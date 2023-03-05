В Англии могут ужесточить лимит на легионеров

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05 марта 2023, 12:59

В руководстве Футбольной ассоциации Англии обеспокоены притоком легионеров в местный чемпионат, что стало непредвиденным следствием брексита (выход Великобритании из Европейского Союза).

По словам исполнительного директора ФА Марка Буллингема, в последние два трансферных окна английские клубы подписали в два раза больше иностранных игроков, чем ранее. Несмотря на то, что сейчас сложнее подписывать игроков из стран ЕС , правила, введённые после брексита, значительно упрощают процесс подписания игроков не из Европы. Ассоциация может ввести новые ограничения на количество иностранцев в клубах, так как англичане стали получать меньше игрового времени.