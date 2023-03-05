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На стадионе родного клуба Месси вывесили баннер в поддержку игрока

05 марта 2023, 09:41

На стадионе имени Марсело Бьелсы в Росарио, где выступает родной клуб нападающего ПСЖ Лионеля Месси «Ньюэллс Олд Бойз», вывесили баннер в поддержку игрока. На нём написано:

Лео, ты сердце страны, которая любит тебя. Ньюэллс с тобой.

Недавно в городе было совершено нападение на магазин, принадлежащий семье жены Лео Антонеллы Рокуццо, во время которого нападавшие оставили послание для форварда. Ранее стало известно, что Месси 16 июня сыграет за родную команду в товарищеском матче в честь недавно завершившего карьеру Макси Родригеса.

На стадионе родного клуба Месси вывесили баннер в поддержку игрока

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
05 марта в 11:37
Второе пришествия мессии в Росарио не только спасет Аргентину от развала, но и сделает ее самой процветающей страной в мире!
ДСА
ДСА
05 марта в 10:39
Ему и без этой поддержки совсем неплохо.
ЮЗИК
ЮЗИК
05 марта в 09:49
Таким земляком конечно можно гордиться
drug01
drug01
05 марта в 09:42
Болельщики все за него и хотят успокоить
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