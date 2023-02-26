Роналду — после хет-трика в матче с «Дхамком»: «Особенная ночь»

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26 февраля 2023, 09:08

Нападающий «Аль-Насра» высказался после хет-трика в матче чемпионата Саудовской Аравии. Команда португальца встречалась с «Дхамком» в 18-м туре и победила со счётом 3:0. Все мячи забил Роналду.

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