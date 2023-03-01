Влахович уже обсуждает с «Реалом» свой переход .

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович близок к переходу в «Реал».
Стороны уже ведут диалог касательно возможного сотрудничества. Туринский клуб хочет заработать на продаже футболиста, а сам игрок не доволен своей ролью в составе.
«Сливочные» видят в сербе замену Кариму Бензема.
Если честно, то вообще не верю в этот переход, а тем более, что Влахович станет заменой Бензема .
То что сам Влахович хочет уйти из Ювентуса, это вполне я допускаю. Ведь после перехода из Фиорентины где он был главной атакующей силой команды, настоящим голеодором, то в Юве во главе с Аллегри он не стал тем же лидером атак кем был в фиалках. И тут скорее всего дело в тактике самого Аллегри и как он старается его использовать в своих схемах. Дибала тоже с этим не смирился, и как мы знаем ушёл из Юве.
Теперь пришла очередь к Влаховичу , которому тоже не комфортно играть по системе Станиславского-Аллегри. Мало того Влахович стал явно деградировать в Юве , а ведь он ещё совсем молод и по идее в Ювентусе он должен был прогрессировать имея таких партнёров.
Аллегри как не хотел работать с молодёжью, так и не хочет. А может просто не может. Он из-за этого всегда просит приобрести ему в команду, уже готовых зрелых футболистов. Даже перспективные молодые игроки его никогда не интересовали. Так что уход Влаховича из Юве вполне возможен, если только раньше этого клуб не покинет сам Аллегри. Вообщем время покажет.
Если честно, то вообще не верю в этот переход, а тем более, что Влахович станет заменой Бензема .
То что сам Влахович хочет уйти из Ювентуса, это вполне я допускаю. Ведь после перехода из Фиорентины где он был главной атакующей силой команды, настоящим голеодором, то в Юве во главе с Аллегри он не стал тем же лидером атак кем был в фиалках. И тут скорее всего дело в тактике самого Аллегри и как он старается его использовать в своих схемах. Дибала тоже с этим не смирился, и как мы знаем ушёл из Юве.
Теперь пришла очередь к Влаховичу , которому тоже не комфортно играть по системе Станиславского-Аллегри. Мало того Влахович стал явно деградировать в Юве , а ведь он ещё совсем молод и по идее в Ювентусе он должен был прогрессировать имея таких партнёров.
Аллегри как не хотел работать с молодёжью, так и не хочет. А может просто не может. Он из-за этого всегда просит приобрести ему в команду, уже готовых зрелых футболистов. Даже перспективные молодые игроки его никогда не интересовали. Так что уход Влаховича из Юве вполне возможен, если только раньше этого клуб не покинет сам Аллегри. Вообщем время покажет.
В 2020 году Пауло Дибала захотел получать по новому контракту 10 млн. в год. Переговоры между клубом и агентом игрока продолжались длительное время. В итоге, клуб решил удовлетворить требования игрока и агента, но теми было выдвинуто новое требование - 12 млн. На фоне слишком неудачной череды травм у Пауло, клуб решил приостановить переговоры, поскольку посчитал требования завышенными.
После ухода из команды Роналду, в центр проекта был поставлен именно Дибала. Но и в дальнейшем его частые травмы, сочетающиеся с невыразительной игрой на поле (и в качестве свободного художника, и в качестве лидера команды в целом, и у разных тренеров) вызвали дополнительные вопросы у клуба. Ювентус решил предложить 7 млн. в 2021 году. Данное предложение оспорил агент - выдвигая требование в 10 млн. (напоминаю, эти 10 млн. предлагались клубом годом ранее).
Затем Пауло стал травмироваться уж совсем часто, и клуб решил сделать ставку на других игроков в центре своего проекта (одним из них стал как раз Душан Влахович). При этом, клуб официально заявил о прекращении переговоров с агентом игрока, объявив о том, что максимум 5 млн. готовы предложить. И это всё действительно из официальных заявлений, а не выдержки из "премногоуважаемых" газет. При этом, сам Пауло Дибала до-последнего надеялся на продление сотрудничества, и даже лично заявлял об этом, тоже официально (и в "Ла Газетте", и в "Футбол Италия" Вы это заявление так же можете найти).
Теперь, внимание, вопрос: есть разница между предположением прессы и официальными заявлениями игрока, агента и клуба? На мой взгляд, безусловно, есть. Пауло очень не повезло с травмами и с агентом, он не мог лично выдвигать свои требования, а агенту нужна была комиссионка. Теперь про скандалы: сколько раз, по мнению прессы, в клубах происходили конфликты между игроком и тренером? Всегда эта информация подтверждалась? Ответ очевиден - далеко не всегда.
В 2020 году Пауло Дибала захотел получать по новому контракту 10 млн. в год. Переговоры между клубом и агентом игрока продолжались длительное время. В итоге, клуб решил удовлетворить требования игрока и агента, но теми было выдвинуто новое требование - 12 млн. На фоне слишком неудачной череды травм у Пауло, клуб решил приостановить переговоры, поскольку посчитал требования завышенными.
После ухода из команды Роналду, в центр проекта был поставлен именно Дибала. Но и в дальнейшем его частые травмы, сочетающиеся с невыразительной игрой на поле (и в качестве свободного художника, и в качестве лидера команды в целом, и у разных тренеров) вызвали дополнительные вопросы у клуба. Ювентус решил предложить 7 млн. в 2021 году. Данное предложение оспорил агент - выдвигая требование в 10 млн. (напоминаю, эти 10 млн. предлагались клубом годом ранее).
Затем Пауло стал травмироваться уж совсем часто, и клуб решил сделать ставку на других игроков в центре своего проекта (одним из них стал как раз Душан Влахович). При этом, клуб официально заявил о прекращении переговоров с агентом игрока, объявив о том, что максимум 5 млн. готовы предложить. И это всё действительно из официальных заявлений, а не выдержки из "премногоуважаемых" газет. При этом, сам Пауло Дибала до-последнего надеялся на продление сотрудничества, и даже лично заявлял об этом, тоже официально (и в "Ла Газетте", и в "Футбол Италия" Вы это заявление так же можете найти).
Теперь, внимание, вопрос: есть разница между предположением прессы и официальными заявлениями игрока, агента и клуба? На мой взгляд, безусловно, есть. Пауло очень не повезло с травмами и с агентом, он не мог лично выдвигать свои требования, а агенту нужна была комиссионка. Теперь про скандалы: сколько раз, по мнению прессы, в клубах происходили конфликты между игроком и тренером? Всегда эта информация подтверждалась? Ответ очевиден - далеко не всегда.