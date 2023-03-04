Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

На матч «Спартака» и «Урала» пришли менее 4500 болельщиков

вчера, 19:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Матч РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (2:2) посетил 4281 болельщик.

Это худший показатель «красно-белых» с 2004 года, без учета периода пандемии. Стоит отметить, что данный поединок состоялся уже после введения Fan ID.

В 2004 году москвичи принимали «Рубин» на стадионе «Лужники», тогда эта встреча также привлекла на арену около 4500 зрителей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клопп и Тен Хаг призвали болельщиков отказаться от «ядовитых» кричалок
Вчера, 14:56
Для владельцев абонементов «Спартака» будет свободный вход на матчи Кубка
03 марта
Лишь один фанат «Зюдтироля» приехал на матч родной команды с «Беневенто»
03 марта Фото
Болельщику «Челси» на 3 года запретили посещать матчи за оскорбления Сона
02 марта
Болельщики «Реала» вышли на протест в связи с «делом Негрейры»
02 марта Фото
РФС объявил о шансе выиграть квартиру в Подмосковье у оформивших Fan ID
02 марта
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 00:44
Футбол для болельщиков ,а не для желудочнобольных посетителей оперы . Это то же самое ,что приходить в чужой монастырь со своим уставом ! На стадионе - орём ,в опере -молчим ! И только так !
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 00:16
Помянем футбол в России.
zooveterinar
zooveterinar ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:58
Хмурые,сибирские пацаны,так и не проломили!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:56
Еще и погода не летная,хотя мячей было много забито,кто был не зря деньги потратили!!!
An Jo
An Jo
вчера в 22:49, ред.
Когда в глубинке после ввода ФанУйди посещаемость упала - чиновники списывали это на всё - посевная, жатва, сбор грибов, линейка 1 сентября, плохая погода и прочие житейские ситуации. Всё что угодно, но только не провал собственной бредовой идеи. Как только те же цифры всплыли после ввода в МоскваПитере - тут же заголосили. Это позор.
112910415
112910415
вчера в 22:49
работает фан айди, слава ему
pomor45
pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 22:39
На футболе много посетителей оперы, включая самих артистов, а вот фанатов в опере действительно не замечали. И это хорошо - ещё в опере этих 56ов не хватало.
ABir
ABir
вчера в 22:32
Наверное стадионы теперь будут заполнять те, кто изобрел Fan ID
протон
протон
вчера в 22:02, ред.
А что на Спартак раньше одни фанаты ходили? Просто Спартак уже как то не интересен и болельщик в него не верит, а фанаты вместо того, что бы сделать паспорт, решили просто кинуть команду.
-----------------------
Байкал стоит ли благодарить Fan ID, который официально заработал в Москве, за катастрофическую посещаемость игры «Спартак» – «Урал»? Вдруг и раньше в течение сезона красно-белые собирали такие же грустные цифры. Да, они были грустными, но всё-таки не на столько:
тогда тоже фанаты бойкотировали матчи . но сейчас это просто провал фан уйди.
Отменить Fan ID - народ сразу сказал, что мы против цифрового рабства. Мы против тотального контроля. Будет Fan ID - не будет болельщиков.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:01
Ну тогда вам в оперу ,сэр !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:59
А вы чего хотели ? Чтобы болельщики клуба булки раздвинули за бусы ?
wpxwn6u9wkur
wpxwn6u9wkur
вчера в 21:57
А что на Спартак раньше одни фанаты ходили?
Просто Спартак уже как то не интересен и болельщик в него не верит, а фанаты вместо того, что бы сделать паспорт, решили просто кинуть команду.
Зарему бы вернуть для популярности, что ли?
29081985
29081985 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:50
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 21:37
    Послушайте Ленинград: без Fan_Id вы на ... идите.
    pomor45
    pomor45 ответ 3bs4ubapkx8p (раскрыть)
    вчера в 21:33, ред.
    Любое новшество пробивается туго. В Питере тоже посетили вдвое меньше обычного, но примечательно то, что было много матерей с детьми, а вот это уже очень хорошая тенденция. Присутствующие же были не так шумливы, как фанаты, но отсутствием оных были вполне довольны. Думаю, что, убедившись, что фанатам больше вольницы не будет, нормальная публика стадион постепенно заполнит.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 21:32
    Все прекрасно. РПЛ - лучшая лига. Все идет по плану.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:25
    Повезло Спартаку - сохранил своё очко.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 21:14
    Погода, фан айди много что против боления было
    nik9373
    nik9373 ответ dok66 (раскрыть)
    вчера в 20:42
    Именно, что при чём.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 20:42
    Это прелести нововведения Fan ID
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 20:40
    Наш чемпионат становится всё более неинтересен, к сожалению
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:21
    Это есть проявление всенародной любви.
    Grabovsky
    Grabovsky
    вчера в 20:21
    Привет фан иди
    Мишка Бигдан
    Мишка Бигдан
    вчера в 20:10
    Это "народная" команда))))
    dok66
    dok66
    вчера в 19:57
    Перестали болельщики верить в Спартак , или погода испугала ? Думаю фануйди здесь не причем .
    64z466bxyh4d
    64z466bxyh4d
    вчера в 19:57
    Нормально, в хорошую погоду 10к может даже наберется.
    3bs4ubapkx8p
    3bs4ubapkx8p
    вчера в 19:56
    Видно паспорт болельщика идёт туго
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     