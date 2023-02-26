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Симеоне: «Мы действовали как хамелеон и контролировали ход поединка»

26 февраля 2023, 00:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об итогах матча чемпионата Испании против «Реала» (1:1). Болельщики скандировали кричалки в поддержку аргентинца.

Неплохая встреча, нам удалось пережить и травму Рейнилдо, и удаление. Мы действовали как хамелеон и контролировали ход поединка. Мы проводили контратаки, которые можно было использовать эффективнее.

Во втором тайме мы перешли на схему 5-3-2. Мы владели инициативой, но произошло удаление, после которого схема превратилась в 5-3-1. В защите отрабатывали исполнители из линии атаки, и нам удавалось достойно обороняться.

Мне невероятно повезло, поддержка в виде «Чоло, оставайся! Чоло, оставайся!» бесподобна!

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Все комментарии
shur
shur
26 февраля в 11:17
...Чоло или чола - это член субкультуры или образа жизни чикано и латиноамериканцев, связанный с определенным набором одежды, поведения и мировоззрения. Зимой и летом одним
цветом!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 февраля в 08:55
Реал прилип к языку ящура хамелеона?).
КЭТиК
КЭТиК
26 февраля в 07:39
Ничья на выезде с Реалом - хороший результат.
ЮЗИК
ЮЗИК
26 февраля в 07:19
Аргентинец стал сдавать, засиделся в Мадриде
ABir
ABir
26 февраля в 07:09
Жаль, что Реал потерял очень важные два очка
Ironigor
Ironigor
26 февраля в 07:07
Ну что тут скажешь, настоящие хамелеоны !)
Остапчук 67
Остапчук 67
26 февраля в 06:25
Время Симеоне прошло.
112910415
112910415
26 февраля в 05:20
это был сильный матч !
8zx59nqtexhr
8zx59nqtexhr ответ zooveterinar (раскрыть)
26 февраля в 04:57
Ну тогда надо говорить кристинкин клуб, а не Реал.
zooveterinar
zooveterinar
26 февраля в 01:39
Этот сезон наверное не Реала!! в ла лиге все понятно,гнома клуб скорее станет чемпионом!! Осталося лч!!
протон
протон
26 февраля в 01:09
Хиль Мансано клоун, конечно. Решил порадовать Реал в такой день. Удивляет лишь то, что Вар на этот эпизод не среагировал.
И сколько таких "спорных" моментов случалось на протяжении лет... Не без причины ведь Перес не присоединился к последней акции клубов Ла Лиги.
Гость
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