Болельщик в перерыве матча «Аль-Насра» крикнул Роналду, что «Месси лучше»

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Батен» в матче 19-го тура саудовской Премьер-Лиги (3:1).
В перерыве между таймами, когда команды уходили в раздевалку, один из молодых болельщиков крикнул в адрес нападающего хозяев Криштиану Роналду: «Месси лучше». Сообщалось, что футболист после этого сказал: «А это лёгкая игра».
«Аль-Наср» после первого тайма проигрывал со счётом 0:1.
Месси ни разу не обыгрывал Аль-Батен ! чего тогда он лучший ?!
Месси ни разу не обыгрывал Аль-Батен ! чего тогда он лучший ?!
Роналду: Начало депрессии в Аравии.
Роналду: Начало депрессии в Аравии.