Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Клопп: «О нынешнем сезоне „Ливерпуля“ не напишут в книгах по истории»

26 февраля 2023, 11:19
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча с «Кристал Пэлас» (0:0) высказался о нынешнем сезоне команды.

Мы продолжаем двигаться. По глазам игроков, можно подумать, что мы проиграли игру с «Кристал Пэлас». Мы много злимся, но не можем страдать из-за собственной истории. Это действительно было бы шуткой. Нынешний сезон не войдёт в книги по истории, о нём не снимут большое кино или что-то в этом роде. Но нам нужно пройти через это в любом случае, и мы это сделаем.

Следует продолжать двигаться дальше. Брать себя в руки и снова идти.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Я умру». Защитник «Палмейраса» рассказал, как попробовал диету Роналду
Вчера, 23:59
Капелло поставил Месси на один уровень с Пеле и Марадоной
Вчера, 23:05
Рэшфорд рассказал, что ван Гал штрафовал его каждый четверг
Вчера, 21:50
Звезда «Атлетико Паранаэнсе» заявил, что мечтает играть за «Барселону»
Вчера, 20:21
Фабрегас сравнил Гави и Педри с Хави и Иньестой
Вчера, 19:57
Роналдо: «Мбаппе выйдет на уровень Месси и Роналду»
Вчера, 14:44
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 февраля в 16:01
Уже написали :
«Ливерпуль» больше всех попадал в каркас ворот в этом сезоне АПЛ"
Juventus CR7
Juventus CR7
26 февраля в 13:52
Юрген продолжай работать как и работаешь. У всех бывают взлеты и падения. Падением нынешнее положение не назовешь. Просто многие факторы сложились таким образом что результаты в этом сезоне не соответствует уровню команды. А вот болельщики просто обязаны быть за тебя как за горой. Отстаивать тебя а не убирать как большинство уже хочет. В таких ситуациях и показывают свое лицо болельщики. Ты команду вывел на совершенно иной уровень, и это лишь твоя заслуга. Продолжай работать не воспринимай близко к сердцу. Главное в связи со всеми еитими перипетиями чтобы у тебя не погас тот огонь в глазах которым ты заряжаешь на борьбу свой коллектив!
Karkaz
Karkaz
26 февраля в 12:47
Капрал, скоро Клопп опять будет на вершине и со своей же прагматичностью, с той же самой тактикой. И твои комментарии про Клоппа мы больше не увидим)
КЭТиК
КЭТиК
26 февраля в 12:24
Надо выиграть все оставшиеся матчи, тогда напишут.
Capral
Capral
26 февраля в 12:00
Ну хоть бы раз признался: "да, я виноват, не прогрессирую, не тяну, устал, не могу и не хочу". Всё, что угодно- только не по делу. Развёл лирику, понимаешь, впал в депрессию и ударился в мемуары. Соберись, возьми себя в руки, докажи всем, что еще можешь!!! Мужик!!!
Варвар7
Варвар7
26 февраля в 11:33
С этим суждением трудно поспорить.
shlomo2
shlomo2
26 февраля в 11:33
Это даже не история, а антиистория клуба... сезон полностью провален...
Брулин
Брулин
26 февраля в 11:28
Как же сдулся ливер, аж удивительно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 