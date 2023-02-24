Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Игрок отметился двумя голами и одной результативной передачей в первом матче 1/8 финала турнира с «Ливерпулем» (5:2).
Претендентами также были Ирвинг Лосано («Наполи»), Рияд Марез («Манчестер Сити») и Хакан Чалханоглу («Интер»).
Он в него поверил, он его ставил несмотря ни на что. Даже Бензема уже не выдерживал но Зизу все равно ставил бразильца в состав. Потому что верил и разбирается в игроках.
Винисиус все-таки не Модрич, тот заиграл за год, Вини - за три.
А Анчелотти не имеет ни грамма усатия в становлении, он уже получил ограненный алмаз. Просто время пришло.
Анчелотти вообще привык узать пожилых но проверенных, у него и Модрич с Кроосом постоянно играли, и Вальверде с идел у него в глухом запасе, и Камавинга заиграл регулярно и то когда левые защитники кончились.
Это все еще багаж Зидана.
Он в него поверил, он его ставил несмотря ни на что. Даже Бензема уже не выдерживал но Зизу все равно ставил бразильца в состав. Потому что верил и разбирается в игроках.
Винисиус все-таки не Модрич, тот заиграл за год, Вини - за три.
А Анчелотти не имеет ни грамма усатия в становлении, он уже получил ограненный алмаз. Просто время пришло.
Анчелотти вообще привык узать пожилых но проверенных, у него и Модрич с Кроосом постоянно играли, и Вальверде с идел у него в глухом запасе, и Камавинга заиграл регулярно и то когда левые защитники кончились.
Это все еще багаж Зидана.