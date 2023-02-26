Симеоне: «Мы действовали как хамелеон и контролировали ход поединка»

Главный тренер «Атлетико» высказался об итогах матча чемпионата Испании против «Реала» (1:1). Болельщики скандировали кричалки в поддержку аргентинца.

Неплохая встреча, нам удалось пережить и травму Рейнилдо, и удаление. Мы действовали как хамелеон и контролировали ход поединка. Мы проводили контратаки, которые можно было использовать эффективнее.

Во втором тайме мы перешли на схему 5-3-2. Мы владели инициативой, но произошло удаление, после которого схема превратилась в 5-3-1. В защите отрабатывали исполнители из линии атаки, и нам удавалось достойно обороняться.

Мне невероятно повезло, поддержка в виде «Чоло, оставайся! Чоло, оставайся!» бесподобна!