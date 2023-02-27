Скалони — лучший тренер года .

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27 февраля 2023, 23:55

Наставник сборной Аргентины признан лучшим тренером года. Его конкурентами были Карло Анчелотти из «Реала» и Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити».

Это стало известно во время церемонии FIFA Best. Под руководством Скалони аргентинцы выиграли чемпионат мира 2022.

Ранее стало известно имя лучшего вратаря мира.