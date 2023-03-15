Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Тоттенхэм» лучше потеряет Кейна бесплатно, чем отпустит в команду из АПЛ

15 марта 2023, 10:47

«Тоттенхэм» не собирается продавать нападающего Харри Кейна этим летом.

Лондонский клуб принял твердое решение не отпускать форварда в команду из Английской Премьер-Лиги.

Контракт Кейна со «шпорами» истекает летом 2024-го, однако «Тоттенхэм» лучше потеряет Кейна бесплатно через год, чем продаст клубу из АПЛ этим летом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиМесси хочет вернуться в «Барселону»
Вчера, 23:54
СлухиГвардиола попытался убедить чемпиона мира перейти в «Манчестер Сити»
Вчера, 23:36
В «Ювентусе» рассказали, собираются ли расставаться с Погба
Вчера, 22:10
Слухи«Барселона» летом будет искать свободных агентов
Вчера, 21:52
Трансфер года для ПСЖ. Салах отправится в Париж, а Месси сделает финальный выбор
Вчера, 20:37Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии1
Слухи«Манчестер Юнайтед» поборется за право подписать Беллингема
Вчера, 18:12
Сортировать
Все комментарии
DXTK
DXTK
15 марта в 16:04
С Кейном может получится таже история что и с Месси в Барселоне, вместо того чтобы его продать в тот же ПСЖ, отпустили в итоге бесплатно.

PS У меня ощущение, что Кейн все же продлит контракт и останется в Тоттенхэме. Да и куда переходить в МС уже место занято, конечно он может осуществить детскую мечту и перейти в Арсенал за который он болел, те тем более сегодня идут первыми, но вторым иудой после Кемпбелла вряд ли хочет стать, а в остальные Челси и МЮ просто не вариант.
112910415
112910415
15 марта в 13:48
пережитки средневековья, однако !
Rafael Benitez
Rafael Benitez
15 марта в 13:42
Тоттенхэм лучше потеряет Кейна бесплатно через год и не важно, что таким образом Кейн может перейти бесплатно в команду АПЛ, чем продаст клубу из АПЛ этим летом.
adekvat
adekvat
15 марта в 12:52
Не зъим, так понадкусываю, не себе, не людям.
Остапчук 67
Остапчук 67
15 марта в 12:31
Кейн слабый игрок в командном плане.
Baggio R.
Baggio R. ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
15 марта в 11:52
Может, дело не в агенте, а сам Кейн - патриот шпор. Он же, не считая краткосрочных аренд, с 2004 года в Тоттенхэме.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
15 марта в 11:36, ред.
Беда Кейна ... его агент, который мышей не ловит.
С такими данными и промурыжить лучшие футбольные годы своего подопечного в ТТХ ..., ну знаете, история - хуже не придумаешь.
erla1984
erla1984
15 марта в 11:30
если этим летом не продадут то тогда все никто не купит его, и все будут ждать след года когда он станет свободным агентом
w1345ds
w1345ds
15 марта в 11:28
И в чем смысл?

Если Кейн хочет играть в АПЛ, лучше его продать, и деньги пустить на новые трансферы.

Или руководство Тоттенхэма, надеется его таким обзором опять удержать?
dok66
dok66
15 марта в 11:23
Странный какой-то подход и сточки зрения чисто футбольной , и с коммерческой . Как собака на сене - и сам не ам , и другим не дам !
Elliada
Elliada
15 марта в 11:22
Через год бесплатно в команду АПЛ перейдет.
25процентный клоун
25процентный клоун
15 марта в 11:17
Атмосферу испортят
ДСА
ДСА
15 марта в 11:15
Кейн особо и не возражает.
ОПС
ОПС
15 марта в 11:07
Пошли на принцип. Ну, так тоже нельзя. Как то надо все таки договариваться.
Ironigor
Ironigor
15 марта в 11:02
Да куда же ему идти , он же как памятник уже для Тоттенхэма!)
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
15 марта в 10:58
Пока он не побьёт рекорд Ширера - из АПЛ он не уйдёт...
xajaks
xajaks
15 марта в 10:55
потеряют бесплатно в команду апл....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 