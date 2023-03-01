«Ювентус» хочет приобрести голкипера «Челси»

1677657385

вчера, 10:56

Вратарь «Челси» попал в сферу интересов «Ювентуса».

Туринцы хотели подписать игрока еще до его переезда в Лондон. Менди стал реже играть при новом тренере «синих» Грэме Поттере, итальянцы постараются этим воспользоваться.

Известно, что это не единственный вариант для голкипера в Серии А.