«Ювентус» хочет приобрести голкипера «Челси»

Вратарь «Челси» Эдуар Менди попал в сферу интересов «Ювентуса».
Туринцы хотели подписать игрока еще до его переезда в Лондон. Менди стал реже играть при новом тренере «синих» Грэме Поттере, итальянцы постараются этим воспользоваться.
Известно, что это не единственный вариант для голкипера в Серии А.
А что, в марте группы точного счёта не будет? Посмотрел, попал в простую группу с восемью Нейронами, не считая других сильных игроков...
А что, в марте группы точного счёта не будет? Посмотрел, попал в простую группу с восемью Нейронами, не считая других сильных игроков...