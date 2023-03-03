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Лишь один фанат «Зюдтироля» приехал на матч родной команды с «Беневенто»

вчера, 09:02
БеневентоЛоготип футбольный клуб Беневенто0 : 2Логотип футбольный клуб Зюдтироль (Больцано)ЗюдтирольМатч завершен

«Беневенто» проиграл «Зюдтиролю» (0:2) в матче 27-го тура Серии В.

Однако эта встреча стала примечательной за пределами поля. На гостевую игру «Зюдтироля» приехал всего один болельщик, его зовут Дамиан Грубер. Чтобы поддержать родную команду, ему пришлось преодолеть расстояние в 900 км пути туда и обратно.

После окончания встречи игроки «Зюдтироля» подошли к трибуне, на которой находился Грубер, поблагодарив его за поддержку, а защитник Андреа Масиелло подарил фанату свою футболку. Грубер прокомментировал свое путешествие на гостевой матч с «Беневенто»:

Я поехал на машине из Больцано в Бергамо, затем на самолете в Неаполь и там арендовал машину. Мне нравится путешествовать и видеть новые города, стадионы и болельщиков. Я хожу на матчи «Зюдтироля» с сезона 2009/10, с тех пор как мы перешли в Серию С1.

Лишь один фанат «Зюдтироля» приехал на матч родной команды с «Беневенто»

Лишь один фанат «Зюдтироля» приехал на матч родной команды с «Беневенто»

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Все комментарии
djaich
djaich
вчера в 10:21
Похоже, не особо поддерживают в Больцано команду германского нацменьшинства, хотя и игроки в основном этнические итальянцы, и сама команда имеет шанс выйти в Серию А.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:21
У кого-то есть время и деньги на всё это.
h7t64554ukqj
h7t64554ukqj
вчера в 09:36
Абонемент ему надо выдать бесплатный за верность клубу
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:08
Один - зато какой верный!
Гость
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