На стадионе родного клуба Месси вывесили баннер в поддержку игрока

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05 марта 2023, 09:41

На стадионе имени Марсело Бьелсы в Росарио, где выступает родной клуб нападающего ПСЖ «Ньюэллс Олд Бойз», вывесили баннер в поддержку игрока. На нём написано:

Лео, ты сердце страны, которая любит тебя. Ньюэллс с тобой.

Недавно в городе было совершено нападение на магазин, принадлежащий семье жены Лео Антонеллы Рокуццо, во время которого нападавшие оставили послание для форварда. Ранее стало известно, что Месси 16 июня сыграет за родную команду в товарищеском матче в честь недавно завершившего карьеру Макси Родригеса.