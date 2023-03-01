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«Ювентус» хочет приобрести голкипера «Челси»

вчера, 10:56

Вратарь «Челси» Эдуар Менди попал в сферу интересов «Ювентуса».

Туринцы хотели подписать игрока еще до его переезда в Лондон. Менди стал реже играть при новом тренере «синих» Грэме Поттере, итальянцы постараются этим воспользоваться.

Известно, что это не единственный вариант для голкипера в Серии А.

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Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 16:26
Сложно будет договориться о его трансфере
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:44
Ну а что, вратарь приличный, да есть слабое место -это игра ногами, ну так пусть меньше откатывают ему под прессинг. А так и на ленточке хорош, и реакция что надо, думаю туринцам подойдет и на долго станет основным
lotsman
lotsman
вчера в 11:34
Есть возможность, надо ею пользоваться.
sova147
sova147
вчера в 11:28
Если у него мало игр не попадает в состав надо уходить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:18
Всем добра и с первым днём весны!
А что, в марте группы точного счёта не будет? Посмотрел, попал в простую группу с восемью Нейронами, не считая других сильных игроков...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 11:13
Одобрено. Всего доброго.
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