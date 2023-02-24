Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыЛига Конференций 2022/2023

Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Конференций

сегодня, 08:50

Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Конференций.

На награду номинированы:

Микаэль Ишак («Лех») — гол в матче с «Будё-Глимтом».

Джакомо Бонавентура («Фиорентина») — 3 ассиста в матче с «Брагой».

Мухамед Диоп («Шериф») — дубль в матче с «Партизаном».

Барт Вербругген («Андерлехт») — 3 отбитых пенальти в послематчевой серии с «Лудогорцем».

Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Конференций

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноДи Мария и ещё 3 игрока претендуют на звание лучшего футболиста недели в ЛЕ
Сегодня, 08:27 Фото
Писарский признан лучшим игроком матча «Крылья Советов» — «Динамо»
Вчера, 19:38
ОфициальноДзюба — лучший игрок матча «Локомотив» — «Спартак»
22 февраля
ОфициальноОбъявлен лучший игрок матча «Ростов» — «Урал»
22 февраля Фото
Тренер «Милана» получил награду лучшему тренеру прошлого сезона
21 февраля Фото
ОфициальноСтало известно, кто забил лучший гол недели в Лиге конференций
17 февраля
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:46
Все кандидаты хороши, и внесли свой вклад в победы своих команд и что позволило им пройти в следующую стадию. Лично я отметил бы игру вратаря Андерлехта,который мало того по ходу игры выручал "Пурпурно-белых", а в серии послематчевых 11-ти метровых взял 3 удара!
Еще большой вклад в выход в следующую стадию своей команды внес сенегальский полузащитник Шерифа Мухамед Диоп,который сделал дубль в гостевом матче против Партизана!
Как то так!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:26
Барт, однозначно... как кошка был в воротах...
9hvep5kak7jf
9hvep5kak7jf
сегодня в 09:16
Ну Ишак с одним голом точно пусть пасётся в сторонке
lotsman
lotsman
сегодня в 09:08
Естественно, по моему мнению, Вербругген. Молодой, отбил три пенальти.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:56
Ну и кого выберут?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:55
Здесь вратарь в свои 20 лет отбивший 3 пенальти.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 