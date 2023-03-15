«Барселона» отказалась от трансфера Рубена Невеша из-за своей тактики

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15 марта 2023, 08:56

Полузащитник «Вулверхэмптона» не перейдёт в «Барселону».

Каталонский клуб два года следил за португальцем, изучая возможность его подписания, однако принял решение отказаться от трансфера.

Причиной является тот факт, что Невеш не подходит для тактики «4-3-3», по который играет «Барселона». Рубену более привычно играть в схеме в двумя полузащитниками в центре поля.