Роналду хочет видеть в «Аль-Насре» своего бывшего партнёра по «Ювентусу»

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вчера, 13:11

Полузащитник может перейти из «Ювентуса» в «Аль-Наср».

Нападающий саудовского клуба хочет, чтобы этот трансфер состоялся. Соглашение игрока с туринцами истекает по окончании текущего сезона, переход может состояться.