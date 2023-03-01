Роналду хочет видеть в «Аль-Насре» своего бывшего партнёра по «Ювентусу»

Полузащитник Хуан Куадрадо может перейти из «Ювентуса» в «Аль-Наср».
Нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду хочет, чтобы этот трансфер состоялся. Соглашение игрока с туринцами истекает по окончании текущего сезона, переход может состояться.
Полузащитник Хуан Куадрадо может перейти из «Ювентуса» в «Аль-Наср».
Нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду хочет, чтобы этот трансфер состоялся. Соглашение игрока с туринцами истекает по окончании текущего сезона, переход может состояться.
Речь в вашем первом сообщении шла про работоспособность и пользу для команды)
С чем Роналду справляется более чем)))
Уровень сопротивления это другой вопрос)
Так что не перекидывайте тему!)
Ждем в составе Ньюкасла в ЛЧ на следующий сезон и посмотрим, остался ли еще порох для этих самых Баварий и Барселон)
Речь в вашем первом сообщении шла про работоспособность и пользу для команды)
С чем Роналду справляется более чем)))
Уровень сопротивления это другой вопрос)
Так что не перекидывайте тему!)
Ждем в составе Ньюкасла в ЛЧ на следующий сезон и посмотрим, остался ли еще порох для этих самых Баварий и Барселон)
Упс,да?))
Упс,да?))
Команда на первом месте)
Упс,да?))
Команда на первом месте)
Упс,да?))