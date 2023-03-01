Влахович уже обсуждает с «Реалом» свой переход .

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вчера, 10:43

Нападающий «Ювентуса» близок к переходу в «Реал».

Стороны уже ведут диалог касательно возможного сотрудничества. Туринский клуб хочет заработать на продаже футболиста, а сам игрок не доволен своей ролью в составе.

«Сливочные» видят в сербе замену Кариму Бензема.