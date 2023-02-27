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Роналду может получить медаль за победу МЮ в Кубке Английской Лиги

27 февраля 2023, 15:18
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может получить медаль за победу «Манчестер Юнайтед» в Кубке Английской Лиги.

Португалец, покинувший команду в ноябре, не сыграл ни одной игры в этом турнире в текущем сезоне, но в регламенте есть пункт о том, что команда-победитель получит 30 медалей. «Юнайтед» задействовал в Кубке Лиги 27 футболистов. Клуб сам может решить, что делать с оставшимися тремя медалями.

Таким образом, если манкунианцы пожелают, награду может получить Роналду (при этом он не будет считаться обладателем трофея), а также вратарь «Ньюкасла» Мартин Дубравка, выступавший за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды с сентября 2022 до января 2023 года.

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Все комментарии
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:11
Гномку ему все равно не переплюнуть с его липовым ЧМ.
galem72
galem72
вчера в 11:47, ред.
В клубе найдутся люди, которые более достойны повесить её себе на шею, чем этот португальский нарцисс.
протон
протон
27 февраля в 21:51
Звезда по имени Солнце да ему и не нужен этот медаль 😂 у него их целый вагон .. пускай беспокоиться у кого нету ни одного.
Зная КриРо, эта медаль ему погоды не сделает, ему даже наверняка стыдно будет.
shur
shur
27 февраля в 18:59, ред.
...этого человека что клуб,что медаль, уже давно не интересует,надеемся что он рад за ребят....!!!
Cympak-05
Cympak-05
27 февраля в 18:41
А какой смысл иметь медаль не не считаться победителем. Лучше уж такие медали отдать персоналу
alexgurzan
alexgurzan ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
27 февраля в 18:34
.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
27 февраля в 18:33
Роналду больше всех заслужил медаль за победу МЮ в кубке.
Спросите почему?
Всё очень просто если бы португалец остался в МЮ, то манкунианцы давно бы вылетели из кубка и цеплялись с Челси за десятку в АПЛ.

Нынче в топ клубах есть примета "если нет в команде Роналду, то есть шанс на трофей".
sir_Alex
sir_Alex
27 февраля в 18:13
Наш пострел везде поспел.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ ДАША Д (раскрыть)
27 февраля в 17:11
"..при этом он не будет считаться обладателем трофея..."

Просто железка на ленточке))
Иван Стаканов
Иван Стаканов
27 февраля в 17:10
Так а смысл от медали, если сам трофей не пойдет в зачет?
112910415
112910415
27 февраля в 16:27
надо, надо !
а можно две ?! )
Варвар7
Варвар7
27 февраля в 16:20
Медаль для Роналду.(улыбка похожа.)
agent Smith
agent Smith
27 февраля в 16:00
Кассир с Олд Траффорд больше заслужил эту медаль!
shlomo
shlomo
27 февраля в 15:47
Надо его медаль Моргану отправить. Он ее больше него заслужил...:)))))

Роналду всё таки поступил скверно, не то чтобы предав, но неким образом некрасиво поступив с клубом который подарил ему всё, не ну а так человек легенда МЮ, думаю хоть и не сыграл ни одного матча в кубке, но медальку дать ему надо... ХОТЯ... А когда это медаль на турнире стала сувениром? Ее нужно заслужить. В качестве сувенира пусть ему магнитик на холодильник вышлют по почте....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 февраля в 15:39, ред.
Резиновая медаль, натуральная. И не откажется смущаясь, краснея). Весь жар на себя згребет..
Elliada
Elliada
27 февраля в 15:35
Ну а че? Медаль на халяву. Следующая цель: получить медаль за победу в ЛЕ
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
27 февраля в 15:26
Венок вместо медали... Хе...
ДАША Д
ДАША Д
27 февраля в 15:26
Ну такой халявный титул Роналду еще не получал...
ctc5ay328msm
ctc5ay328msm
27 февраля в 15:25
Это просто станет насмешкой.
Гость
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