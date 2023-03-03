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Для владельцев абонементов «Спартака» будет свободный вход на матчи Кубка

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112910415
112910415
вчера в 17:45
дело-то хорошее !
makkie
makkie
вчера в 15:29
Отличная идея!
И для Спартака поддержка, и для болельщиков стимул лишний раз сходить на любимую команду.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:33
Праведников-в рай.
Пиво-только членам профсоюза.
Алиментщикам -отсрочка выплаты долгов.
Владельцам абонементов-посещение матчей Кубка России бесплатно.

Мельчают ставки...
ht6mwxbsahpk
ht6mwxbsahpk
вчера в 14:30
А карта болельщика нужна???
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:37
Это хорошая новость для болельщиков.
Гость
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