ЦСКА хочет арендовать нападающего «Нюрнберга»

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сегодня, 16:03

Нападающий «Нюрнберга» может перейти в ЦСКА .

По данным источника, «армейцы» сделали немецкому клубу предложение об аренде форварда с правом выкупа за 1 млн евро.

В нынешнем сезоне Квадво провёл 22 матча за «Нюрнберг», записав на свой счёт 6 голов и 2 результативные передачи.