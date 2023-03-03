Футболист «Зенита» попал в заявку сборной Бразилии

Защитник «Зенита» Роберт Ренан попал в мартовскую заявку сборной Бразилии. «Селесао» проведет 25 марта контрольный матч с командой Марокко. Заявка бразильцев выглядит следующим образом:
Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Микаэль («Атлетико Паранаэнсе»), Вевертон («Палмейрас»);
Защитники: Роджер Ибанес («Рома»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Роберт Ренан («Зенит»), Артур («Америка Минейро»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Алекс Теллес («Севилья»), Ренан Лоди («Ноттингем Форест»);
Полузащитники: Андре Триндаде («Флуминенсе»), Андрей Сантос («Васку да Гама»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Рафаэль Вейга («Палмейрас»);
Нападающие: Антони («Манчестер Юнайтед»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Рони («Палмейрас»), Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»).
круто же !
круто же !
Когда успели приобрести?
Когда успели приобрести?