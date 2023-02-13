Малком отреагировал на несостоявшийся переход в ПСЖ

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, как отреагировал на несостоявшийся переход в ПСЖ.
ПСЖ напрямую обратился ко мне по поводу возможного трансфера. Мы обсудили это с главным тренером. Конечно, я обрадовался, что такой большой европейский клуб заинтересовался мной. Каждый работает для этого.
Отсутствие официального предложения? Не расстроился и не переживал. У меня действующий контракт с «Зенитом». Я его уважаю. Клуб всегда честно поступал со мной. Заинтересованность от ПСЖ мне польстила. Это лишь сигнал к тому, что я двигаюсь в правильном направлении. Внимание топ-клуба показательно и характерно. Но я был спокоен. Ждал, как будет развиваться ситуация. Итог истории никак на меня не повлиял.
- Уже был?...
- Уже хотел...
- Уже был?...
- Уже хотел...
- Да не сдвинете вы меня бульдозером..., не выгоните мокрыми тряпками по мордасам..., где ещё найти такую славную зарплату за прогулки по зелёному огороду..., буду стоять как медный всадник из бронзы на гранитной глыбе!
- Да не сдвинете вы меня бульдозером..., не выгоните мокрыми тряпками по мордасам..., где ещё найти такую славную зарплату за прогулки по зелёному огороду..., буду стоять как медный всадник из бронзы на гранитной глыбе!
"А в общем, Ваня-Ваня, мы с тобой в Париже нужны как в русской бане лыжи!" - долго доносилось ещё потом сквозь слёзы
"А в общем, Ваня-Ваня, мы с тобой в Париже нужны как в русской бане лыжи!" - долго доносилось ещё потом сквозь слёзы