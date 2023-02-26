Клопп: «О нынешнем сезоне „Ливерпуля“ не напишут в книгах по истории»

Главный тренер «Ливерпуля» после матча с «Кристал Пэлас» (0:0) высказался о нынешнем сезоне команды.

Мы продолжаем двигаться. По глазам игроков, можно подумать, что мы проиграли игру с «Кристал Пэлас». Мы много злимся, но не можем страдать из-за собственной истории. Это действительно было бы шуткой. Нынешний сезон не войдёт в книги по истории, о нём не снимут большое кино или что-то в этом роде. Но нам нужно пройти через это в любом случае, и мы это сделаем.

Следует продолжать двигаться дальше. Брать себя в руки и снова идти.