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Месси взял приз FIFA Best

вчера, 00:46

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси получил приз FIFA Best.

Игрок взял эту награду во второй раз в карьере. Он обошел одноклубника Килиана Мбаппе и нападающего «Реала» Карима Бензема.

Ранее FIFPro объявила символическую сборную года.

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Все комментарии
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1
вчера в 18:07
Король липовых наград.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:20
Надувают лягушку через соломинку…
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 16:37
Месси утёр нос Роналду ещё несколько раз!
Выиграл чемпионат мира! Продолжает заслуженно получать ценные индивидуальные награды!
Криш пусть развлекает арабов дальше.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 16:33
Легендарный Лионель Месси! Более чем заслуженный кандидат на получение приза! Абсолютно заслуженно!
Возмущаются как обычно одни и те же люди, любители арабской лиги.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ DEIVID_577 (раскрыть)
вчера в 15:37, ред.
там если посмотреть стату за те годы, то Месси пасов отдавал больше, чем Хави и Иньеста вместе взятые, не говоря уже о том, что в то же время он и забивал по 40 голов в чемпионате. только 1 сезон был когда Иньеста много пасов отдал
Alex12357
Alex12357
вчера в 15:11, ред.
Сверчок из Аргентины понял что ЛЧ не выйграть ,а нужно купить ЗМ,вот и все эта церемония ФИФА!!!Меська войдёт в историю Мирового футбола ,как самый коррумпированный футболёр!
DEIVID_577
DEIVID_577 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 14:33
Вот именно, что Хави и Иньеста вместе играли. Что им один ЗМ на двоих надо было отдавать?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ DEIVID_577 (раскрыть)
вчера в 13:33, ред.
Месси там мог и силеть на банке все равно стал бы лучшим.Он вообще в плейофф ничего не показал
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ DEIVID_577 (раскрыть)
вчера в 13:32
Ага снейдер, Иньеста, Хави привет передают))
DraKoshka
DraKoshka
вчера в 13:00
Мне очень жаль, что мало людей говорит об игре Родриго Де Пауля на чемпионате мира. На мой скромный взгляд, считать, что Месси единолично привёл свою сборную к победе - ошибочно. Когда на поле был Де Пауль, центр поля у аргентинцев выглядел настолько забетонированным, что забить им было крайне проблематично. Не спроста Аргентина пропускала большинство мячей в концовках, когда Де Пауля уже заменял чудо-Паредес)) К сожалению, колоссальный труд игроков подобного амплуа нечасто ценят по достоинству. Да, Месси в свои 35 лет сыграл супер! Скалони молодец, нашел идеальное применение для Лео. Мне кажется, что так же сыграло очень важную роль нахождение Аймара (кумира Лео) в тренерском штабе. Мартинес, конечно, далеко не лучший вратарь мира, но и без его сейвов однозначно и по факту никакого титула бы не было. МакАллистер, Фернандес, Альварес и другие тоже внесли огромный вклад в победу. Победила команда как единое целое! Когда команды на поле не было, получилась Саудовская Аравия.
eleven LC
eleven LC
вчера в 12:57, ред.
Ну взял Месси и взял,это уже не важно-Карим получил свой заслуженный золотой мяч!
Но мы помним кто кого из них выкинул из лч в 2022 году!
DEIVID_577
DEIVID_577 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 12:49
Потому что на тех ЧМ не было индивидуальностей. Были команды.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 12:41
пускай раздают больше наград, чем больше дадут - тем меньше хочется играть и наконец в футболе наступит нечто свежее, в данном случае бесконечные призы это хорошо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:57
У него наверное есть спецальная 6 комнатная квартира для призов!
SonicStar
SonicStar ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 11:41
На ЧМ 14 Месси стал лучшим игроком ЧМ, дошел до финала. Роналду же на том ЧМ, как и на этом, попал в сборную худших игроков и получил ЗМ. За что? За набивание голов на Шальке? В финале ЛЧ все 120 минут его видно не было, только в самом конце забил пенальти
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ ответ Колобокforever (раскрыть)
вчера в 11:24
С Тайсоном осматривает достопримечательности местных пустынь... А-ха-ха-ха...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:06
Дромадёры и ишаки мира не согласны.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ DEIVID_577 (раскрыть)
вчера в 10:31, ред.
Да ну? А почему когда Месси с Роналду 10 лет подряд получали, ЧМ не был главным критерием? Где оба пссажира постоянно ранее проваливали его, но зм регулярно получали
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:18, ред.
Кто платит ,тот заказывает музыку-этим всё сказано!!!Зарплата Роналду -очень сильно задело коррумпированного Меську,Меське такой не видать!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:08
Месси не заслужил...
cska1948
cska1948
вчера в 09:20
Если бы Мартинес не выиграл в финале серию пенальти, то разве бы Месси признали лучшим игроком ЧМ? Конечно нет! Лучшим бы стал Мбаппе.
DEIVID_577
DEIVID_577 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 08:50
Скажи спасибо, что ЗМ вручали до мундиаля, а то бы твой алжирец его не получил. Потому что ЧМ это главный критерий при вручении ЗМ.
Колобокforever
Колобокforever
вчера в 08:32
А где мой друг Роналду ?
SonicStar
SonicStar ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 08:20
Бенз получил ЗМ за сезон 21/22, а эта награда даётся за 22й год. Где был Бенз начиная с осени? Нулевой он был, на ЧМ не играл. А Месси затащил ЧМ практически в одно лицо
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:09
Коллекция постепенно пополняется...:)))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 07:38
Надо было отдавать Роналду за жирный контракт, его персофаны были бы счастливы и говорили бы, что награда заслуженно отдано в руки
Аспект
Аспект
вчера в 07:38
Мало того, что зачетка давно на него работает, так Лёник на ЧМ сделал все возможное для завоевания титула сборной Аргентины. Молодец!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:32, ред.
Рон со злости полсотни штук саудитам накидает...
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 07:20
Дают не самому лучшему.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 06:57
Бензема лучший игрок 2022 года. Его и передачи принесли кучу трофеев мадридскому Реалу. А Меська, как обычно получил левейший приз.
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