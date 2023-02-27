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Скалони — лучший тренер года

27 февраля 2023, 23:55

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони признан лучшим тренером года. Его конкурентами были Карло Анчелотти из «Реала» и Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити».

Это стало известно во время церемонии FIFA Best. Под руководством Скалони аргентинцы выиграли чемпионат мира 2022.

Ранее стало известно имя лучшего вратаря мира.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 18:28
Незнаю кто там кого купил, но всё это выглядит как цирковая программа с клоунами !)
sir_Alex
sir_Alex ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:07
Месси всех купил.
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 16:46
И что теперь не признавать таких тренеров как Скалони?
У сливочных мания величия вечная!
Скалони заслуженно выиграл награду, как и Лионель Месси!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:23, ред.
В честь Лионеля Месси названо больше детей, чем когда-либо прежде, после того, как футбольная суперзвезда привела Аргентину к победе на чемпионате мира.
Много людей сильно хотят отметить главное достижение 35-летнего футболиста. Например, его гостиничный номер в Катаре собираются превратить в музей.
Звезду ПСЖ также ожидает политическая карьера, если он этого захочет, многие его соотечественники готовы проголосовать за него, чтобы он стал следующим президентом.
Но кое-кто в стране решил, что ждать выборов слишком долго, чтобы прославлять человека, который привел их страну к славе. После финала ЧМ рождаемость детей с именем Лионель увеличилась на 700% по сравнению с предыдущими ежемесячными данными.
Многие предсказывали, что примерно через девять месяцев после победы над Францией может произойти своего рода «Baby Boom».

Избрание "лучшим из лучших" и Лионеля Скалони просто делает имя и футболиста и тренера в Аргентине священным...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:12, ред.
Лучшим тренером года был признан Лионель Скалони.
Лучший игрок тоже Лионель)?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:08
Сторонники ликуютЬ,а противники-негодуютЬ,вот и всё.И вся их аргументация сводится к простой мысли :Не согласныя я...
shur
shur
вчера в 11:02
...ребятушки, всё очень просто, это как вручение Оскара у америкосов, фильм берёт награду и пошло режиссер, сценарист,
актер, музыка, оператор, грим.... и всё это мейд ин Аргентина!
112910415
112910415
вчера в 10:40
можно согласиться с некоторым сомнением
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:24
Это сколько Меська проплатил ФИФА?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 09:11
Очень странный выбор. Где на ЧМ была хоть одна уверенная победа, почти все матчи либо по пенальти, либо в доп. время, да еще и проиграть умудрились одной из самых слабых сборных? Да и сам ЧМ проходил в нетипичных условиях и время, но куда нам до мнения "уважаемых" людей.
амурец
амурец
вчера в 07:19
весьма спорный выбор
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 07:03
Плюс ещё Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании
echyrm2x4xu4
echyrm2x4xu4
вчера в 06:51
Прямо какой-то парад аргентинских Лео вчера состоялся. Два Лионеля и один Эмилиано (уменьшительно и за компанию можно тоже просто Лео)!
ДСА
ДСА
вчера в 06:41
Выбирали по принципу кто более лучший титул выиграл.
Gahi
Gahi
вчера в 04:52
Победа в главном турнире четырёхлетнего цикла в футболе ⚽️ обеспечивает победу Скалони в этой номинации. Удачи
4n8rb5zh8a8a
4n8rb5zh8a8a
вчера в 04:40
Конкурентов у него нынче практически и не было
agent Smith
agent Smith
вчера в 04:34
Всё абсолютно заслуженно. Сколотил классную банду.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 03:27
Ну а кто как Скалони?
На мой взгляд вполне заслуживает!
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ протон (раскрыть)
вчера в 02:35
Переоценка Папы Карло
Винисиуса сделал Зидан. Он ему доверял так де как и Бензема в свое время. Все говорили - он дерево, тот же Бенз просил не отдавать передач Вини. Кто его из матча у матч ставил в состав и давал шанс за шансом? Анчелотти? Нет. А прошло время и количество перешло в качество, и теперь кто то говорит - это Карло его открыл. А это не так
Вальверде. И его второе амплуа. Кто следит за Реалом знает что и это дело рук Зизу. Ещк при нем Вальверде стал играть ещё и на фланге в полузащите.
Родриго никто еще не раскрыл. Играет по причине нехватки нападаюших. Ну пару раз затащил, так его когда брали думали что наголову круче чем Винисиус.
В общем на багаже Зидана пока все это. И ЛЧ вытащили чудом, на стариках в первую очередь.
Так что по тренеру наверное Скалони и вправду чудеснее.
Ironigor
Ironigor
вчера в 01:00, ред.
Скалони — лучший тренер года .
Как-то странно всё это. Неужели семь матчей проведённых во время чемпионата мира в которых первый же матч Аргентина проиграла сборной Саудовской Аравии, аутсадеру чемпионата, еле еле выиграли у сборной Австралии, потом у мёртвой Польши и состаревшейся Хорватии, в ничью сыграв с обновлённой молодой сборной Нидерландов 2:2 и только в серии пенальти выиграв этот матч, а про финал со сборной Франции отдельная и очень странная игра 3:3 и опять такая же странная ситуация с пенальти где Аргентина взяла верх . И вот по этим играм как можно было признать лучшим голкипером мира Мартинеса , который защищает цвета Астон Виллы, а команда находится на одинадцатой строчке турнирной таблице и который запустил за шиворот аж тридцать восемь мячей. Театрализованность всех этих церемоний под эгидой ФИФА по меньшей мере становится уже заведомо постановочным сценарием нескольких заинтересованных лиц.
А как же Реал с выдающимся достижениями под руководством Анчелотти, вратарём Куртуа и т.д. Которые действительно весь сезон играют выигрывают , достигают высот и высших трофеев мирового футбола Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат мира, не говоря про Ла Лигу и Суперкубок Испании.
Вообщем очень спорное решение ФИФА на мой субъективный взгляд.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 00:37
Скалони выиграл главный трофей в футболе. Какие тут могут быть вопросы. После неудачного старта он перестраивал команду по ходу турнира, подбирал тактику под соперников, его роль в этих победах немаловажна. А еще он завоевал кубок Америки и Финалиссиму, так что он действительно сильный тренер.
Rattlehead
Rattlehead ответ протон (раскрыть)
вчера в 00:22
Реал взял Ла Лигу, Лигу Чемпионов и Клубный ЧМ, так что заслуженно награду должен был получить Анчелотти, но это же ФИФА.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 00:17
Одного ЧМ, тем более выигранного случайным образом (считай путем подбрасывания монетки), явно недостаточно! Предъявите доказуху железобетонную!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 00:12
Да.. Заставить команду играть без право на ошибку смог только он...
протон
протон
вчера в 00:10
Хочу отдельно выделить Анчелотти он приходил в Реал сбитым лётчиком никто не верил что он с этой командой ветеранов что то возьмёт, всё СМИ после первых побед писали что с ПСЖ, Сити, Челси, Ливерпулем Реал не выстоит, но в итоге Реал выиграл их всех и взял Лигу Чемпионов 14 по счету, Карло раскрыл в Реале Винисиуса, Родриго, открыл новую позицию Вальверде, дал вторую молодость Бензема, Модрича и Кроссу, взял с ними всевозможные трофеи
Для того чтобы понять величие Карло и Реала в прошлом сезоне просто вспомните что говорили в его начале и вы всё поймете, Карло великий и без этих премий.
Ну Скалони был лучший на ЧМ и думаю это заслуженно.
Гость
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