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Роналду — после хет-трика в матче с «Дхамком»: «Особенная ночь»

26 февраля 2023, 09:08
ДхамкЛоготип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)0 : 3Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался после хет-трика в матче чемпионата Саудовской Аравии. Команда португальца встречалась с «Дхамком» в 18-м туре и победила со счётом 3:0. Все мячи забил Роналду.

Футболист написал в соцсетях:

Особенная ночь. Молодцы ребята!

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Все комментарии
los-desperados
los-desperados ответ Elliada (раскрыть)
26 февраля в 16:03
не обращай внимание на шишанутого, он знает только кристинку в футбольном мире, больше никого
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
26 февраля в 13:00
    Elliada
    Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
    26 февраля в 12:17
    Молодец. Не поленился и написал ответ. Типичный фанат Роналду. Нечего ответить и переводит стрелки. По поводу Месси, вообще мимо. Это Месси играл в самой трудной лиге. С 2004 по 2021 именно команды из Ла Лиги чаще всего выигрывали ЛЧ и ЛЕ, даже больше, чем все команды вместе взятых других стран.

    Вот еще один забавный факт: Роналду, стоимость которого оценивают в 20 млн, самый дорогой игрок лиги СА. Что это за уровень чемпионата, если самый дорогой игрок 38-летний пенсионер???
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Elliada (раскрыть)
    26 февраля в 12:03, ред.
    Молодец, не поленился и подсчитал все. А теперь посчитай стоимости команд из лиги фермеров которым забивал гном? Роналду и АПЛ тоже покорял, был там бомбардиром, а вот гном не когда не играл в АПЛ, в сильнейшей лиги мира. Всю карьеру провел в зоне камфорта а сейчас играет в лиге без конкуренции. Даже в Саудовской лиги больше конкуренций.
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    26 февраля в 11:51
    Главное - не пропусти особенный вечер... В понедельник... В Париже... На The Best... А-ха-ха-ха...👏👏🤪...
    agent Smith
    agent Smith
    26 февраля в 10:16
    Грустит Месси, плачит Мбаппе,
    Тяжело вздыхает Холланд.
    Глядя сколько на радость толпе
    В Аравии забивает форвард.
    Elliada
    Elliada
    26 февраля в 09:43
    В таком чемпионате он обязан забивать в каждом матче и несколько раз, чтобы хотя бы частично оправдать зарплату. Вчера он забил команде, стоимость состава которой 10,63 млн евро. До этого оформил покер команде с стоимостью состава 10,33 млн. Конечно, в каждом из этих перфомансов он забивал с пенальти, но тем не менее. Стоимость всей лиги СА 329,38 млн евро. К сравнению, стоимость худшей команды АПЛ Саутгемптона - 387,5 млн евро. Худшая команда АПЛ дороже всей верблюд-лиги. Он нашел лигу соответствующей его уровню.
    shlomo2
    shlomo2
    26 февраля в 09:29
    На то он и чем такой чтобы там забивать
    112910415
    112910415
    26 февраля в 09:24
    Египет должен быть покорён !
    ssspartak
    ssspartak
    26 февраля в 09:23
    Все условия для него там созданы
    ОПС
    ОПС
    26 февраля в 09:15
    В каждом матче этого чемпионата обязан забивать.
    Варвар7
    Варвар7
    26 февраля в 09:09
    Надо отметить , что довольно скромно.
    Гость
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