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Салах всё ближе к переходу в ПСЖ

15 марта 2023, 08:35

Нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» этим летом.

Несмотря на продление контракта с «красными», египтянин всё ещё настроен уйти из клуба.

В подписании форварда заинтересован ПСЖ, а «Ливерпуль» может рассмотреть вариант с продажей Салаха, потому что руководство готовит перестройку этим летом.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
15 марта в 16:05
ПСЖ стал хорошим музеем!?
Коллекционирует отличных футболистов, но в отличии от картин с годами они в цене теряют!)
Маг_тм
Маг_тм
15 марта в 15:15
Не, Салаху 30 лет, и зарплата самая высокая в апл, в Псж хватает своих игроков с такими зарплатами, смысла нет. скорее всего Мухамед завершит карьеру в Ливерпуле, как минимум до конца контракт отработает
VeniaminS
VeniaminS
15 марта в 11:50
Могут и подписать,как посмотрит на это тренер.
salleeh
salleeh ответ w1345ds (раскрыть)
15 марта в 11:45
Ну Зидан сможет расшевелить этот гламур или боднуть строптивых…)))
w1345ds
w1345ds ответ salleeh (раскрыть)
15 марта в 11:29
Вроде бы они Зидана, хотят. А он как раз свободен.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
15 марта в 11:03
Бред..
xajaks
xajaks ответ izrafel (раскрыть)
15 марта в 10:57
черепашка не справа играет
7q8nb7vpzgju
7q8nb7vpzgju ответ Ironigor (раскрыть)
15 марта в 10:34
Список ещё будет продолжаться...
adekvat
adekvat ответ Rupertt (раскрыть)
15 марта в 10:23
Деньги есть ума не надо. Скупай все что движется.
salleeh
salleeh
15 марта в 09:52
Остаётся купить в ПСЖ человека, который сможет заставить эти звёзды играть в футбол…
izrafel
izrafel
15 марта в 09:24
И скажите мне на кой он ПСЖ.... неужели черепашка сядет на лавку?
ДСА
ДСА
15 марта в 09:15
Ну куда ПСЖ столько звездных игроков?
КЭТиК
КЭТиК
15 марта в 09:12
Непонятно тогда зачем он продлевал контракт... Странно.
ОПС
ОПС
15 марта в 09:06
И зачем ему это? Если надеется что нибудь выиграть с ПСЖ, то это зря. Но если хочет все же перейти, пусть идет.. Просто интересно будет посмотреть на игру.
Rupertt
Rupertt
15 марта в 09:05
Ну ПСЖ само собой заинтересован, а вот Салах не думаю, он пойдёт в Реал.
zooveterinar
zooveterinar
15 марта в 08:54
О-о-о!!!! Добро пожаловать,в дом престарелых!! Гномье владение,ну вот и еще один пенсионер нарисовался!! Они еще хотят лч выиграть,вот чудная станица!!
Когда,уже там Марсель станет чемпионом!!!!!
Ironigor
Ironigor
15 марта в 08:38
Кто только уже небыл так близко к ПСЖ ??!)))
Кто следующий к приближению ?!!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 марта в 08:38
Пешком наверное передвигается, не иначе
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