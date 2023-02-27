Скалони — лучший тренер года .

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони признан лучшим тренером года. Его конкурентами были Карло Анчелотти из «Реала» и Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити».
Это стало известно во время церемонии FIFA Best. Под руководством Скалони аргентинцы выиграли чемпионат мира 2022.
Ранее стало известно имя лучшего вратаря мира.
Для того чтобы понять величие Карло и Реала в прошлом сезоне просто вспомните что говорили в его начале и вы всё поймете, Карло великий и без этих премий.
Ну Скалони был лучший на ЧМ и думаю это заслуженно.
Для того чтобы понять величие Карло и Реала в прошлом сезоне просто вспомните что говорили в его начале и вы всё поймете, Карло великий и без этих премий.
Ну Скалони был лучший на ЧМ и думаю это заслуженно.
Как-то странно всё это. Неужели семь матчей проведённых во время чемпионата мира в которых первый же матч Аргентина проиграла сборной Саудовской Аравии, аутсадеру чемпионата, еле еле выиграли у сборной Австралии, потом у мёртвой Польши и состаревшейся Хорватии, в ничью сыграв с обновлённой молодой сборной Нидерландов 2:2 и только в серии пенальти выиграв этот матч, а про финал со сборной Франции отдельная и очень странная игра 3:3 и опять такая же странная ситуация с пенальти где Аргентина взяла верх . И вот по этим играм как можно было признать лучшим голкипером мира Мартинеса , который защищает цвета Астон Виллы, а команда находится на одинадцатой строчке турнирной таблице и который запустил за шиворот аж тридцать восемь мячей. Театрализованность всех этих церемоний под эгидой ФИФА по меньшей мере становится уже заведомо постановочным сценарием нескольких заинтересованных лиц.
А как же Реал с выдающимся достижениями под руководством Анчелотти, вратарём Куртуа и т.д. Которые действительно весь сезон играют выигрывают , достигают высот и высших трофеев мирового футбола Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат мира, не говоря про Ла Лигу и Суперкубок Испании.
Вообщем очень спорное решение ФИФА на мой субъективный взгляд.
Как-то странно всё это. Неужели семь матчей проведённых во время чемпионата мира в которых первый же матч Аргентина проиграла сборной Саудовской Аравии, аутсадеру чемпионата, еле еле выиграли у сборной Австралии, потом у мёртвой Польши и состаревшейся Хорватии, в ничью сыграв с обновлённой молодой сборной Нидерландов 2:2 и только в серии пенальти выиграв этот матч, а про финал со сборной Франции отдельная и очень странная игра 3:3 и опять такая же странная ситуация с пенальти где Аргентина взяла верх . И вот по этим играм как можно было признать лучшим голкипером мира Мартинеса , который защищает цвета Астон Виллы, а команда находится на одинадцатой строчке турнирной таблице и который запустил за шиворот аж тридцать восемь мячей. Театрализованность всех этих церемоний под эгидой ФИФА по меньшей мере становится уже заведомо постановочным сценарием нескольких заинтересованных лиц.
А как же Реал с выдающимся достижениями под руководством Анчелотти, вратарём Куртуа и т.д. Которые действительно весь сезон играют выигрывают , достигают высот и высших трофеев мирового футбола Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат мира, не говоря про Ла Лигу и Суперкубок Испании.
Вообщем очень спорное решение ФИФА на мой субъективный взгляд.