Роналду — после хет-трика в матче с «Дхамком»: «Особенная ночь»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался после хет-трика в матче чемпионата Саудовской Аравии. Команда португальца встречалась с «Дхамком» в 18-м туре и победила со счётом 3:0. Все мячи забил Роналду.
Футболист написал в соцсетях:
Особенная ночь. Молодцы ребята!
Вот еще один забавный факт: Роналду, стоимость которого оценивают в 20 млн, самый дорогой игрок лиги СА. Что это за уровень чемпионата, если самый дорогой игрок 38-летний пенсионер???
Вот еще один забавный факт: Роналду, стоимость которого оценивают в 20 млн, самый дорогой игрок лиги СА. Что это за уровень чемпионата, если самый дорогой игрок 38-летний пенсионер???