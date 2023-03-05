В Англии могут ужесточить лимит на легионеров

В руководстве Футбольной ассоциации Англии обеспокоены притоком легионеров в местный чемпионат, что стало непредвиденным следствием брексита (выход Великобритании из Европейского Союза).
По словам исполнительного директора ФА Марка Буллингема, в последние два трансферных окна английские клубы подписали в два раза больше иностранных игроков, чем ранее. Несмотря на то, что сейчас сложнее подписывать игроков из стран ЕС, правила, введённые после брексита, значительно упрощают процесс подписания игроков не из Европы. Ассоциация может ввести новые ограничения на количество иностранцев в клубах, так как англичане стали получать меньше игрового времени.
Отмечается, что только 28% игроков, сыгравших на прошлой неделе в АПЛ, были англичанами, а в течение всего сезона таковых было около 30%.
Любой лимит - это шаг в пропасть! Мы у себя уже насмотрелись на зажравшихся паспортистов, которые толком по мячу не могут попасть, но тренер их вынужден ставить в состав, потому как лимитом предусмотрено. И они требуют себе космических зарплат, вместо того, что бы пахать на тренировках и доказывать результатами свой уровень. Сомневаюсь, что бриты примут такой закон. Да и зритель там ратует за качественный футбол, а не за доморощенных игроков....
Ну а так что, бред конечно. Сильные англичане в любом случае выиграют конкуренцию да и у сборной сильный состав без лимита. Есть яркие примеры Фодена и Рэшфорда, игроки академии основные в своих клубах пробились без лимита...
Любой лимит - это шаг в пропасть! Мы у себя уже насмотрелись на зажравшихся паспортистов, которые толком по мячу не могут попасть, но тренер их вынужден ставить в состав, потому как лимитом предусмотрено. И они требуют себе космических зарплат, вместо того, что бы пахать на тренировках и доказывать результатами свой уровень. Сомневаюсь, что бриты примут такой закон. Да и зритель там ратует за качественный футбол, а не за доморощенных игроков....
Ну а так что, бред конечно. Сильные англичане в любом случае выиграют конкуренцию да и у сборной сильный состав без лимита. Есть яркие примеры Фодена и Рэшфорда, игроки академии основные в своих клубах пробились без лимита...
Деньги деньгами, но когда в финале ЛЧ в противостоянии двух английских клубов в старте на поле лишь 1 англичанин, тут уж невольно задумаешься, что футбол мы придумали, а играть в него так и не научились.
Все титулы легионерам и иностранным инвесторам. АПЛ всего лишь территориальное название, англичан там всё меньше и меньше, как среди игроков
так и среди владельцев.
Про сборную вообще нет смысла говорить, наверное самим смешно, что страна с самой сильной футбольной Лигой 57 лет не может выиграть ЧМ или ЧЕ...
Деньги деньгами, но когда в финале ЛЧ в противостоянии двух английских клубов в старте на поле лишь 1 англичанин, тут уж невольно задумаешься, что футбол мы придумали, а играть в него так и не научились.
Все титулы легионерам и иностранным инвесторам. АПЛ всего лишь территориальное название, англичан там всё меньше и меньше, как среди игроков
так и среди владельцев.
Про сборную вообще нет смысла говорить, наверное самим смешно, что страна с самой сильной футбольной Лигой 57 лет не может выиграть ЧМ или ЧЕ...
Редкие примеры , когда они играют нормально за пределами Англии.
Цены за англичан в АПЛ в 3 раза завышены.
100 млн за англичанина , когда можно троих купить иностранцев , которые этого англичанина и вытеснят.
Чемпионаты давно уже не должны иметь никого отношения к сборной и тем более готовить футболистов для сборной.
В Америке лимитов нет и сборная только выигрывает.
Хоккейная команда из США в своем составе может иметь двух американцев и никто не плачет , почему так. Главное результат и деньги.
АПЛ деградирует с лимитом до Лиги 1
Редкие примеры , когда они играют нормально за пределами Англии.
Цены за англичан в АПЛ в 3 раза завышены.
100 млн за англичанина , когда можно троих купить иностранцев , которые этого англичанина и вытеснят.
Чемпионаты давно уже не должны иметь никого отношения к сборной и тем более готовить футболистов для сборной.
В Америке лимитов нет и сборная только выигрывает.
Хоккейная команда из США в своем составе может иметь двух американцев и никто не плачет , почему так. Главное результат и деньги.
АПЛ деградирует с лимитом до Лиги 1