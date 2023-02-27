Роналду может получить медаль за победу МЮ в Кубке Английской Лиги

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может получить медаль за победу «Манчестер Юнайтед» в Кубке Английской Лиги.
Португалец, покинувший команду в ноябре, не сыграл ни одной игры в этом турнире в текущем сезоне, но в регламенте есть пункт о том, что команда-победитель получит 30 медалей. «Юнайтед» задействовал в Кубке Лиги 27 футболистов. Клуб сам может решить, что делать с оставшимися тремя медалями.
Таким образом, если манкунианцы пожелают, награду может получить Роналду (при этом он не будет считаться обладателем трофея), а также вратарь «Ньюкасла» Мартин Дубравка, выступавший за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды с сентября 2022 до января 2023 года.
Роналду всё таки поступил скверно, не то чтобы предав, но неким образом некрасиво поступив с клубом который подарил ему всё, не ну а так человек легенда МЮ, думаю хоть и не сыграл ни одного матча в кубке, но медальку дать ему надо... ХОТЯ... А когда это медаль на турнире стала сувениром? Ее нужно заслужить. В качестве сувенира пусть ему магнитик на холодильник вышлют по почте....
Роналду всё таки поступил скверно, не то чтобы предав, но неким образом некрасиво поступив с клубом который подарил ему всё, не ну а так человек легенда МЮ, думаю хоть и не сыграл ни одного матча в кубке, но медальку дать ему надо... ХОТЯ... А когда это медаль на турнире стала сувениром? Ее нужно заслужить. В качестве сувенира пусть ему магнитик на холодильник вышлют по почте....
Спросите почему?
Всё очень просто если бы португалец остался в МЮ, то манкунианцы давно бы вылетели из кубка и цеплялись с Челси за десятку в АПЛ.
Нынче в топ клубах есть примета "если нет в команде Роналду, то есть шанс на трофей".
Спросите почему?
Всё очень просто если бы португалец остался в МЮ, то манкунианцы давно бы вылетели из кубка и цеплялись с Челси за десятку в АПЛ.
Нынче в топ клубах есть примета "если нет в команде Роналду, то есть шанс на трофей".