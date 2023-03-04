Клопп и Тен Хаг призвали болельщиков отказаться от «ядовитых» кричалок

Главный тренер «Ливерпуля» и наставник «Манчестер Юнайтед» перед очным поединком обратились к болельщикам своих команд, призвав их не использовать кричалки и песнопения, связанные с трагедиями.

Немецкий специалист сказал:

Одна из главных причин, по которой соперничество между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» является таким особенным, заключается в том, что оно настолько интенсивное, и никто никогда не должен хотеть это менять. Но в то же время, когда соперничество становится слишком напряжённым, оно может перерасти в то, что никому не нужно.

Нам хочется шума, мы действительно хотим, чтобы это было страстное событие, чтобы атмосфера была наэлектризованной. Чего мы не хотим, так это того, что выходит за рамки этого, особенно это относится к скандированиям, которым нет места в футболе. Если мы сможем сохранить страсть и избавиться от яда, это будет намного лучше для всех.