Месси перейдёт в Саудовскую Аравию, если будет зарабатывать больше Роналду

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вчера, 16:30

Нападающий ПСЖ может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

В подписании Лео заинтересован «Аль-Хиляль», с которым ведёт переговоры Хорхе Месси, отец и агент аргентинца. Хорхе запросил у саудовской команды заработную плату для Месси в размере 600 млн за два года.

заработает в «Аль-Насре» 200 млн евро за два сезона. В окружении Лео считают, что Лионель должен зарабатывать больше, чем португалец, потому что моложе, чем КриРо, на два года.