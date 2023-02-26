Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

МакАллистер: «Месси, без сомнения, был бы лучшим в АПЛ»

26 февраля 2023, 14:16

Полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис МакАллистер поделился мнением о том, как бы нападающий ПСЖ Лионель Месси выступал в АПЛ.

Если бы Месси играл в Премьер-Лиге, он, без сомнения, был бы лучшим. Это будет слишком сложно для него? Я так не думаю. На чемпионате мира, тяжелейшем турнире в мире, он показал, насколько хорош и насколько он важен для команды. В Аргентине мы были ему очень благодарны и гордились им, потому что знаем, что стали чемпионами мира благодаря ему.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Я умру». Защитник «Палмейраса» рассказал, как попробовал диету Роналду
Вчера, 23:59
Капелло поставил Месси на один уровень с Пеле и Марадоной
Вчера, 23:05
Рэшфорд рассказал, что ван Гал штрафовал его каждый четверг
Вчера, 21:50
Звезда «Атлетико Паранаэнсе» заявил, что мечтает играть за «Барселону»
Вчера, 20:21
Фабрегас сравнил Гави и Педри с Хави и Иньестой
Вчера, 19:57
Роналдо: «Мбаппе выйдет на уровень Месси и Роналду»
Вчера, 14:44
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
27 февраля в 12:51
возможно, но не факт
cska1948
cska1948
26 февраля в 19:55
МакАллистер: «Месси, без сомнения, был бы лучшим в АПЛ»
-----------------
Прочитав это я удивился. Но видя, что говорит это молодой игрок сборной Аргентины понял, что это очередной подлизун. Парень понимает, КТО утверждает состав сборной Аргентины, так что и обижаться на него не стоит.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
26 февраля в 18:29
Месси не цыган, чтобы бегать по лигам и доказывать неведь что... Всё что хотел он доказал в лучшем клубе 21-го века Барселоне и сборной на ЧМ.... Кому чего-то хочется - пожалуйста на Фареры за 20 баранов .. А-ха-ха-ха....
протон
протон
26 февраля в 18:13
На самом деле Аргентина выиграла ЧМ, потому что была командой. Каждый выполнил свою роль на отлично. Тренер не стал упираться в звезд, а нашел нужных людей, которые воплотили его идеи на поле. Месси сумел найти себя на поле, не тянул одеяло на себя, был чрезвычайно полезен, как футболист и как лидер команды. Безусловно заслуга Месси очень большая. Но без единой команды ничего бы у Аргентинцев не получилось.
karnager
karnager
26 февраля в 16:19
Месси после первого матча в АПЛ был бы в лазарете, а в РПЛ - после первого подката от Джикии
Romeo 777
Romeo 777
26 февраля в 16:05
Именно поэтому поехал в комфортную Лигу 1😁 в сильнейший по составу клуб чемпионата. В АПЛ выступать это не его, там надо было бы напрягаться КАЖДЫЙ матч, а не как в Испании на 4 матча в сезоне (про Лигу 1 уже не пишу)😂💪🏽
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 февраля в 15:59
МакАллистер молодой..всего 24......а какой проныра...

После сожжения чучел Мартинеса по всей Аргентине...который по неосторожности в приступе справедливости назвал Ди Марию лучшим игроком в сборной на ЧМ - Алексис во избежании вопросов...заранее назвал короля АПЛ...)))
Наверное ещё в сборной поиграть хочет...
ЮЗИК
ЮЗИК
26 февраля в 15:47
Спорное предположение, так не считаю
vitya valdes
vitya valdes
26 февраля в 15:41
Думаю, чмесси, будучи в Катаре на ЧМ, отнюдь не пользовался услугами женщин лёгкого поведения.
Макалистер предоставлял ему полный спектр услуг.
Брулин
Брулин
26 февраля в 15:27
Похоже каждого жителя Аргентины опросят на тему как велик Месси и благодаря ему выйграли ЧМ
Elliada
Elliada
26 февраля в 15:22
Зачем Месси было выступать в АПЛ? Он и так играл в лучшей и сильнейшей лиге мира. В период 2004 - 2021 испанские клубы чаще остальных выигрывали ЛЧ и ЛЕ. Многие игроки переходили из АПЛ в Ла Лигу: Роналду, Бэйл, Коутиньо, Азар и другие. Некоторые из них, играя на высоком уровне в АПЛ, не смогли держать тот же уровень и сдулись.
Igo0rek
Igo0rek
26 февраля в 14:49
То что языки игроков сборной Аргентины давно уже в двенадцатиперстной кишке Месси, это понятно.
salleeh
salleeh
26 февраля в 14:23
Чувствуешь свою гениальность, требуй отдельную палату…))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 