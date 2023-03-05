Сирийский мальчик, переживший землетрясение, встретился с Роналду

Сирийский мальчик Набиль Саид, мечтавший встретиться с , посетил матч «Аль-Насра» с «Аль-Батеном».

Набиль, переживший землетрясение, сообщил спасателям о желании встретиться с португальским футболистом. Его пригласили на игру 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:1). Мальчик встретился с Роналду перед матчем, дал пять и обнялся с игроком. Набиль поделился впечатлениями, его слова привело издание Reuters:

Когда я увидел Роналду, то подумал, что это сон. Я сам не поверил. Не знал, когда этот сон закончится. Молю Бога, чтобы это был не сон. Я бы хотел, чтобы все увидели Роналду. Он очень хороший человек.