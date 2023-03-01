«Брайтон» установил ценник на чемпиона мира

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вчера, 10:25

«Брайтон» готов расстаться с полузащитником за 75 миллионов фунтов стерлингов.

Главным претендентом на игрока является «Манчестер Сити», поскольку на данный момент тяжело сказать, останется ли в команде Илкай Гюндоган.

Летом «горожанам» придется поспорить за футболиста с «Атлетико».