ЦСКА хочет арендовать нападающего «Нюрнберга»

Нападающий «Нюрнберга» Квадво Дуа может перейти в ЦСКА.
По данным источника, «армейцы» сделали немецкому клубу предложение об аренде форварда с правом выкупа за 1 млн евро.
В нынешнем сезоне Квадво провёл 22 матча за «Нюрнберг», записав на свой счёт 6 голов и 2 результативные передачи.
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Бан за такое не предусмотрен.
Это правило (относительно копипасты), оно только внутрисайтовое или копирование с других ресурсов тоже запрещено?
Просто хочу понять для себя на будущее. Что будет, если я скопирую чужой комментарий, но с постороннего сайта, и выложу его здесь?
Получу я за это бан или нет?
Это правило (относительно копипасты), оно только внутрисайтовое или копирование с других ресурсов тоже запрещено?
Просто хочу понять для себя на будущее. Что будет, если я скопирую чужой комментарий, но с постороннего сайта, и выложу его здесь?
Получу я за это бан или нет?