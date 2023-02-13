Малком отреагировал на несостоявшийся переход в ПСЖ

Нападающий «Зенита» рассказал, как отреагировал на несостоявшийся переход в ПСЖ .

ПСЖ напрямую обратился ко мне по поводу возможного трансфера. Мы обсудили это с главным тренером. Конечно, я обрадовался, что такой большой европейский клуб заинтересовался мной. Каждый работает для этого.