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Месси перейдёт в Саудовскую Аравию, если будет зарабатывать больше Роналду

вчера, 16:30

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

В подписании Лео заинтересован «Аль-Хиляль», с которым ведёт переговоры Хорхе Месси, отец и агент аргентинца. Хорхе запросил у саудовской команды заработную плату для Месси в размере 600 млн за два года.

Криштиану Роналду заработает в «Аль-Насре» 200 млн евро за два сезона. В окружении Лео считают, что Лионель должен зарабатывать больше, чем португалец, потому что моложе, чем КриРо, на два года.

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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 09:01
важно только будет ли новый клуб контролировать судейский корпус оаэ как делали для рекордов коррупционера месси в барселоне
Икарус
Икарус ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 23:52
а тут вы очень даже попали в точку.Месси не католик, а иудей, гуляет фотка в гугле, где он молится у стены плача.
Икарус
Икарус
вчера в 23:39
О чем я и говорю, вот в чем разница, между шальными деньгами, и с трудом заработанными.В Китае недавно тоже платили много ветеранам-звездам. но там лавочку прикрыли. А шейхи , не прикладывая ничего, получили свои миллиарды, и теперь могут отписывать круглые суммы направо и налево.
амурец
амурец
вчера в 23:24
Вопрос кому оно за такие деньги нужно
Rattlehead
Rattlehead ответ MikeSevas (раскрыть)
вчера в 22:57, ред.
Роналду Назариу или Зидан, например, свой триумфальный путь так не закончили, хотя тот же Зизу мог еще лет 5 стричь бабло в условном Катаре. От человека зависит.
Rattlehead
Rattlehead ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 22:54, ред.
Вроде аргентинец, а повадки еврейские.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:38
И все-таки жаба душит, душит...
MikeSevas
MikeSevas ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:16, ред.
Абсолютно вы не правы. Их время как топ футболистов закончились уже пару лет назад. К этому времени они уже достигли всего о чем только может мечтать именно спортсмен и футболист с большой буквы. Болельщики уже идут на имя ,а у них впереди недолгий спад в переходной период на пенсию и любой нормальный человек хочет заработать по максимуму в этот период. Так заканчивали свой триумфальный путь практически все великие футболисты ,начиная с Пеле,Герда Мюллера, Бекенбаура и т.д. Здесь все нормально и они стоят этих денег даже за имя, а тягаться с амбициозными футболистами в топ клубах за кубки им уже возраст не позволяет. Так устроен человеческой организм в первую очередь. А имя и маркетинг
и большие деньги в предпенсии , это уже не спорт, а заслуженная пенсия .
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 22:14, ред.
Ну да а где любовь к клубу и фанатам? Выдоило как корову банда Месси несчастную Барселону, ПСЖ подоили теперь решил еще по-легкой бабла у шейхов срубить, как никак липовый чемпион мира. Интересно карлан так же плакать когда из ПСЖ будет уходить? Двое алчных, самодовольных, престарелых подбитых летчика что карлан что балерун.
cska1948
cska1948 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 22:05, ред.
В обыкновенном гастрономе вам продадут буханку хлеба, если вы вместо денег предъявите документ о том, что вы чемпион мира? Если здесь магазин не причём, то почему в футбол играют за деньги?
Agamaga........
Agamaga........ ответ brokoper (раскрыть)
вчера в 22:04
Дирхамы
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:03
Если перейдёт, то только на таких условиях.
Он не только Роналду порвёт от зависти, но и всех его любителей.
Месси очередной раз докажет, что и в этом вопросе он нужнее и важнее, поэтому и получает такие деньги!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:50
В жадности папаша Месси даст фору любому человеку в мире. Сыночек не так далеко ушел
Союзник противников
Союзник противников ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:49
Эти два кадра и в потустороннем мире себе банк для обслуживания найдёт.
shur
shur ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 21:43
...да полно карманов, опять таки всё от денег зависит, можно
положить телефон для дальнейшего общения, квитанции для налоговой, денежную ведомость зарплаты Рона для сравнения
с заробатками сына, любой каприз...
valt134
valt134 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:30
Согласен!
112910415
112910415
вчера в 20:18
старина Хорхе легендарно жаден )
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:07, ред.
А я поддерживаю требования аргентинца ( если эта информация достоверна ). Почему футболист, у которого регалий больше, чем у португальца, должен зарабатывать меньше, и тем самым признать, что ты стоишь на ступень ниже ?...
Поставьте себя на место Месси и тогда признАете, что получать меньше извечного конкурента - следовательно, не уважать себя, своё мастерство и пренебречь мнением миллионов болельщиков. И неизвестно, что важнее.
brokoper
brokoper
вчера в 19:22
А что за цифра 600000 млн(рублей, долларов, евро) или арабские юани? 🤔
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:13
Несчастному гному,до Рона далеко!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:07
Нагрел попкорна в микроволновке и буду читать переобувающихся на лету персофанов пенальтиста))
Они то думали арг ещё в Европе попылит))
dok66
dok66
вчера в 18:50
Как уже надоели эти фейки о том , как два выдающихся футболиста современности меряются своими (х******) , деньгами то бишь. Заработали уже на многие свои поколения . Пора уже просто играть в футбол , и наслаждаться футболом .
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:48
А чья эта инфа?... И что - он уже туда перешёл?... Это я написал сегодня ... Хе-хе...
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 18:46
Через 2-3 года в Европе - почему бы и нет.. Геша за это время научится попадать по воротам... Бутылками с водой.. Хе-хе..
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:44, ред.
Месси рано или поздно придётся заканчивать с карьерой игрока, ну а после футбольная карьера тоже будет, но это другая уже история будет.
Тут же идёт о соперничестве последних двух десятилетий между Месси и Роналду.

Месси в достижениях и значимости оторвался от Роналду на космическую дистанцию и может с гордостью смотреть на португальца с высока.
Ну, почему бы под конец карьеры не взять и ещё раз уколоть Кристи?
Думаю, Лионель с радостью это сделает.

Тем более в Саудовской Аравии и даже в «Аль-Насре» куда потом перешёл Роналду, хотели видеть именно Месси.
А кто не хочет получить возможно лучшего игрока мира за всю историю футбола, да ещё и действующего чемпиона мира?!!!

Но Месси не торопился заканчивать с футболом, а шейхам как говориться «На безрыбье и Роналду верблюд».

Одно точно можно сказать, Роналду уже напрягся, а если Месси всё-таки окажется в Саудовской Аравии, то его порвёт напрочь от обиды.
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:41
Как они уже достали своими амбициями.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:38
Они зарплатами меряются.
АТГ
АТГ ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 18:38, ред.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ valt134 (раскрыть)
    вчера в 18:34
    Ему чек в гроб положат,он мало места занимает.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 18:32
    Ишак орёт громче? Не,не слышно...
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