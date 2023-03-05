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В Англии могут ужесточить лимит на легионеров

05 марта 2023, 12:59

В руководстве Футбольной ассоциации Англии обеспокоены притоком легионеров в местный чемпионат, что стало непредвиденным следствием брексита (выход Великобритании из Европейского Союза).

По словам исполнительного директора ФА Марка Буллингема, в последние два трансферных окна английские клубы подписали в два раза больше иностранных игроков, чем ранее. Несмотря на то, что сейчас сложнее подписывать игроков из стран ЕС, правила, введённые после брексита, значительно упрощают процесс подписания игроков не из Европы. Ассоциация может ввести новые ограничения на количество иностранцев в клубах, так как англичане стали получать меньше игрового времени.

Отмечается, что только 28% игроков, сыгравших на прошлой неделе в АПЛ, были англичанами, а в течение всего сезона таковых было около 30%.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ shlomo (раскрыть)
05 марта в 18:13, ред.
🤣 Не думаю что в Англии нет талантливых игроков. А если не будет лимита они не доберутся до топ клубов Англии. Как итог скауты постоянно будут искать легионеров из других стран, не просматривая игроков из Шипа и других дивизионов Англии. Потому что скауты просматривают игроков которые выступают в еврокубках и так будет постоянно, если не будет лимита.
Наверное поступают жалобы в ФА, что британские игроки тоже хотят играть в футбол на высшем уровне.
Ливерпуль брал КЕЧ с 1977 по 1981 год когда в составе играли одни британцы. Значит у британцев есть хорошие конкуренто-способные игроки.
В России тоже есть талантливые игроки, но не все могут попасть в высшую лигу или в топ клуб.
А без лимита это окончательно разрушит отечественный футбол. Не будем говорить о том, чтобы развивать детско-юношеский футбол и делать его доступным для простых граждан. Это будет уже слишком, хотя так должно быть.
BDA8181
BDA8181 ответ shlomo (раскрыть)
05 марта в 17:27
Ну вообще то ваше обращение к ТОЛСТЫХ и КОЛОСКОВУ!!! Мат часть учите сударь )))) Радуйтесь !!)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
05 марта в 16:27, ред.
Это тонкий английский юмор: сначала всех скупить, а потом играть в правду (FFP)... до следующих покупок, конечно.)))
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
05 марта в 16:22
А по мне, наличие легионеров это шаг в пропасть для развития любого вида спорта, в любой стране. Для нормальных любителей спорта на первом месте это успех национальной сборной, гордость за СВОИХ, доморощенных,чемпионов. А чего гордится успехом каких-то варягов? Хотите болеть за иностранцев? Так современное телевидение и интернет дают такую возможность.
Представьте, на секунду, Клебо принял российское гражданство и стал выступать за Россию. Вы будете радоваться и гордиться его успехами на лыжне? Я точно НЕ буду.
Байкал-38
Байкал-38
05 марта в 15:44
Прежде чем вводить лимит на легионеров в АПЛ, надо как минимум отменить лимит на легионеров, который действует сейчас!
Ну или хотя бы соккеру изменить в заголовке слово "ввести" на "ужесточить".
VeniaminS
VeniaminS
05 марта в 15:37
Правильно, пора свою молодежь растить.
ABir
ABir
05 марта в 15:09
Даже до туманных дошло, что много легионеров- конец отечественному футболу
Союзник противников
Союзник противников
05 марта в 15:06
Шо,у них таки до сих пор есть не легионеры???
КЭТиК
КЭТиК
05 марта в 14:42
В Англии очень мало хороших футболистов, многие просто дирубт на весьм скромных результатах.
adekvat
adekvat ответ Ice van Reed (раскрыть)
05 марта в 14:32
А зачем пусть скупают, завтра пиндосы разругаются с теми же арабами, отберут клубы и все. Схема уже проверенная.
3ton
3ton
05 марта в 14:30
Кроме АПЛ никому англичанин не нужны.
Редкие примеры , когда они играют нормально за пределами Англии.
Цены за англичан в АПЛ в 3 раза завышены.
100 млн за англичанина , когда можно троих купить иностранцев , которые этого англичанина и вытеснят.
Чемпионаты давно уже не должны иметь никого отношения к сборной и тем более готовить футболистов для сборной.
В Америке лимитов нет и сборная только выигрывает.
Хоккейная команда из США в своем составе может иметь двух американцев и никто не плачет , почему так. Главное результат и деньги.
АПЛ деградирует с лимитом до Лиги 1
112910415
112910415
05 марта в 13:44
не будет лимита
какие-то ограничения придумают и успокоятся
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ dok66 (раскрыть)
05 марта в 13:40, ред.
Скорей всего это затеяли англичане ради сборной Англии...

Деньги деньгами, но когда в финале ЛЧ в противостоянии двух английских клубов в старте на поле лишь 1 англичанин, тут уж невольно задумаешься, что футбол мы придумали, а играть в него так и не научились.

Все титулы легионерам и иностранным инвесторам. АПЛ всего лишь территориальное название, англичан там всё меньше и меньше, как среди игроков
так и среди владельцев.

Про сборную вообще нет смысла говорить, наверное самим смешно, что страна с самой сильной футбольной Лигой 57 лет не может выиграть ЧМ или ЧЕ...
Ice van Reed
Ice van Reed
05 марта в 13:25
Можно пойти ещё дальше, запретить иностранцам покупать Английские клубы, пусть только Англичане владельцами будут
dok66
dok66
05 марта в 13:18
Скорее нет , чем да . В АПЛ приходят только качественные легионеры , которые и делают АПЛ сильнейшей Лигой Европы наравне со своими воспитанниками . Зачем рубить сук , на котором сидят .
shlomo
shlomo
05 марта в 13:14
Похоже Мутко и до АПЛ добрался... :))))

Любой лимит - это шаг в пропасть! Мы у себя уже насмотрелись на зажравшихся паспортистов, которые толком по мячу не могут попасть, но тренер их вынужден ставить в состав, потому как лимитом предусмотрено. И они требуют себе космических зарплат, вместо того, что бы пахать на тренировках и доказывать результатами свой уровень. Сомневаюсь, что бриты примут такой закон. Да и зритель там ратует за качественный футбол, а не за доморощенных игроков....

Ну а так что, бред конечно. Сильные англичане в любом случае выиграют конкуренцию да и у сборной сильный состав без лимита. Есть яркие примеры Фодена и Рэшфорда, игроки академии основные в своих клубах пробились без лимита...
нечитайло
нечитайло
05 марта в 13:12
Все англы в Европе
lotsman
lotsman
05 марта в 13:08
Давно пора. Там в командах уже англичан нет.
kkssyyw2aj98
kkssyyw2aj98
05 марта в 13:05
Решили развивать сборную.
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