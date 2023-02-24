Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Конференций

Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Конференций.
На награду номинированы:
Микаэль Ишак («Лех») — гол в матче с «Будё-Глимтом».
Джакомо Бонавентура («Фиорентина») — 3 ассиста в матче с «Брагой».
Мухамед Диоп («Шериф») — дубль в матче с «Партизаном».
Барт Вербругген («Андерлехт») — 3 отбитых пенальти в послематчевой серии с «Лудогорцем».
Еще большой вклад в выход в следующую стадию своей команды внес сенегальский полузащитник Шерифа Мухамед Диоп,который сделал дубль в гостевом матче против Партизана!
Как то так!
Еще большой вклад в выход в следующую стадию своей команды внес сенегальский полузащитник Шерифа Мухамед Диоп,который сделал дубль в гостевом матче против Партизана!
Как то так!