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Футболист «Зенита» попал в заявку сборной Бразилии

вчера, 21:26

Защитник «Зенита» Роберт Ренан попал в мартовскую заявку сборной Бразилии. «Селесао» проведет 25 марта контрольный матч с командой Марокко. Заявка бразильцев выглядит следующим образом:

Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Микаэль («Атлетико Паранаэнсе»), Вевертон («Палмейрас»);

Защитники: Роджер Ибанес («Рома»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Роберт Ренан («Зенит»), Артур («Америка Минейро»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Алекс Теллес («Севилья»), Ренан Лоди («Ноттингем Форест»);

Полузащитники: Андре Триндаде («Флуминенсе»), Андрей Сантос («Васку да Гама»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Рафаэль Вейга («Палмейрас»);

Нападающие: Антони («Манчестер Юнайтед»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Рони («Палмейрас»), Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:48
подготовили спортсмена для сборной !
круто же !
ДСА
ДСА
сегодня в 04:35
Наверное кризис какой-то в сборной Бразилии раз из Зенита вызывают.
Мамкин эксперт
Мамкин эксперт
вчера в 22:43
Чёт даже ни разу не слышал об этом гражданине
Когда успели приобрести?
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
вчера в 22:34
Это что бы в будущем за сборную РФ. Не смог играть?
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:06
А Малком, Вендел и Клаудиньо где?! Всё?
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 22:04
Взяли питерского барбоса
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 22:00
настоящих больших звезд раз два и обчелся.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:54
А я так надеялся, что это будет Ваня наш ,Сергеев !)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:51
Прилично играет товарищ, почему бы и не взять его на перо!?)
Гость
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