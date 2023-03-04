Клопп и Тен Хаг призвали болельщиков отказаться от «ядовитых» кричалок

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг перед очным поединком обратились к болельщикам своих команд, призвав их не использовать кричалки и песнопения, связанные с трагедиями.
Немецкий специалист сказал:
Одна из главных причин, по которой соперничество между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» является таким особенным, заключается в том, что оно настолько интенсивное, и никто никогда не должен хотеть это менять. Но в то же время, когда соперничество становится слишком напряжённым, оно может перерасти в то, что никому не нужно.
Нам хочется шума, мы действительно хотим, чтобы это было страстное событие, чтобы атмосфера была наэлектризованной. Чего мы не хотим, так это того, что выходит за рамки этого, особенно это относится к скандированиям, которым нет места в футболе. Если мы сможем сохранить страсть и избавиться от яда, это будет намного лучше для всех.
Тен Хаг присоединился к словам Клоппа:
Соперничество между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» — одно из величайших в мировом футболе. Нам всем нравится страсть болельщиков, когда встречаются наши команды, но есть границы, которые нельзя переступать. Недопустимо использовать гибель людей — в связи с какой-либо трагедией — для того, чтобы набрать очки. Пора с этим покончить. Виновные бросают тень не только на репутацию наших клубов, но и, что немаловажно, на репутацию собственную, болельщиков и наших великих городов.
От своего имени, от имени наших игроков и нашего персонала мы просим болельщиков МЮ сосредоточиться на поддержке команды в воскресенье и правильном представлении нашего клуба.
Главное чтобы слова услышали болельщики.
Главное чтобы слова услышали болельщики.