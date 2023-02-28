Месси взял приз FIFA Best

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вчера, 00:46

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины получил приз FIFA Best.

Игрок взял эту награду во второй раз в карьере. Он обошел одноклубника Килиана Мбаппе и нападающего «Реала» Карима Бензема.

Ранее FIFPro объявила символическую сборную года.