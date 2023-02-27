Роналду может получить медаль за победу МЮ в Кубке Английской Лиги

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27 февраля 2023, 15:18

Нападающий «Аль-Насра» может получить медаль за победу «Манчестер Юнайтед» в Кубке Английской Лиги.

Португалец, покинувший команду в ноябре, не сыграл ни одной игры в этом турнире в текущем сезоне, но в регламенте есть пункт о том, что команда-победитель получит 30 медалей. «Юнайтед» задействовал в Кубке Лиги 27 футболистов. Клуб сам может решить, что делать с оставшимися тремя медалями.

Таким образом, если манкунианцы пожелают, награду может получить Роналду (при этом он не будет считаться обладателем трофея), а также вратарь «Ньюкасла» Мартин Дубравка, выступавший за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды с сентября 2022 до января 2023 года.