FIFPro объявила символическую сборную года

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro во время церемонии FIFA Best опубликовала состав символической сборной года:
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»);
Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити»/«Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Ашраф Хакими (ПСЖ);
Полузащитники: Каземиро («Реал Мадрид»/«Манчестер Юнайтед»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал Мадрид»);
Нападающие: Лионель Месси (ПСЖ), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»/«Боруссия» Дортмунд), Карим Бензема («Реал Мадрид»), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Что то это напоминает мну...
Где то видел вместе три звезды, а Бавария возила, возила их...
Что то это напоминает мну...
Где то видел вместе три звезды, а Бавария возила, возила их...
Месси - сам по себе, он даже играть не будет, его включат!
Месси - сам по себе, он даже играть не будет, его включат!
Да, Скалони выиграл ЧМ мира. Но он не "лучший тренер года"!!! Это 100%!!! Анчелотти выиграл ЛЧ, ЛЛ, КЧМ, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании. Да и на ЧМ тоже был более достойный тренер. Это тренер сборной Марокко, который дошёл до полуфинала с очень слабой командой (по сравнению с фаворитами). Никто не мог бы сказать до конца ЧМ, что Марокко дойдёт до этого раунда. Вместо Холанда должен быть Винисиус. Его скорее всего не поставили из-за его характера. И плюс, Бензема лучший игрок 2022 года. Его голы принесли кучу трофеев мадридскому Реалу. Короче говоря, ФИФА (как обычно) неадекватные!!!
Да, Скалони выиграл ЧМ мира. Но он не "лучший тренер года"!!! Это 100%!!! Анчелотти выиграл ЛЧ, ЛЛ, КЧМ, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании. Да и на ЧМ тоже был более достойный тренер. Это тренер сборной Марокко, который дошёл до полуфинала с очень слабой командой (по сравнению с фаворитами). Никто не мог бы сказать до конца ЧМ, что Марокко дойдёт до этого раунда. Вместо Холанда должен быть Винисиус. Его скорее всего не поставили из-за его характера. И плюс, Бензема лучший игрок 2022 года. Его голы принесли кучу трофеев мадридскому Реалу. Короче говоря, ФИФА (как обычно) неадекватные!!!