Лишь один фанат «Зюдтироля» приехал на матч родной команды с «Беневенто»

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вчера, 09:02

«Беневенто» проиграл «Зюдтиролю» (0:2) в матче 27-го тура Серии В.

Однако эта встреча стала примечательной за пределами поля. На гостевую игру «Зюдтироля» приехал всего один болельщик, его зовут Дамиан Грубер. Чтобы поддержать родную команду, ему пришлось преодолеть расстояние в 900 км пути туда и обратно.

После окончания встречи игроки «Зюдтироля» подошли к трибуне, на которой находился Грубер, поблагодарив его за поддержку, а защитник подарил фанату свою футболку. Грубер прокомментировал свое путешествие на гостевой матч с «Беневенто»: