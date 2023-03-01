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«Брайтон» установил ценник на чемпиона мира

вчера, 10:25

«Брайтон» готов расстаться с полузащитником Алексисом МакАллистером за 75 миллионов фунтов стерлингов.

Главным претендентом на игрока является «Манчестер Сити», поскольку на данный момент тяжело сказать, останется ли в команде Илкай Гюндоган.

Летом «горожанам» придется поспорить за футболиста с «Атлетико».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:18
Скаутский отдел Брайтона шикарно выполняет свою работу!
В сезоне 19/20 взяли Троссарда за 15 млн £ а сейчас продали игрока с истекающим контрактом за 25 млн £! Взяли Кукурелью за 18 млн, а продали за 65! Кайседо взяли за смешные 5 млн, а сейчас уйдет минимум за 60!!! Митому взяли за 3 млн а продадут так же за большие деньги т.к японец показывает отличную игру! Того же МакАллистера взяли за 8 а продать готовы за 75!!! Просто БРАВО!!!
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 16:32
Брайтон совсем берега попутал.... а что не 100?
y8assm726nd4
y8assm726nd4
вчера в 11:04
На Брайтоне и не такой ценник могут загнуть
ДСА
ДСА
вчера в 11:01
Главное загнуть сразу, а потом можно и подвинуться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:58
Главное что бы "ценник" был хорошо виден.
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