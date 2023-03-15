«Барселона» отказалась от трансфера Рубена Невеша из-за своей тактики

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш не перейдёт в «Барселону».
Каталонский клуб два года следил за португальцем, изучая возможность его подписания, однако принял решение отказаться от трансфера.
Причиной является тот факт, что Невеш не подходит для тактики «4-3-3», по который играет «Барселона». Рубену более привычно играть в схеме в двумя полузащитниками в центре поля.
Почему бы Ливерпулю не купить его? Центр поля однозначно нуждается в укреплении, а опыт у Рубена огромный, отлично играет в отборе, шикарный дальний удар, смело ведет игру команды, обладает лидерскими качествами - такой игрок бы Клоппу помог бы точно.
Несколько лет назад я очень хотел видеть его в составе Арсенала, но Артета выставил другую модель развития клуба, делая ставку на молодых игроков, и сейчас, скорее всего, Невеша уже не купят, так как хотят взять Райса. Но Невеш крутой игрок, лидер Волков.
Почему бы Ливерпулю не купить его? Центр поля однозначно нуждается в укреплении, а опыт у Рубена огромный, отлично играет в отборе, шикарный дальний удар, смело ведет игру команды, обладает лидерскими качествами - такой игрок бы Клоппу помог бы точно.
Несколько лет назад я очень хотел видеть его в составе Арсенала, но Артета выставил другую модель развития клуба, делая ставку на молодых игроков, и сейчас, скорее всего, Невеша уже не купят, так как хотят взять Райса. Но Невеш крутой игрок, лидер Волков.