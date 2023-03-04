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Клопп и Тен Хаг призвали болельщиков отказаться от «ядовитых» кричалок

вчера, 14:56
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед19:30 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг перед очным поединком обратились к болельщикам своих команд, призвав их не использовать кричалки и песнопения, связанные с трагедиями.

Немецкий специалист сказал:

Одна из главных причин, по которой соперничество между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» является таким особенным, заключается в том, что оно настолько интенсивное, и никто никогда не должен хотеть это менять. Но в то же время, когда соперничество становится слишком напряжённым, оно может перерасти в то, что никому не нужно.

Нам хочется шума, мы действительно хотим, чтобы это было страстное событие, чтобы атмосфера была наэлектризованной. Чего мы не хотим, так это того, что выходит за рамки этого, особенно это относится к скандированиям, которым нет места в футболе. Если мы сможем сохранить страсть и избавиться от яда, это будет намного лучше для всех.

Тен Хаг присоединился к словам Клоппа:

Соперничество между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» — одно из величайших в мировом футболе. Нам всем нравится страсть болельщиков, когда встречаются наши команды, но есть границы, которые нельзя переступать. Недопустимо использовать гибель людей — в связи с какой-либо трагедией — для того, чтобы набрать очки. Пора с этим покончить. Виновные бросают тень не только на репутацию наших клубов, но и, что немаловажно, на репутацию собственную, болельщиков и наших великих городов.

От своего имени, от имени наших игроков и нашего персонала мы просим болельщиков МЮ сосредоточиться на поддержке команды в воскресенье и правильном представлении нашего клуба.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:28
Как же хорошо в этом смысле в нашем футболе, если случилась какая-то трагедия - никто не злорадствует на горе других людей, сплошная эмпатия, максимум что называют друг друга представителями нетрадиционной сексуальной ориентации или ...ну, можт кто в морду кому даст, а вот чтоб задеть за живое - ни-ни, таких и называют п№дарасами, по-крайней мере я так ощущаю нашу культуру боления
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:52
Все правильно сказано.
Главное чтобы слова услышали болельщики.
Loko57
Loko57
вчера в 15:42
Те кто произносит такие кричалки, вряд-ли услышит... У них изначально что-то не так с пониманием.
7x5evtb43yg6
7x5evtb43yg6
вчера в 15:33
Надо всегда искать выход
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:21
Вроде по делу всё сказано...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:05
Голландец и Немец объясняют неразумным островитянам что можно делать а что нельзя....сами бы аборигены никогда не додумались бы....
ДСА
ДСА
вчера в 14:58
Без кристалле половина эффекта от события потеряется.
Накир
Накир
вчера в 14:58
Сомневаюсь что умные слова дойдут до некоторых английских неадекватов
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