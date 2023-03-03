Катарский шейх не купит «Манчестер Юнайтед» из-за своего отца

Бывший премьер-министр Катара (2007-2013) Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани, являющийся отцом шейха Джассима, который хочет приобрести «Манчестер Юнайтед» за 5,4 млрд долларов, не поддержал инициативу своего сына.
Я не фанат футбола. Мне не нравятся эти инвестиции. Но знаете, некоторым моим сыновьям нравится футбол, они всегда обсуждают это со мной. Они сильно давят на меня, но это не моя специальность. Скажу так: я инвестор. Если однажды это станет хорошей инвестицией, я подумаю о покупке «Манчестер Юнайтед».
"Сынок,купи лучше стадо бактрианов на развод!".
"Сынок,купи лучше стадо бактрианов на развод!".
Шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф, как ожидается, проведут первые встречи с представителями «Манчестер Юнайтед» в ближайшие две недели.
Предполагается, что если соглашение не будет достигнуто до конца сезона, это может поставить сделку под угрозу. В идеале новый владелец должен будет разработать трансферную политику на летнее трансферное окно.
Джассим и Рэтклифф хотят продвинуться в сделке, которая застопорилась из-за ценника Глейзеров около £6 млрд. Обе заинтересованные стороны предложили не более £4,5 млрд.
Шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф хотят провести в Лондоне или Манчестере личную встречу, в которой могут принять участие представители Джассима и Рэтклиффа, а также руководство «Юнайтед» и Raine Group.
Также к клубу есть интерес со стороны инвесторов, желающих получить миноритарную долю в «Юнайтед».
Шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф, как ожидается, проведут первые встречи с представителями «Манчестер Юнайтед» в ближайшие две недели.
Предполагается, что если соглашение не будет достигнуто до конца сезона, это может поставить сделку под угрозу. В идеале новый владелец должен будет разработать трансферную политику на летнее трансферное окно.
Джассим и Рэтклифф хотят продвинуться в сделке, которая застопорилась из-за ценника Глейзеров около £6 млрд. Обе заинтересованные стороны предложили не более £4,5 млрд.
Шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф хотят провести в Лондоне или Манчестере личную встречу, в которой могут принять участие представители Джассима и Рэтклиффа, а также руководство «Юнайтед» и Raine Group.
Также к клубу есть интерес со стороны инвесторов, желающих получить миноритарную долю в «Юнайтед».