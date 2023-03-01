Гвардиола хочет, чтобы Альварес остался в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в том, чтобы нападающий Хулиан Альварес остался в команде.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны». Каталонцы видят в нем замену Роберту Левандовскому, англичане же считают, что Альварес привносит в игру коллектива разнообразие.
Как у болельщика Ростова, по первой игре сложилось впечатление, что желтые сконцентрируются на РПЛ...
Вопрос был один - с каким счетом проиграют на выезде.
Как у болельщика Ростова, по первой игре сложилось впечатление, что желтые сконцентрируются на РПЛ...
Вопрос был один - с каким счетом проиграют на выезде.