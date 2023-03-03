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Нападающий «Осасуны» будет вызван в сборную Испании

вчера, 16:31

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте планирует вызвать в национальную команду нападающего «Осасуны» Луиса Эсекьеля Авилу.

По данным источника, форвард может сыграть уже в ближайших матчах против Норвегии и Шотландии.

В нынешнем сезоне Авила провёл 25 матчей за «Осасуну», в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 19:00
Непонятно, что в нем нашли: раз за три игры забивает.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:33
Дожили...в Испании кризис с нападающими....
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 16:48
Серьезно?...
Настолько все плохо с напами в Испании?

Аргентинец , 29 лет, два раза рвал кресты...
Гость
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