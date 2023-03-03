Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Катарский шейх не купит «Манчестер Юнайтед» из-за своего отца

вчера, 11:10

Бывший премьер-министр Катара (2007-2013) Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани, являющийся отцом шейха Джассима, который хочет приобрести «Манчестер Юнайтед» за 5,4 млрд долларов, не поддержал инициативу своего сына.

Я не фанат футбола. Мне не нравятся эти инвестиции. Но знаете, некоторым моим сыновьям нравится футбол, они всегда обсуждают это со мной. Они сильно давят на меня, но это не моя специальность. Скажу так: я инвестор. Если однажды это станет хорошей инвестицией, я подумаю о покупке «Манчестер Юнайтед».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ман Юнайтед
Перевод с goal.com Фото: Сайт news18.com
Мойсес Кайседо удалился из соцсети после сорвавшегося перехода в «Арсенал»
Вчера, 10:26
Журналист сообщил, что айфоны для игроков сборной Аргентины купил не Месси
02 марта
Российские инвесторы ведут переговоры о покупке бразильского клуба
02 марта
АПЛ призвали изучить связи владельцев «Ньюкасла» с саудовским государством
02 марта
Месси купил 35 золотых айфонов для игроков сборной Аргентины
02 марта Фото
«Нант» и «Тулуза» вышли в полуфинал Кубка Франции
01 марта
Сортировать
Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 17:12
Папа не видит в этом проекте инвестиционной составляющей , и наверное он прав . Эти инвестиции никогда не отобьются , не говоря уж о прибыли . Вот проведенный ЧМ по футболу в Катаре - это хорошая инвестиция , но в инфраструктуру своей страны + политические преференции . Думаю папа их убедил .
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 15:09
Дык, все правильно. Футбольный клуб — это скорее дорогая затратная игрушка, а не инвестиция. А с тенденцией раздувания зарплат так вообще. Папа разумный, а детки просто любят понты и халяву.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:30
Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани :
"Сынок,купи лучше стадо бактрианов на развод!".
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:19
На каждого шейха найдется шейх побогаче.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 14:05
Джейми Джексон, The Guardian:

Шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф, как ожидается, проведут первые встречи с представителями «Манчестер Юнайтед» в ближайшие две недели.

Предполагается, что если соглашение не будет достигнуто до конца сезона, это может поставить сделку под угрозу. В идеале новый владелец должен будет разработать трансферную политику на летнее трансферное окно.

Джассим и Рэтклифф хотят продвинуться в сделке, которая застопорилась из-за ценника Глейзеров около £6 млрд. Обе заинтересованные стороны предложили не более £4,5 млрд.

Шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф хотят провести в Лондоне или Манчестере личную встречу, в которой могут принять участие представители Джассима и Рэтклиффа, а также руководство «Юнайтед» и Raine Group.

Также к клубу есть интерес со стороны инвесторов, желающих получить миноритарную долю в «Юнайтед».
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:00
А что скажет папа ? .... )))))))))))))))))
snkr95f866cc
snkr95f866cc
вчера в 11:44
Побольше бы таких арабских папаш, а то их сынульки с шальным нефтебаблом уже совсем краёв не видят
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:17
Папа не разрешил покупать дорогую "игрушку".
TheBestInTheWorld
TheBestInTheWorld
вчера в 11:15
Битвы шейхов не будет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 