Месси перейдёт в Саудовскую Аравию, если будет зарабатывать больше Роналду

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
В подписании Лео заинтересован «Аль-Хиляль», с которым ведёт переговоры Хорхе Месси, отец и агент аргентинца. Хорхе запросил у саудовской команды заработную плату для Месси в размере 600 млн за два года.
Криштиану Роналду заработает в «Аль-Насре» 200 млн евро за два сезона. В окружении Лео считают, что Лионель должен зарабатывать больше, чем португалец, потому что моложе, чем КриРо, на два года.
16 февраля в 11:00
Почему-то среди любителей футбола бытует мнение, что между Роном и Месси идёт борьба за то, кто больше выиграет титулов. На самом деле между ними идёт борьба не за титулы, а за то, кто из них больше заработает денег. Ведь не ради титулов они перед каждым новым подписание контракта шантажировали Реал и Барсу своим уходом. Золотые мячи и прочие кубки это всего лишь средства борьбы за главный приз - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ. Так что в МЛС Месси не пойдёт. Он пойдет в чемпионат Саудовской Аравии, чтобы попытаться выиграть у Рона последнюю битву за самый главный приз своей жизни - ДЕНЬГИ.
16 февраля в 11:00
Почему-то среди любителей футбола бытует мнение, что между Роном и Месси идёт борьба за то, кто больше выиграет титулов. На самом деле между ними идёт борьба не за титулы, а за то, кто из них больше заработает денег. Ведь не ради титулов они перед каждым новым подписание контракта шантажировали Реал и Барсу своим уходом. Золотые мячи и прочие кубки это всего лишь средства борьбы за главный приз - БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ. Так что в МЛС Месси не пойдёт. Он пойдет в чемпионат Саудовской Аравии, чтобы попытаться выиграть у Рона последнюю битву за самый главный приз своей жизни - ДЕНЬГИ.
Тут же идёт о соперничестве последних двух десятилетий между Месси и Роналду.
Месси в достижениях и значимости оторвался от Роналду на космическую дистанцию и может с гордостью смотреть на португальца с высока.
Ну, почему бы под конец карьеры не взять и ещё раз уколоть Кристи?
Думаю, Лионель с радостью это сделает.
Тем более в Саудовской Аравии и даже в «Аль-Насре» куда потом перешёл Роналду, хотели видеть именно Месси.
А кто не хочет получить возможно лучшего игрока мира за всю историю футбола, да ещё и действующего чемпиона мира?!!!
Но Месси не торопился заканчивать с футболом, а шейхам как говориться «На безрыбье и Роналду верблюд».
Одно точно можно сказать, Роналду уже напрягся, а если Месси всё-таки окажется в Саудовской Аравии, то его порвёт напрочь от обиды.
Тут же идёт о соперничестве последних двух десятилетий между Месси и Роналду.
Месси в достижениях и значимости оторвался от Роналду на космическую дистанцию и может с гордостью смотреть на португальца с высока.
Ну, почему бы под конец карьеры не взять и ещё раз уколоть Кристи?
Думаю, Лионель с радостью это сделает.
Тем более в Саудовской Аравии и даже в «Аль-Насре» куда потом перешёл Роналду, хотели видеть именно Месси.
А кто не хочет получить возможно лучшего игрока мира за всю историю футбола, да ещё и действующего чемпиона мира?!!!
Но Месси не торопился заканчивать с футболом, а шейхам как говориться «На безрыбье и Роналду верблюд».
Одно точно можно сказать, Роналду уже напрягся, а если Месси всё-таки окажется в Саудовской Аравии, то его порвёт напрочь от обиды.