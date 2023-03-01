Гвардиола хочет, чтобы Альварес остался в «Манчестер Сити»

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вчера, 09:24

Главный тренер «Манчестер Сити» заинтересован в том, чтобы нападающий остался в команде.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны». Каталонцы видят в нем замену Роберту Левандовскому, англичане же считают, что Альварес привносит в игру коллектива разнообразие.