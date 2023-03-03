Нападающий «Осасуны» будет вызван в сборную Испании

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вчера, 16:31

Главный тренер сборной Испании планирует вызвать в национальную команду нападающего «Осасуны» .

По данным источника, форвард может сыграть уже в ближайших матчах против Норвегии и Шотландии.

В нынешнем сезоне Авила провёл 25 матчей за «Осасуну», в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.