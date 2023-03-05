Болельщик в перерыве матча «Аль-Насра» крикнул Роналду, что «Месси лучше»

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05 марта 2023, 15:32

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Батен» в матче 19-го тура саудовской Премьер-Лиги (3:1).

В перерыве между таймами, когда команды уходили в раздевалку, один из молодых болельщиков крикнул в адрес нападающего хозяев : «Месси лучше». Сообщалось, что футболист после этого сказал: «А это лёгкая игра».

«Аль-Наср» после первого тайма проигрывал со счётом 0:1.