренды, но петербуржцы не отпустили футболиста.

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Сп62
Сп62
вчера в 21:27
Зенит: зачем усиливать соперника, пусть лучше на лавке посидит.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:46
Председатель сельхозартели(б.ЦСКА) отжигает.Даже свою картонку вспомнил.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 15:37
Старик посмотрел на корову свою:
— Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?
Корову свою не продам никому —
Такая скотина нужна самому!
memphis
memphis
вчера в 15:34
За 50 центов?)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:07
Желания не совпали с возможностями.
Бывает, дело житейское. ))))).
Futurista
Futurista
вчера в 12:27, ред.
У коней была только валюта...
50 тыс.руб. не нашлось...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:25
Хотели но не смгли или так хотели.
Гость
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