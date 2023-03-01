«Брайтон» установил ценник на чемпиона мира

«Брайтон» готов расстаться с полузащитником Алексисом МакАллистером за 75 миллионов фунтов стерлингов.
Главным претендентом на игрока является «Манчестер Сити», поскольку на данный момент тяжело сказать, останется ли в команде Илкай Гюндоган.
Летом «горожанам» придется поспорить за футболиста с «Атлетико».
В сезоне 19/20 взяли Троссарда за 15 млн £ а сейчас продали игрока с истекающим контрактом за 25 млн £! Взяли Кукурелью за 18 млн, а продали за 65! Кайседо взяли за смешные 5 млн, а сейчас уйдет минимум за 60!!! Митому взяли за 3 млн а продадут так же за большие деньги т.к японец показывает отличную игру! Того же МакАллистера взяли за 8 а продать готовы за 75!!! Просто БРАВО!!!
В сезоне 19/20 взяли Троссарда за 15 млн £ а сейчас продали игрока с истекающим контрактом за 25 млн £! Взяли Кукурелью за 18 млн, а продали за 65! Кайседо взяли за смешные 5 млн, а сейчас уйдет минимум за 60!!! Митому взяли за 3 млн а продадут так же за большие деньги т.к японец показывает отличную игру! Того же МакАллистера взяли за 8 а продать готовы за 75!!! Просто БРАВО!!!
https://youtu.be/CfkL71N4AxU