Для владельцев абонементов «Спартака» будет свободный вход на матчи Кубка

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вчера, 13:35

«Спартак» может сделать свободным вход на матчи Кубка России для владельцев сезонных абонементов. Об этом источнику сообщили в пресс-службе «красно-белых».

Первой может стать игра 1/2 финала турнира против «Урала».