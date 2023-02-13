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Малком отреагировал на несостоявшийся переход в ПСЖ

сегодня, 16:23

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, как отреагировал на несостоявшийся переход в ПСЖ.

ПСЖ напрямую обратился ко мне по поводу возможного трансфера. Мы обсудили это с главным тренером. Конечно, я обрадовался, что такой большой европейский клуб заинтересовался мной. Каждый работает для этого.

Отсутствие официального предложения? Не расстроился и не переживал. У меня действующий контракт с «Зенитом». Я его уважаю. Клуб всегда честно поступал со мной. Заинтересованность от ПСЖ мне польстила. Это лишь сигнал к тому, что я двигаюсь в правильном направлении. Внимание топ-клуба показательно и характерно. Но я был спокоен. Ждал, как будет развиваться ситуация. Итог истории никак на меня не повлиял.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 21:28, ред.
Нужно признать, что Малком на поле себя не щадит. Играет всегда с азартом и в полную силу. На сегодня один из лучших (если не лучший) игроков РПЛ. Влился бы во многие команды топ-5.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 21:00
Европейская подлость обломилась о бразильскую совесть.
pomor45
pomor45 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 20:57
Это АНЕКДОТ №244127 из сборника Димы Вернера "Анекдоты из России". Неплохо бы ссылку давать, если по-совести.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:47
Ехидничать и троллить можно сколько кому угодно, но сам факт проявления интереса топ-клуба к игроку говорит ему о том, что он работает в правильном направлении, а то, что не последовало само предложение, о том, что работает мало и, если хочет в этот клуб, то работать надо больше, чего Малкому и желаю.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:40, ред.
Скоро выгонят НеймАра
и сбежит к арабам Месси
и тебя поставят в пару
к М..баппе,что всех их бесит.
112910415
112910415
сегодня в 18:26
делать нечего, надо дальше жить
Roger Young
Roger Young
сегодня в 17:26
Хороший грамотный комментарий. Надеюсь, что у Малкома все получится и сможет перейти в дальнейшем.

А ПСЖ благодаря некрасивому поведению остались вообще без хорошей покупки этой зимой.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:18
Уважение латиносам нашим. Ни один, за исключением Юрика (да и тот своим стать не успел) не бухтит, спокойно отрабатывает контракт. Надеюсь и дальше так продолжится. Хороший парень Малком. За годы в Зените раскрылся по-новому и как футболист, и как человек.

Ну а так что, трансферная политика ПСЖ ещё раз доказывает, что они никогда не выиграют ЛЧ с таким подходом и останутся пластиковыми лузерами больших матчей. У них был максимальный шанс с гиком Тухелем, но Томас ментально чужой для таких гламурных клубов....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:17, ред.
Малком:" Итог истории никак на меня не повлиял"...))

На тебя не повлиял...а ПСЖ...в печали...

08.02.23
Марсель-ПСЖ 2:1
11.02.23
Монако-ПСЖ 3:1
lotsman
lotsman
сегодня в 17:16
ПСЖ не делал официального предложения. Обратившись напрямую к Малкому, рассчитывал на то, что Малком воспользуется разрешением УЕФА, для легионеров РПЛ, на разрыв контракта в одностороннем порядке, без финансовых затрат. Но Малком не стал подличать и обратился к главному тренеру. А официально решать этот вопрос, с выкупом естественно, ПСЖ не стал.
Malhira
Malhira ответ Longless (раскрыть)
сегодня в 17:02
Да и не надо ничего объяснять, я этого и не просил вообщем то. Всем итак всё ясно.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 16:54
Крикнули в газовую трубу, приложили ухо, а оттуда только эхо в ответ..
alexgurzan
alexgurzan ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:44
.
8wdekb6mhwej
8wdekb6mhwej
сегодня в 16:43
А потом вдруг заплакал навзрыд в манишку вратарю Ивану:
"А в общем, Ваня-Ваня, мы с тобой в Париже нужны как в русской бане лыжи!" - долго доносилось ещё потом сквозь слёзы
drug01
drug01
сегодня в 16:42
Вопрос пока не закрыт доиграет в Зените и затем уйдёт
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:39, ред.
Пропев речь, которой позавидовал бы сам Кони (был такой знаменитый адвокат, который вошел в историю не только как отличный защитник (в суде, не на поле), но и как красноречивый, непревзойденный оратор), Малком подумал:
- Да не сдвинете вы меня бульдозером..., не выгоните мокрыми тряпками по мордасам..., где ещё найти такую славную зарплату за прогулки по зелёному огороду..., буду стоять как медный всадник из бронзы на гранитной глыбе!
Futurista
Futurista
сегодня в 16:38, ред.
Малком: Опять хочу в Париж...
- Уже был?...
- Уже хотел...
tj327k5qz3qv
tj327k5qz3qv
сегодня в 16:25
Я и Зенит неплохо дою - подытожил он
Гость
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