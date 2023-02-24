Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

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сегодня, 17:39

Нападающий «Реала» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Игрок отметился двумя голами и одной результативной передачей в первом матче 1/8 финала турнира с «Ливерпулем» (5:2).

Претендентами также были Ирвинг Лосано («Наполи»), Рияд Марез («Манчестер Сити») и Хакан Чалханоглу («Интер»).