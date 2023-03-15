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«Барселона» отказалась от трансфера Рубена Невеша из-за своей тактики

15 марта 2023, 08:56

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш не перейдёт в «Барселону».

Каталонский клуб два года следил за португальцем, изучая возможность его подписания, однако принял решение отказаться от трансфера.

Причиной является тот факт, что Невеш не подходит для тактики «4-3-3», по который играет «Барселона». Рубену более привычно играть в схеме в двумя полузащитниками в центре поля.

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Все комментарии
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
15 марта в 10:59
Да он никакой, этот Невеш..
A.S.A
A.S.A
15 марта в 09:30, ред.
У Невеша останется год по контракту, и вроде как он не собирается продлевать контракт с волками, а значит летом покинет команду и поможет волкам заработать хотя бы какие-то деньги со своей продажи. Игрок высокого класса, думаю спрос на него будет большой. Клубы АПЛ не должны тут профукать его!

Почему бы Ливерпулю не купить его? Центр поля однозначно нуждается в укреплении, а опыт у Рубена огромный, отлично играет в отборе, шикарный дальний удар, смело ведет игру команды, обладает лидерскими качествами - такой игрок бы Клоппу помог бы точно.

Несколько лет назад я очень хотел видеть его в составе Арсенала, но Артета выставил другую модель развития клуба, делая ставку на молодых игроков, и сейчас, скорее всего, Невеша уже не купят, так как хотят взять Райса. Но Невеш крутой игрок, лидер Волков.
shlomo
shlomo
15 марта в 09:21
Денег нет, но можно порассуждать о тактике... вообще статья ни о чем
ДАША Д
ДАША Д
15 марта в 09:13
Придумали причину когда денег фактически нет на это.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 марта в 09:13
Им потребовалось всего лишь 2 года, чтобы понять это...
fy8askcr3rkt
fy8askcr3rkt
15 марта в 09:08
Тактика заключается в желании заполучить игроков на халяву да побольше
Конкурс бот
Конкурс бот
15 марта в 09:00
ШАНс, grafff больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 17. Поздравляем! Лига чемпионов 2022/2023
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