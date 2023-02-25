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Анчелотти: «Ситуация в Ла Лиге очень непростая»

25 февраля 2023, 23:24
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил итоги поединка Ла Лиги против «Атлетико» (1:1).

Ситуация в Ла Лиге очень непростая. Она была сложной до матча, а потом стала лишь тяжелее. Но мы будем сражаться до самого конца.

Нам не хватало скорее психологической свежести, а не физической. Особенно когда мы стали играть в большинстве и пропустили – после этого нам понадобилось 10 минут на то, чтобы перестроиться.

В первом тайме мы здорово контролировали ход матча, но интенсивность была небольшой. А затем мы не смогли использовать наше численное преимущество.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
26 февраля в 10:04
Реал ! сенсационно!! сравнял счёт!!! играя 12 на 10 !!!! я в шоке , как у них это получается ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 февраля в 07:12, ред.
Очков много потеряно....
Тут надо 3 дела доводить до ума....
1.Твёрдо оседать на втором месте....
2.Актиаировать "дело Негрейры"...
3.Сконцентрироваться на ЛЧ...
ОПС
ОПС
26 февраля в 07:12
Всегда и почти всем чего то не хватает. Но играть то надо.
agent Smith
agent Smith
26 февраля в 06:42
Что-то мне подсказывает, что до конца бороться Реалу не придётся. Тура за 2-3 до финиша шансы на чемпионство станут потерянными, а отрыв от третьего места позволит перевести последние матчи сезона в статус товарищеских.
adekvat
adekvat ответ Бубнин (раскрыть)
26 февраля в 06:04
А так как это не Ливерпуль, больше забить не смогли
ЮЗИК
ЮЗИК
26 февраля в 05:17
Второе место тоже не плохо,такое уже случалось
112910415
112910415
26 февраля в 05:14
ситуация упрощается понемножку
протон
протон
26 февраля в 00:51
Так обидно за такую ничью, за красную, шикарнейшая атмосфера была на стадионе и такая удручающая игра, остался осадок от похода на Бернабеу, единственное что порадовало, как Мадрид прекрасно проводит своих легенд, за Амансио просто респект.
Бубнин
Бубнин
26 февраля в 00:48
Сначала они нам забили гол, и мы стали проигрывать, но потом ударили по их воротам и забили гол им тоже. Поэтому счет стал 1:1.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
26 февраля в 00:47
Для кого?..
Capral
Capral
26 февраля в 00:36
После матчей ЛЧ, всегда непросто перестраиваться. Тем-более, Атлетико- соперник непростой, принципиальный. Это только на первый взгляд кажется, что победа над Ливером, разгромная, уверенная, была достигнута без особых физических и моральных усилий. Сил было потеряно много, возможно и не успел Реал востановиться, прежде всего морально...
Ironigor
Ironigor
26 февраля в 00:21
Нужно было сегодня обязательно выигрывать.
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