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Влахович уже обсуждает с «Реалом» свой переход

вчера, 10:43

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович близок к переходу в «Реал».

Стороны уже ведут диалог касательно возможного сотрудничества. Туринский клуб хочет заработать на продаже футболиста, а сам игрок не доволен своей ролью в составе.

«Сливочные» видят в сербе замену Кариму Бензема.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ DraKoshka (раскрыть)
вчера в 20:43, ред.
Спасибо Вам за всё, добрая женщина 👩 !)
Привет мужу и детям !
DraKoshka
DraKoshka ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:55
Вы способны вспомнить, на каком месте находился Ювентус до января 2022 года, и сколько матчей сыграл Дибала в период с 2020 по 2022 год? Сколько игр он пропустил по причине травм, и сколько раундов переговоров у него было, можете вспомнить? Неужели ни на каких ресурсах это не освещалось?)
*хотела бы уточнить, что ни в коем случае не хочу Вас задеть или обидеть! Все имеют право на своё мнение, даже женщины)) Но в данном споре я говорю не от сердца, а исключительно по факту, и моя фантазия здесь совершенно не причём) Не опираюсь на слухи, а вспоминаю именно ту информацию, которая исходила от официальных лиц) В любом случае, мы не в суде, чтобы целиком и полностью отстоять чью-то правоту. В суде шансов у Вас было бы мало))) Но мне кажется, что как раз ВАШИ фантазии играют роль - Вы хотите обвинить во всём Аллегри, потому что хотите его отставки. Поводов есть много. Но Дибала - не тот путь))
Ironigor
Ironigor ответ DraKoshka (раскрыть)
вчера в 19:46
    DraKoshka
    DraKoshka ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 19:27, ред.
    Ещё раз повторю, всю необходимую информацию Вы можете найти, просто нужно потратить время. Я же специально обособила, что скину Вам всего лишь часть. Зачем всё переворачивать с ног на голову? Вы утверждали, что Влахович не причем - ну получите, распишитесь. На фан-сайте, на официальном сайте клуба, огромное количество других интервью, касающихся данной темы. Ну а если Вы не в курсе по поводу травм Дибалы, но о чём уж говорить...
    Дибала перестал вписываться, в том числе из-за травм. Никаких конфликтов с Аллегри у него не было. Вот то, что Арривабене чуть ли не открытым текстом послал подальше агента Дибалы - это да, это было, тоже найдёте. Из нас двоих я уж точно не выдаю желаемое за действительное)
    Ironigor
    Ironigor ответ DraKoshka (раскрыть)
    вчера в 19:16
    Спасибо за ссылку.
    И где там о ваших цифах ??? Нет ни единого слова !!!
    А вот там как раз он и говорит о том что Дибала не вписывается в схему и тактику клуба под руководством Аллегри. О чём я вам и говорил ! И именно эти разногласия привели к конфликтам Дибала и Аллегри ! Вот ему и пришлось искать счастье в другом клубе. И там же Арривамбене говорит, что разрыв контракта с Дибала совсем не из-за его травм . Вы бы лучше перечитали всё что там было сказано, чем входить в спор со мной. Там ясно он сказал, что наш проект претерпел некоторые изменения, т.е философия игры строится под видение главного тренера Аллегри. И там места для Дибала нет !
    DraKoshka
    DraKoshka ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 18:22, ред.
    Не напрягайтесь, заходите на официальный сайт клуба, и находите там зимнее интервью Маурицио Арривабене, можно и видео найти, но придёися переводить. Мне не хочется). Я здесь выложу переведенную фан-сайтом часть (только часиь! Пусть будет лишь одно заявление, всё остальное, про историю развития переговоров, про суммы, при желании, Вы можете найти сами):
    https://forzajuve.ru/news/189711-arrivabene-my-prinyali-reshenie-v-yanvare
    Но всё это, конечно, вбросы)) Пруфы - только в газетах, я поняла)) Но, для того, чтобы не напрягаться, лучше просто изучить вопрос)
    Не обижайтесь, хорошего Вам настроения и хорошего вечера))
    Ironigor
    Ironigor ответ DraKoshka (раскрыть)
    вчера в 18:00
    Вы меня уже начинаете напрягать.
    Мы вообще-то говорили о взаимоотношении Аллегри с Дибалой ! И то что Дибала не хотел играть в тот футбол который проповедует Аллегри. Он не видел перспектив в команде Аллегри , хотя и хотел играть за Ювентус.

    И скиньте мне ссылку о ваших цифрах, то что это говорили с официального сайта или официальных лиц представляющих клуб Ювентус .
    DraKoshka
    DraKoshka ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 17:50, ред.
    Отличгая логика!)) "Мои" цифры, неоднократно официально озвучившивавшиеся самим клубом, а в последнем интревью на эту тему - Маурицио Арривабене лично, конечно же, для Вас - вбросы, а ссылки на статьи из газет - годная информация. Ну что ж, возможно, не зная матчасть, жить легче. В таком случае, могу пожелать лишь удачи Вам))
    Ironigor
    Ironigor ответ DraKoshka (раскрыть)
    вчера в 17:46
    Я уже вам скидывал ссылки о конфликтах Аллегри с Дибалой.
    Через несколько дней после вылета "бьянконери" из Лиги чемпионов произошла стычка между Массимилиано Аллегри и футболистами "Ювентуса".
    ИТАЛИЯ
    Безумный Макс: дорога без ясности.
    Как Дибала может вписаться в новую схему Аллегри?
    Схема 4 - 3 - 3 работает как часы, причем для этого в ней даже не приходится задействовать казалось бы неприкасаемого игрока "Юве" — Пауло Дибалу !
    Вот он и начал его вписывать в свою систему, в которой он себя (Дибала) не мог реализовать свои лучшие качества. Отсюда и возникали постоянно конфликтные ситуации. Конфликт случается как правило в открытом пространстве в футболе. Это коллектив, где спрятать такие ситуации просто невозможно . И они естественно попадают в СМИ .
    А вот контракт, - это самая закрытая информация !!!
    И ваши цифры про 10 лямов и т.д. и есть домыслы, догатки , вбросы , является простым инсайдом ! А не фактами о которых вы пишите и утверждаете что это заявление самого Дибала . И моё в четвёртых и есть исина , так как любой контракт- это самая закрытая информация. И вы уж точно ничего об этом контракте не можете знать и не узнаете !)
    DraKoshka
    DraKoshka ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 17:13
    Во-первых, Вы меня уверяли в том, что был конфликт с тренером. Но конфликта не было.
    Во- вторых, травмы были, да при этом, долгие и частые, и в Роме продолжаются. История с травмами вообще больная тема у него.
    В-третьих, ни о каком расторжении контракта речи не шло. Речь шла о решении его не продлевать. Соответственно, Ваше "в-четвертых" автоматически сходит на "нет".
    Ironigor
    Ironigor ответ DraKoshka (раскрыть)
    вчера в 16:41, ред.
    Во-первых, мы говорили о отношениях между Аллегри и Дибалы !

    Во-вторых, когда он уходил он играл за Ювентус, и никаких травм у него не было, и до сих пор играет в Роме.

    В-третьих, Влахович никак не влиял на расторжение контракта с Дибала. Да, игроки они совершенно разного плана. Один другого никак немог вытеснить из основного состава. Даже это был бы наоборот очень неплохой тандем в атаке.

    И наконец в-четвёртых, у каждого игрока есть связь с клубом - контракт ! И то что происходило с руководством клуба и агентом в отношении продления контракта и каких-то там денежных отношениях ,то вот как раз эта часть вопроса всегда бывает максимально закрытой информацией и точно не оглашается открыто в СМИ. И если уж такая информация появляется в открытом доступе, то это является предположением каких-то вбросов инсайдов. Если вы не сам агент Дибала конечно. И то, есть определённый код договорённости между клубами и агентствами игроков, не разглашать точные сведения о контракте, отступных, процентах, и т.д. Так что ваши цифры о 10 лямов и т.д , как раз и есть чьи-то инсайды, и точно не является заявлением самого Дибала и не является никакими фактами.

    Спасибо вам за понимание, и не считаю больше смысла вести этот диалог.
    Сварожич
    Сварожич
    вчера в 16:29
    Главное чтобы потом не пожалел о таком переходе
    DraKoshka
    DraKoshka ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 13:24, ред.
    Предлагаю по фактам, а не по-жёлтому.

    В 2020 году Пауло Дибала захотел получать по новому контракту 10 млн. в год. Переговоры между клубом и агентом игрока продолжались длительное время. В итоге, клуб решил удовлетворить требования игрока и агента, но теми было выдвинуто новое требование - 12 млн. На фоне слишком неудачной череды травм у Пауло, клуб решил приостановить переговоры, поскольку посчитал требования завышенными.

    После ухода из команды Роналду, в центр проекта был поставлен именно Дибала. Но и в дальнейшем его частые травмы, сочетающиеся с невыразительной игрой на поле (и в качестве свободного художника, и в качестве лидера команды в целом, и у разных тренеров) вызвали дополнительные вопросы у клуба. Ювентус решил предложить 7 млн. в 2021 году. Данное предложение оспорил агент - выдвигая требование в 10 млн. (напоминаю, эти 10 млн. предлагались клубом годом ранее).

    Затем Пауло стал травмироваться уж совсем часто, и клуб решил сделать ставку на других игроков в центре своего проекта (одним из них стал как раз Душан Влахович). При этом, клуб официально заявил о прекращении переговоров с агентом игрока, объявив о том, что максимум 5 млн. готовы предложить. И это всё действительно из официальных заявлений, а не выдержки из "премногоуважаемых" газет. При этом, сам Пауло Дибала до-последнего надеялся на продление сотрудничества, и даже лично заявлял об этом, тоже официально (и в "Ла Газетте", и в "Футбол Италия" Вы это заявление так же можете найти).

    Теперь, внимание, вопрос: есть разница между предположением прессы и официальными заявлениями игрока, агента и клуба? На мой взгляд, безусловно, есть. Пауло очень не повезло с травмами и с агентом, он не мог лично выдвигать свои требования, а агенту нужна была комиссионка. Теперь про скандалы: сколько раз, по мнению прессы, в клубах происходили конфликты между игроком и тренером? Всегда эта информация подтверждалась? Ответ очевиден - далеко не всегда.
    los-desperados
    los-desperados
    вчера в 13:16
      Ironigor
      Ironigor ответ DraKoshka (раскрыть)
      вчера в 13:02
      Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, напряжение между Дибалой и Аллегри нарастает.
      Итальянские СМИ успешно обрабатывают новый скандал. По информации Football italia, у Макса Аллегри конфликт с Дибалой.
      И т.д и т.п
      DraKoshka
      DraKoshka ответ Ironigor (раскрыть)
      вчера в 12:53
      Нет, не в курсе, потому что подобного он никогда не говорил)
      Зато прекрасно в курсе про то, как развивались переговоры по продлению его контракта.
      Если уж и приводить примеры про недовольство - упомянули бы Де Лигта, и попали бы в точку. Но с Дибалой - явный промах)
      Ironigor
      Ironigor ответ DraKoshka (раскрыть)
      вчера в 12:32
      Видимо вы не в курсе, он сам говорил что не доволен тем как его использует Аллегри. И у них возникали разногласия по этому поводу и даже конфликты . Сам Дибала хотел играть как свободный игрок атаки , а Аллегри старался сделать из него диспечера . Из-за этого ему дали даже капитанскую повязку. В то время имея таких опытных игроков как Бонуччи и Кьеллини, которые были капитанами команды.
      DraKoshka
      DraKoshka ответ Ironigor (раскрыть)
      вчера в 12:18
      Пример Дибалы слишком неудачный - у него совершенно другой случай был, и он очень хотел остаться. Злую шутку сыграла сильная зависимость от потребностей агента.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 11:51
      Для Реала он мелковат, не достоин
      112910415
      112910415
      вчера в 11:37
      Влахович классный ! ...но невероятного Бензема ему не заменить !
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 11:35, ред.
      Влахович уже обсуждает с «Реалом» свой переход .

      Если честно, то вообще не верю в этот переход, а тем более, что Влахович станет заменой Бензема .

      То что сам Влахович хочет уйти из Ювентуса, это вполне я допускаю. Ведь после перехода из Фиорентины где он был главной атакующей силой команды, настоящим голеодором, то в Юве во главе с Аллегри он не стал тем же лидером атак кем был в фиалках. И тут скорее всего дело в тактике самого Аллегри и как он старается его использовать в своих схемах. Дибала тоже с этим не смирился, и как мы знаем ушёл из Юве.

      Теперь пришла очередь к Влаховичу , которому тоже не комфортно играть по системе Станиславского-Аллегри. Мало того Влахович стал явно деградировать в Юве , а ведь он ещё совсем молод и по идее в Ювентусе он должен был прогрессировать имея таких партнёров.

      Аллегри как не хотел работать с молодёжью, так и не хочет. А может просто не может. Он из-за этого всегда просит приобрести ему в команду, уже готовых зрелых футболистов. Даже перспективные молодые игроки его никогда не интересовали. Так что уход Влаховича из Юве вполне возможен, если только раньше этого клуб не покинет сам Аллегри. Вообщем время покажет.
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 11:02
      Похоже большие деньги начинают портить игрока и он потихоньку сдает.
      eleven LC
      eleven LC
      вчера в 11:00
      Хочу получить VIP статус за количество комментариев
      Buzz Lightyear
      Buzz Lightyear ответ eleven LC (раскрыть)
      вчера в 10:58
      Просто напишите в этом хэштеге что желаете получить VIP-статус, модно ещё указать за что - за количество комментариев.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 10:58
      Ну если все 3 стороны довольны ,то переход состоится...
      Гость
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