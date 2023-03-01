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Гвардиола хочет, чтобы Альварес остался в «Манчестер Сити»

вчера, 09:24

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в том, чтобы нападающий Хулиан Альварес остался в команде.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны». Каталонцы видят в нем замену Роберту Левандовскому, англичане же считают, что Альварес привносит в игру коллектива разнообразие.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 09:51
Как по мне, Альварес лучше Холанна. Он играет креативнее. Но, если Пеп хочет его сохранить, можно сделать связку Альварес - Холанн, как в свое время было Бензема - Роналду.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:48
Надо оставить раз нужен тренеру
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 09:48
С Ростовом Вы меня удивили...

Как у болельщика Ростова, по первой игре сложилось впечатление, что желтые сконцентрируются на РПЛ...
Вопрос был один - с каким счетом проиграют на выезде.
Гость
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