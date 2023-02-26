МакАллистер: «Месси, без сомнения, был бы лучшим в АПЛ»

Полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины поделился мнением о том, как бы нападающий ПСЖ выступал в АПЛ .

Если бы Месси играл в Премьер-Лиге, он, без сомнения, был бы лучшим. Это будет слишком сложно для него? Я так не думаю. На чемпионате мира, тяжелейшем турнире в мире, он показал, насколько хорош и насколько он важен для команды. В Аргентине мы были ему очень благодарны и гордились им, потому что знаем, что стали чемпионами мира благодаря ему.