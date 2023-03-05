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Сирийский мальчик, переживший землетрясение, встретился с Роналду

05 марта 2023, 14:31
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)3 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Батен (Хафар-аль-Батен)Аль-БатенМатч завершен

Сирийский мальчик Набиль Саид, мечтавший встретиться с Криштиану Роналду, посетил матч «Аль-Насра» с «Аль-Батеном».

Набиль, переживший землетрясение, сообщил спасателям о желании встретиться с португальским футболистом. Его пригласили на игру 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:1). Мальчик встретился с Роналду перед матчем, дал пять и обнялся с игроком. Набиль поделился впечатлениями, его слова привело издание Reuters:

Когда я увидел Роналду, то подумал, что это сон. Я сам не поверил. Не знал, когда этот сон закончится. Молю Бога, чтобы это был не сон. Я бы хотел, чтобы все увидели Роналду. Он очень хороший человек.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
05 марта в 20:06
Для пиара , не для пиара это сделано - дело второе, главное, что ребёнок получил положительные эмоции после пережитой трагедии.
los-desperados
los-desperados
05 марта в 16:07
хороший человек? эх ты, наивный мальчик
Октябрь 1917
Октябрь 1917
05 марта в 15:09
Мальчик, видимо, еще и денег получил.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
05 марта в 14:52
Здоровья ему! Теперь красивым мальчиком будет.
ДАША Д
ДАША Д
05 марта в 14:39
Роналду мог бы и майку подарить по этому случаю, а то и трусы с гетрами.
Гость
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