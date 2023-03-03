Для владельцев абонементов «Спартака» будет свободный вход на матчи Кубка

«Спартак» может сделать свободным вход на матчи Кубка России для владельцев сезонных абонементов. Об этом источнику сообщили в пресс-службе «красно-белых».
Первой может стать игра 1/2 финала турнира против «Урала».
«Спартак» может сделать свободным вход на матчи Кубка России для владельцев сезонных абонементов. Об этом источнику сообщили в пресс-службе «красно-белых».
Первой может стать игра 1/2 финала турнира против «Урала».
И для Спартака поддержка, и для болельщиков стимул лишний раз сходить на любимую команду.
И для Спартака поддержка, и для болельщиков стимул лишний раз сходить на любимую команду.
Пиво-только членам профсоюза.
Алиментщикам -отсрочка выплаты долгов.
Владельцам абонементов-посещение матчей Кубка России бесплатно.
Мельчают ставки...
Пиво-только членам профсоюза.
Алиментщикам -отсрочка выплаты долгов.
Владельцам абонементов-посещение матчей Кубка России бесплатно.
Мельчают ставки...