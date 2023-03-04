На матч «Спартака» и «Урала» пришли менее 4500 болельщиков

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вчера, 19:35

Матч РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (2:2) посетил 4281 болельщик.

Это худший показатель «красно-белых» с 2004 года, без учета периода пандемии. Стоит отметить, что данный поединок состоялся уже после введения Fan ID.

В 2004 году москвичи принимали «Рубин» на стадионе «Лужники», тогда эта встреча также привлекла на арену около 4500 зрителей.