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Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

сегодня, 17:39
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Игрок отметился двумя голами и одной результативной передачей в первом матче 1/8 финала турнира с «Ливерпулем» (5:2).

Претендентами также были Ирвинг Лосано («Наполи»), Рияд Марез («Манчестер Сити») и Хакан Чалханоглу («Интер»).

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Все комментарии
kindpennywise
kindpennywise ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
сегодня в 20:01, ред.
Инвертированная логика у тебя
dok66
dok66
сегодня в 19:51
Все по делу , заслужил . Главное сейчас не останавливаться .
lisal
lisal
сегодня в 19:29
Парень начинает раскрываться. И действительно показывает качественную игру, жаль не во всех играх. Но время у него есть и если так пойдет то толк будет. Походу растёт новая звездочка.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:25
Винисиус реально перевернул ход матча
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 19:07, ред.
Винисиуса сделал Зидан.

Он в него поверил, он его ставил несмотря ни на что. Даже Бензема уже не выдерживал но Зизу все равно ставил бразильца в состав. Потому что верил и разбирается в игроках.

Винисиус все-таки не Модрич, тот заиграл за год, Вини - за три.

А Анчелотти не имеет ни грамма усатия в становлении, он уже получил ограненный алмаз. Просто время пришло.

Анчелотти вообще привык узать пожилых но проверенных, у него и Модрич с Кроосом постоянно играли, и Вальверде с идел у него в глухом запасе, и Камавинга заиграл регулярно и то когда левые защитники кончились.

Это все еще багаж Зидана.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:06
Вполне заслуженно! Его первый гол вернул Мадридский клуб в игру, а второй подавил веру ливерпульских игроков в себя и сломил их! Ну и еще одну очередную голевую отдал на Карима, которая скорее всего лишила Ливерпуль шансов на выход в следующую сталию. Думаю тут все согласятся, что Вини лучший игрок и того матча, и недели в ЛЧ
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:50, ред.
При Зидане лупил куда угодно, но только не в ворота; при Карло начал попадать в створ... Ну прям преображение какое то!

P.S. А сколько было блогерских статей, что Анчелотти с молодёжью работать не умеет, и ему только готовых звёзд подавай !!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:40
Набирается опыта, всего 22 годика... По праву лучший.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 18:39, ред.
Жаль что он только клубный игрок. В сборной Бразилии он как бревно.
shur
shur
сегодня в 18:11
...прибавляет, матереет бразилиц, легкий шлейф лидера видится
в его работе в нападении и помощи обороне, заслуженно,рэспект!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 18:01
Как страно!!!! Почему же не Месси-Гном?!!почему?!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:42
Ну и здесь всё по справедливости.
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