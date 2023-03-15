Салах всё ближе к переходу в ПСЖ

Нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» этим летом.
Несмотря на продление контракта с «красными», египтянин всё ещё настроен уйти из клуба.
В подписании форварда заинтересован ПСЖ, а «Ливерпуль» может рассмотреть вариант с продажей Салаха, потому что руководство готовит перестройку этим летом.
Коллекционирует отличных футболистов, но в отличии от картин с годами они в цене теряют!)
Коллекционирует отличных футболистов, но в отличии от картин с годами они в цене теряют!)
Когда,уже там Марсель станет чемпионом!!!!!
Когда,уже там Марсель станет чемпионом!!!!!
Кто следующий к приближению ?!!)))
Кто следующий к приближению ?!!)))