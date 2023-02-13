Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

ЦСКА хочет арендовать нападающего «Нюрнберга»

сегодня, 16:03

Нападающий «Нюрнберга» Квадво Дуа может перейти в ЦСКА.

По данным источника, «армейцы» сделали немецкому клубу предложение об аренде форварда с правом выкупа за 1 млн евро.

В нынешнем сезоне Квадво провёл 22 матча за «Нюрнберг», записав на свой счёт 6 голов и 2 результативные передачи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Малком отреагировал на несостоявшийся переход в ПСЖ
Сегодня, 16:23
В «Торпедо» отреагировали на информацию об интересе к экс-игроку «Ювентуса»
Вчера, 18:13
Агент экс-игрока «Ювентуса» подтвердил, что его клиент мог перейти в РПЛ
Вчера, 13:51
СлухиЭкс-игрок «Ювентуса», обвинённый в изнасиловании, может перейти в РПЛ
Вчера, 12:43
Павлюченко высказался о возможном переходе в «Уфу»
Вчера, 11:39
В «Реале» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну
11 февраля
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 21:32
А что скажет главный Федотов?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:43
РАзве что вместо ЗеБолотного,но у того-карт-бланш в нашей сельхозартели.ПОка её председателя не уберут,чистки не будет.
112910415
112910415
сегодня в 18:41
загадка загадочная
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:31
Нюрнберг - команда на 13 месте во второй Бендеслиги!!! Это отстой брать из такой команды! У нас в ФНЛ найдется десяток наших ребят не слабее. Не нужен такой!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:19
Пусть теперь появится в ЦСКА ещё один забивной нападающий.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:04
Будет великолепный тандем двух несостоявшихся голеодоров с Заболотным , под кодовым ником , - "TWIX" !))
FruttyPups
FruttyPups ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:58
спасибо, исправили.
cfhe84sj5xwz
cfhe84sj5xwz
сегодня в 16:53
Судя по имени и фамилии Квадро Дуа забивает только в двух режимах - покерами и дублями
Futurista
Futurista
сегодня в 16:49, ред.
Все-таки Квадво...Квадро Дуа это можно перевести как дважды четвертый)...зачем такой ЦСКА?)...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:48
Хотеть не вредно ))). А показатели у парня не ахти. Цена подходящая.
alexgurzan
alexgurzan ответ Sigurd Ring (раскрыть)
сегодня в 16:11
Добрый день.
Бан за такое не предусмотрен.
Sigurd Ring
Sigurd Ring
сегодня в 16:06
Здравствуйте. Разрешите уточняющий вопрос.
Это правило (относительно копипасты), оно только внутрисайтовое или копирование с других ресурсов тоже запрещено?
Просто хочу понять для себя на будущее. Что будет, если я скопирую чужой комментарий, но с постороннего сайта, и выложу его здесь?
Получу я за это бан или нет?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 