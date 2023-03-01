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Роналду хочет видеть в «Аль-Насре» своего бывшего партнёра по «Ювентусу»

вчера, 13:11

Полузащитник Хуан Куадрадо может перейти из «Ювентуса» в «Аль-Наср».

Нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду хочет, чтобы этот трансфер состоялся. Соглашение игрока с туринцами истекает по окончании текущего сезона, переход может состояться.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:11
клуб друзей собирает, однако
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:12
Куда это это вас понесло, сударь?))
Речь в вашем первом сообщении шла про работоспособность и пользу для команды)
С чем Роналду справляется более чем)))
Уровень сопротивления это другой вопрос)
Так что не перекидывайте тему!)

Ждем в составе Ньюкасла в ЛЧ на следующий сезон и посмотрим, остался ли еще порох для этих самых Баварий и Барселон)
adekvat
adekvat ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 17:05
Одно дело Барсе или Баварии забивать, и совсем другое невесть кому.

Упс,да?))
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:03
Всё идёт к тому, что Роналду соберёт команду из своих приятелей.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:11
Уже пора зарабатывать,а то уж скоро бутсы на гвоздик.
izrafel
izrafel
вчера в 15:41
Ну теперь Рон будет решать кто нужен клубу...:))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:32
Решил кореша подтянуть на усиление?
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:24
8+2 за 4 матча)
Команда на первом месте)

Упс,да?))
adekvat
adekvat ответ Juventus CR7 (раскрыть)
вчера в 14:50
Анжи тоже вроде пытался, где сейчас?
adekvat
adekvat
вчера в 14:47
Опять капризничает, за такие бабки должен носиться как верблюд по полю и в тряпочку молчать.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:47
Рону скучно, своих подтягивает
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:24
Куадрадо работяга на поле. К тому же Рон и Хуан очень хорошие друзья и это конечно будет очень хорошее усиление для клуба.
Elliada
Elliada
вчера в 14:24
Каждую неделю появляется новость, что Роналду хочет пригласить в Аль-Наср какого-нибудь известного игрока, но никто не соглашается. СА место для забракованных в Европе
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 14:15
Аль Наср первый клуб из Азии который подымает свой клуб и аналогично чемпионат на совершенно инной уровень. С подписанием Роналду о клубе заинтересованность о клубе поднялся в разы и о чемпионате соответственно а подписав ещё бы парочку известных исполнителей клуб бы только в плюсах был. И аналогично за ними последуют другие команды чемпионата которые также Буш не прочь увидеть в своих рядах исполнителей мирового класса!
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:39
Я смотрю арабский футбол популизируется
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