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FIFPro объявила символическую сборную года

вчера, 00:37

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro во время церемонии FIFA Best опубликовала состав символической сборной года:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»);

Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити»/«Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Ашраф Хакими (ПСЖ);

Полузащитники: Каземиро («Реал Мадрид»/«Манчестер Юнайтед»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал Мадрид»);

Нападающие: Лионель Месси (ПСЖ), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»/«Боруссия» Дортмунд), Карим Бензема («Реал Мадрид»), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

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Все комментарии
DEIVID_577
DEIVID_577 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 13:00
КЧМ вообще в 2023 году прошёл. Он никак не относится к прошлому году. А всякие суперкубки это второсортные турниры.
DEIVID_577
DEIVID_577
вчера в 12:57
Канселу то с какого перепуга в сборную года попал???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:07
До лампады(и ламбады),матушка...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:04
Бутафорская сборная с четырьмя напами...
Что то это напоминает мну...
Где то видел вместе три звезды, а Бавария возила, возила их...
shur
shur
вчера в 10:29, ред.
...о чём это говорит, ни одного аргентинца , чемпионы мира, сборная!!! Я не идиот,
Месси - сам по себе, он даже играть не будет, его включат!
dok66
dok66
вчера в 10:08
Интересно , а сколько такая сборная стоит ?
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 09:55
4!!!! Напа и один центральный защитник...
cska1948
cska1948
вчера в 09:27
Интересно, в каком году вы последний раз видели сборную, которая играет в ЧЕТЫРЕ нападающих?
myrka_88
myrka_88 ответ протон (раскрыть)
вчера в 09:23
Куртуа опять Перец продвинул.
myrka_88
myrka_88 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 09:22
В место президента фифа тебя надо.может изменишь призы.чем Губа лучше Скалони.Аргентина требл взяла.
shlomo
shlomo
вчера в 08:11
Эх увидеть бы в "деле" такой состав... можно выставлять против сборной мира...
ОПС
ОПС
вчера в 07:35
Хоть бы один матч посмотреть с таким составом.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 06:53
В команде года Куртуа, а приз "лучший вратарь года" подарили Мартинесу. Гении там голосуют.
Да, Скалони выиграл ЧМ мира. Но он не "лучший тренер года"!!! Это 100%!!! Анчелотти выиграл ЛЧ, ЛЛ, КЧМ, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании. Да и на ЧМ тоже был более достойный тренер. Это тренер сборной Марокко, который дошёл до полуфинала с очень слабой командой (по сравнению с фаворитами). Никто не мог бы сказать до конца ЧМ, что Марокко дойдёт до этого раунда. Вместо Холанда должен быть Винисиус. Его скорее всего не поставили из-за его характера. И плюс, Бензема лучший игрок 2022 года. Его голы принесли кучу трофеев мадридскому Реалу. Короче говоря, ФИФА (как обычно) неадекватные!!!
112910415
112910415
вчера в 06:45
годится такой вариант
ABir
ABir
вчера в 06:12
Винисиус точно должен там быть
8jyers2gemgf
8jyers2gemgf
вчера в 04:50
Марроканец непонятно зачем тут вообще
adekvat
adekvat ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 04:49
С одним не поспоришь Кристинки нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
вчера в 03:22
Тоже подметил-схема заточена на атаку 😂...
протон
протон
вчера в 02:47
Гении, лучший вратарь Мартинес, в команде года Куртуа.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 01:17
В 16-й раз сюда попал Месси... Это рекорд на все времена...
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 00:53
Схема прикольная 334
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 00:45
Как всегда с составом можно поспорить, есть и другие не менее... кандидатуры.
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