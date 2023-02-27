Златан, Нголо и Садио. Звёзды, по которым скучаем в новом сезоне

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сегодня, 19:37

Видим их на поле реже, чем хотелось бы.

Златан Ибрагимович («Милан»)

Швед упрямый, поэтому даже в 41-летнем возрасте кропотливо готовился к возвращению, невзирая на травмы. Возможно, Златана подстегивает не только эго. Комментарии про «льва» и «бога» оставляет для поддержания публичного образа человека с чувством юмора. Планирует и дальше сниматься в кино после «Астерикса и Обеликса». А причиной продолжения футбольной карьеры может быть его старший сын Макс. Ибрагимович тренировался с ним недавно. Глядишь, сыграют вместе, если папа продержится на поле еще немного. Завершать карьеру летом Ибрагимович не планирует.

Нголо Канте («Челси»)

Канте вернулся к тренировкам с «Челси». И попал в новый страшный мир. Нет Жоржиньо. Есть Маунт, но Мэйсон чаще на скамейке. Появились незнакомцы во главе с тренером Поттером. Канте известен скромностью, поэтому не исключено, что ему неуютно в команде, где столько перестановок. «Челси» не планирует заключать с французом новый контракт, ведь подписали Энцо Фернандеса.

Но у Нголо есть парочка любопытных вариантов. Самый банальный путь – пойти в ПСЖ . Там не хватает баланса в опорной зоне. Но есть также элегантный трансфер в «Баварию», где любят французов. Канте и Киммих – дуэт, с которым можно штурмовать вершину в ЛЧ . Нголо тогда в роли Каземиро для Мюнхена. Возможно, именно Канте не хватило Дешаму в финале ЧМ , чтобы остановить хавбеков Аргентины и Месси?

Ромелу Лукаку («Интер»)

Невероятный нападающий, который не слишком любит футбол. Ромелу благодарен профессии, ведь именно из-за нее у его мамы больше не пустой кошелек. Но Лукаку планировал уход из сборной Бельгии, подумывал о завершении клубной карьеры в молодом возрасте. Может передумать, поскольку потерял тонус и соскучился по игре? Не исключено, ведь неудачи на ЧМ и травмы выбили его из колеи.

У Ромелу лишь семь матчей в основе «Интера» в Серии А, забил два мяча. Еще два добавил в ЛЧ , но пока не вернулся. Надеемся, весной будем чаще видеть бельгийца в отличной форме. Джеко – крутой ветеран, но Лукаку тоже не промах. Однако «Интер» после такого сложного сезона задумается, стоит ли выкупать контракт Ромелу, или лучше вернуть его в «Челси», где переплатили за форварда, но не получили голевую машину?

Рис Джеймс («Челси»)

Джеймс был одним из лучших правых латералей мира, когда вышел на пик формы. Понятно, что среди многочисленных звезд этой позиции у Саутгейта стабильными можно назвать только Уокера и Триппьера. Но молодой Рис занимал важное место в структуре игры «Челси». У Джеймса футбольная семья, его сестра Лорен играет в полузащите за женскую команду «аристократов». А вот карьеру брата поставили на паузу травмы. Аспиликуэту не отпустили в «Барселону», как Сезар планировал, но если бы Рис был в порядке, то именно его видели на правом фланге лондонцев. Глядишь, помог бы в ряде сложнейших матчей. Джеймс умеет оставлять за спиной соперников, создавая пространство. Именно таких качеств не хватает игрокам «Челси» в последнее время.

Поль Погба («Ювентус»)

Пропустил ЧМ , как и Канте. Французы по ходу турнира потеряли Люку Эрнандеса, но его подменил брат Тео. Потеряли Бензема – важный компонент победы Аргентины, учитывая события в финале и тот самый сэйв ногой от Мартинеса после выхода один на один. А вот Погба вряд ли развернул бы Францию в сторону нового титула, ведь Поль тоже умеет уступать в решающий момент, научился в неудачливом МЮ .

Но для «Ювентуса» травма Поля стала большой неприятностью. Аллегри рассчитывал на статусного хавбека, который соскучился по классному футболу и Серии А, где у него получалось. Тен Хаг правильно сделал, что отпустил Погба. Но теперь не факт, что Поль хочет играть за туринский клуб, ведь если спортивные чиновники докинут еще одно наказание в виде потери очков, то «Ювентус» пропустит минимум год в ЛЧ , а это потеря денег на зарплату Погба и другим звездам.

Мик Меньян («Милан»)

Игра вратаря – одна из главных причин долгожданного чемпионства «Милана» после одиннадцати лет томительного и неприятного ожидания. Без французского спасителя Пиоли намного сложнее. Стараются держаться. Выиграли у «Тоттенхэма» дома в плей-офф ЛЧ , но в гостях сохранить путевку в следующий раунд турнира будет непросто. Также страдали в Серии А, где «Милан» отпустил «Наполи» в таблице на 18 пунктов.

Серия побед улучшила настроение, но если у Ибрагимовича есть качественный резервист – Жиру, то Меньяна некем заменить. Но у голкипера, который пять дней назад вернулся к тренировкам, сильная мотивация быстро выйти на пик формы. Льорис завершил карьеру в сборной Франции. Если Дешам не поставит на молодежь, то именно голкипер «Милана» сыграет на Евро-2024 в составе главного фаворита. Шанс всей жизни для 27-летнего голкипера.

Садио Мане («Бавария»)

Сенегал вышел в Катаре из группы с голландцами, катарцами и эквадорцами без главной звезды, Мане не сыграл на чемпионате мира, как мечтал. К сожалению, травма оказалась коварной, новичок «Баварии» пропустил три месяца, лишь вчера впервые вышел на поле впервые с ноября. Нагельсманн, у которого есть проблемы в Мюнхене, невзирая на уровень мастерства футболистов, очень рад, что появилась еще одна опция в атаке. Не стоит забывать, что Мане был вторым в опросе на «Золотой мяч 2022».