Анчелотти: «Ситуация в Ла Лиге очень непростая»

Главный тренер «Реала» оценил итоги поединка Ла Лиги против «Атлетико» (1:1).

Ситуация в Ла Лиге очень непростая. Она была сложной до матча, а потом стала лишь тяжелее. Но мы будем сражаться до самого конца.

Нам не хватало скорее психологической свежести, а не физической. Особенно когда мы стали играть в большинстве и пропустили – после этого нам понадобилось 10 минут на то, чтобы перестроиться.

В первом тайме мы здорово контролировали ход матча, но интенсивность была небольшой. А затем мы не смогли использовать наше численное преимущество.