«Тоттенхэм» лучше потеряет Кейна бесплатно, чем отпустит в команду из АПЛ

«Тоттенхэм» не собирается продавать нападающего Харри Кейна этим летом.
Лондонский клуб принял твердое решение не отпускать форварда в команду из Английской Премьер-Лиги.
Контракт Кейна со «шпорами» истекает летом 2024-го, однако «Тоттенхэм» лучше потеряет Кейна бесплатно через год, чем продаст клубу из АПЛ этим летом.
PS У меня ощущение, что Кейн все же продлит контракт и останется в Тоттенхэме. Да и куда переходить в МС уже место занято, конечно он может осуществить детскую мечту и перейти в Арсенал за который он болел, те тем более сегодня идут первыми, но вторым иудой после Кемпбелла вряд ли хочет стать, а в остальные Челси и МЮ просто не вариант.
PS У меня ощущение, что Кейн все же продлит контракт и останется в Тоттенхэме. Да и куда переходить в МС уже место занято, конечно он может осуществить детскую мечту и перейти в Арсенал за который он болел, те тем более сегодня идут первыми, но вторым иудой после Кемпбелла вряд ли хочет стать, а в остальные Челси и МЮ просто не вариант.
С такими данными и промурыжить лучшие футбольные годы своего подопечного в ТТХ ..., ну знаете, история - хуже не придумаешь.
С такими данными и промурыжить лучшие футбольные годы своего подопечного в ТТХ ..., ну знаете, история - хуже не придумаешь.
Если Кейн хочет играть в АПЛ, лучше его продать, и деньги пустить на новые трансферы.
Или руководство Тоттенхэма, надеется его таким обзором опять удержать?
Если Кейн хочет играть в АПЛ, лучше его продать, и деньги пустить на новые трансферы.
Или руководство Тоттенхэма, надеется его таким обзором опять удержать?