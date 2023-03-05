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Болельщик в перерыве матча «Аль-Насра» крикнул Роналду, что «Месси лучше»

05 марта 2023, 15:32
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)3 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Батен (Хафар-аль-Батен)Аль-БатенМатч завершен

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Батен» в матче 19-го тура саудовской Премьер-Лиги (3:1).

В перерыве между таймами, когда команды уходили в раздевалку, один из молодых болельщиков крикнул в адрес нападающего хозяев Криштиану Роналду: «Месси лучше». Сообщалось, что футболист после этого сказал: «А это лёгкая игра».

«Аль-Наср» после первого тайма проигрывал со счётом 0:1.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 08:14
нечего врать !
Месси ни разу не обыгрывал Аль-Батен ! чего тогда он лучший ?!
salleeh
salleeh
05 марта в 22:34
Болельщики всегда что-то выкрикивают, просто глупо думать что этим можно ранить футболиста и ещё глупее публиковать такой бред…
Икарус
Икарус
05 марта в 20:47
Вести, которые мы заслужили.
ДСА
ДСА
05 марта в 17:04
Надо было, на всякий случай, ещё банан кинуть.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
05 марта в 16:48
Да, Геша, тебя везде достанут... Ты это заслужил... Кстати, сказал он в ответ не это...
Байкал-38
Байкал-38
05 марта в 16:45
Это был анонс эпопеи португальца в южной Африке.
Роналду: Начало депрессии в Аравии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 марта в 16:41
В Ульяновске с кинутым бананом не попался...так к аравийцам уехал вредничать...
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
05 марта в 16:08
Истину глаголит
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
05 марта в 15:57
Все правильно сказал Браво!
Варвар7
Варвар7
05 марта в 15:53
Рисковый парень этот болельщик.
нечитайло
нечитайло
05 марта в 15:43
Сидит в раздевалке и ногти грызет
Гость
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