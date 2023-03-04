На матч «Спартака» и «Урала» пришли менее 4500 болельщиков

Матч РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (2:2) посетил 4281 болельщик.
Это худший показатель «красно-белых» с 2004 года, без учета периода пандемии. Стоит отметить, что данный поединок состоялся уже после введения Fan ID.
В 2004 году москвичи принимали «Рубин» на стадионе «Лужники», тогда эта встреча также привлекла на арену около 4500 зрителей.
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Байкал стоит ли благодарить Fan ID, который официально заработал в Москве, за катастрофическую посещаемость игры «Спартак» – «Урал»? Вдруг и раньше в течение сезона красно-белые собирали такие же грустные цифры. Да, они были грустными, но всё-таки не на столько:
тогда тоже фанаты бойкотировали матчи . но сейчас это просто провал фан уйди.
Отменить Fan ID - народ сразу сказал, что мы против цифрового рабства. Мы против тотального контроля. Будет Fan ID - не будет болельщиков.
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Байкал стоит ли благодарить Fan ID, который официально заработал в Москве, за катастрофическую посещаемость игры «Спартак» – «Урал»? Вдруг и раньше в течение сезона красно-белые собирали такие же грустные цифры. Да, они были грустными, но всё-таки не на столько:
тогда тоже фанаты бойкотировали матчи . но сейчас это просто провал фан уйди.
Отменить Fan ID - народ сразу сказал, что мы против цифрового рабства. Мы против тотального контроля. Будет Fan ID - не будет болельщиков.