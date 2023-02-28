Месси взял приз FIFA Best

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси получил приз FIFA Best.
Игрок взял эту награду во второй раз в карьере. Он обошел одноклубника Килиана Мбаппе и нападающего «Реала» Карима Бензема.
Ранее FIFPro объявила символическую сборную года.
Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси получил приз FIFA Best.
Игрок взял эту награду во второй раз в карьере. Он обошел одноклубника Килиана Мбаппе и нападающего «Реала» Карима Бензема.
Ранее FIFPro объявила символическую сборную года.
Выиграл чемпионат мира! Продолжает заслуженно получать ценные индивидуальные награды!
Криш пусть развлекает арабов дальше.
Выиграл чемпионат мира! Продолжает заслуженно получать ценные индивидуальные награды!
Криш пусть развлекает арабов дальше.
Возмущаются как обычно одни и те же люди, любители арабской лиги.
Возмущаются как обычно одни и те же люди, любители арабской лиги.
Но мы помним кто кого из них выкинул из лч в 2022 году!
Но мы помним кто кого из них выкинул из лч в 2022 году!