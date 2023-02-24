Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Конференций

В 23 туре Ла Лиги любителей испанского футбола ждет встреча «Валенсии» с «Реалом

Аргентинец сделал хет-трик в 1/16 финала Лиги Европы.

В 23 туре Ла Лиги «Атлетико» приедет в гости к мадридскому «Реалу». Предлагаем