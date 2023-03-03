Катарский шейх не купит «Манчестер Юнайтед» из-за своего отца

Бывший премьер-министр Катара (2007-2013) Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани, являющийся отцом шейха Джассима, который хочет приобрести «Манчестер Юнайтед» за 5,4 млрд долларов, не поддержал инициативу своего сына.

Я не фанат футбола. Мне не нравятся эти инвестиции. Но знаете, некоторым моим сыновьям нравится футбол, они всегда обсуждают это со мной. Они сильно давят на меня, но это не моя специальность. Скажу так: я инвестор. Если однажды это станет хорошей инвестицией, я подумаю о покупке «Манчестер Юнайтед».